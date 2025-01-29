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Большинство гренландцев против вхождения в состав США, показал опрос - РИА Новости, 29.01.2025
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01:46 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/grenlandiya-1996021683.html
Большинство гренландцев против вхождения в состав США, показал опрос
Большинство гренландцев против вхождения в состав США, показал опрос - РИА Новости, 29.01.2025
Большинство гренландцев против вхождения в состав США, показал опрос
Подавляющее большинство гренландцев выступили против того, чтобы их остров стал частью США, сообщает датский телеканал TV2 со ссылкой на опрос компании Verian... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T01:46:00+03:00
2025-01-29T01:46:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Подавляющее большинство гренландцев выступили против того, чтобы их остров стал частью США, сообщает датский телеканал TV2 со ссылкой на опрос компании Verian по заказу газеты Berlingske. Президент США Дональд Трамп 7 января, еще до вступления в должность главы государства, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Как свидетельствуют результаты исследования, 85% опрошенных гренландцев заявили, что не хотят, чтобы остров стал частью США. Отмечается, что только 6% респондентов выразили желание присоединиться к Соединенным Штатам, еще 9% не определились с ответом. Кроме того, согласно опросу, 45% респондентов воспринимают интерес Трампа к Гренландии как угрозу. Опрос проводился с 22 по 26 января среди почти 500 совершеннолетних гренландцев. Статистическая погрешность опроса составляет около 3,1 процентных пункта. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
https://ria.ru/20250117/grenlandiya-1994113750.html
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в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп
Большинство гренландцев против вхождения в состав США, показал опрос

Verian: большинство гренландцев против того, чтобы их остров стал частью США

© РИА НовостиГренландия
Гренландия - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости
Гренландия. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Подавляющее большинство гренландцев выступили против того, чтобы их остров стал частью США, сообщает датский телеканал TV2 со ссылкой на опрос компании Verian по заказу газеты Berlingske.
Президент США Дональд Трамп 7 января, еще до вступления в должность главы государства, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Гренландия не хочет быть частью США, заявил премьер
17 января, 06:27
Как свидетельствуют результаты исследования, 85% опрошенных гренландцев заявили, что не хотят, чтобы остров стал частью США. Отмечается, что только 6% респондентов выразили желание присоединиться к Соединенным Штатам, еще 9% не определились с ответом.
Кроме того, согласно опросу, 45% респондентов воспринимают интерес Трампа к Гренландии как угрозу.
Опрос проводился с 22 по 26 января среди почти 500 совершеннолетних гренландцев. Статистическая погрешность опроса составляет около 3,1 процентных пункта.
В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
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Вчера, 17:16
 
В миреГренландияСШАДанияДональд Трамп
 
 
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