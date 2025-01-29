https://ria.ru/20250129/grenlandiya-1996029170.html

В США испугались удара близкого союзника из-за Гренландии

В США испугались удара близкого союзника из-за Гренландии - РИА Новости, 29.01.2025

В США испугались удара близкого союзника из-за Гренландии

Дания обладает серьезными экономическими рычаги для давления на администрацию президента США Дональда Трампа по вопросу американских претензий на Гренландию,... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T04:37:00+03:00

2025-01-29T04:37:00+03:00

2025-01-29T04:37:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Дания обладает серьезными экономическими рычаги для давления на администрацию президента США Дональда Трампа по вопросу американских претензий на Гренландию, пишет журнал Foreign Policy."Белый дом угрожает близкому союзнику торговой войной или чем-то худшим — но у Копенгагена есть рычаги, способные причинить мгновенную боль американской экономике. <...> Есть несколько датских мультинациональных корпораций, без продуктов и услуг которых американцам немедленно станет больно", — говорится в материале.Среди важнейших для США датских компаний издание называет одного из крупнейших в мире морских перевозчиков — Maersk. Как указывается в статье, судоходные компании сейчас работают на пределе своих возможностей и не смогут полностью заместить датскую фирму в случае ее ухода с американского рынка.Кроме того, как считают в издании, датское правительство может пригрозить Вашингтону уходом фармацевтического гиганта Novo Nordisk. Датская компания выступает основным производителем семаглутида — активного компонента популярных в США средств для похудения.Наконец, как отмечается в материале, американские потребители рискуют лишиться люксовой датской мебели и детских конструкторов фирмы Lego."Дания не бессильна в этом вопросе. Напротив, у нее запрятано несколько козырей <...> в рукаве", — резюмируется в статье.Президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над этой территорией.Как сообщала газета Financial Times, на прошлой неделе президент США провел "сложный" телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Утверждается, что американский лидер пригрозил Копенгагену точечными пошлинами в случае отказа отдать Гренландию.

https://ria.ru/20250128/tramp-1995720261.html

https://ria.ru/20250126/britanija-1995519625.html

https://ria.ru/20250129/voyna-1996018437.html

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в мире, сша, гренландия, дания, дональд трамп