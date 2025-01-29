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В Германии пройдут демонстрации союзов работодателей и предприятий - РИА Новости, 29.01.2025
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00:52 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/germanija-1996018590.html
В Германии пройдут демонстрации союзов работодателей и предприятий
В Германии пройдут демонстрации союзов работодателей и предприятий - РИА Новости, 29.01.2025
В Германии пройдут демонстрации союзов работодателей и предприятий
В ряде крупных немецких городов в среду состоится демонстрация представителей сотен союзов работодателей и предприятий, протестующие намерены оказать давление... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T00:52:00+03:00
2025-01-29T00:52:00+03:00
германия
россия
берлин (город)
фридрих мерц
вольфганг кубики
владимир путин
хдс/хсс
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БЕРЛИН, 29 янв - РИА Новости. В ряде крупных немецких городов в среду состоится демонстрация представителей сотен союзов работодателей и предприятий, протестующие намерены оказать давление на будущее правительство, чтобы то должным образом боролось с экономическим кризисом в стране, сообщается в имеющемся в распоряжении РИА Новости совместном анонсе объединений. Демонстрации пройдут днем в ряде крупных городов. Организатором манифестаций выступает Aktionsbündnis Wirtschaftswarntag ("Альянс предупредительного экономического дня"), объединяющий сотни предприятий и союзов работодателей из всех областей экономики. "С помощью митингов в Берлине, Гамбурге, Мюнхене, Штутгарте, Лингене и многочисленных децентрализованных акций в и от лица предприятий они (предприятия - ред.) привлекут внимание к плачевной ситуации в немецкой экономике и окажут давление на следующее федеральное правительство, дабы оно немедленно начало проводить реформы", - говорится в сообщении. Альянс выдвигает требования из 10 пунктов: сокращение бюрократии, снижение стоимости энергоносителей, налогов и различных взносов, заключение большего количества соглашений о свободной торговле и улучшение инфраструктуры. В столице Германии демонстрация стартует в 13 часов по местному времени у Бранденбургских ворот, организаторы рассчитывают на участие нескольких сотен человек. На приглашение принять участие в демонстрации в качестве слушателей откликнулись кандидат в канцлеры от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, генсек ХДС Карстен Линнеман, вице-спикер бундестага Вольфганг Кубики, бывший министр юстиции ФРГ Марко Бушман от Свободной демократической партии Германии (СвДП). "Экономика Германии сокращается. Отечественные компании покидают страну. Международные инвесторы уходят. Мы стремительно теряем свою привлекательность в качестве места для ведения бизнеса. Ситуация серьезная. Мы находимся на переломном моменте и теряем в экономическом содержании как никогда раньше. Политикум должен наконец осознать масштабы кризиса и принять решительные меры", - говорится в анонсе на сайте Aktionsbündnis Wirtschaftswarntag. Во вторник президент Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Петер Ляйбингер заявил в ходе ежегодной пресс-конференции промышленного союза в Берлине, что Германия находится в глубоком экономическом кризисе и страну ждет сокращение объема производства ещё в текущем году. Ранее газета Handelsblatt со ссылкой на свои источники, близкие к германскому кабмину, сообщила, что немецкое правительство понизило свой прогноз роста ВВП страны в текущем году с 1,1% до 0,3%. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, в прошедшем году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). А ситуация, когда снижение фиксируется два года подряд, сложилась впервые с 2002-2003 годов. Экономика Германии в настоящее время переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. В РФ не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250128/germanija-1995939691.html
https://ria.ru/20250103/germanija-1992434176.html
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7 495 645-6601
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германия, россия, берлин (город), фридрих мерц, вольфганг кубики, владимир путин, хдс/хсс
Германия, Россия, Берлин (город), Фридрих Мерц, Вольфганг Кубики, Владимир Путин, ХДС/ХСС
В Германии пройдут демонстрации союзов работодателей и предприятий

В Германии пройдут демонстрации сотен предприятий с требованием к новому кабмину

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 29 янв - РИА Новости. В ряде крупных немецких городов в среду состоится демонстрация представителей сотен союзов работодателей и предприятий, протестующие намерены оказать давление на будущее правительство, чтобы то должным образом боролось с экономическим кризисом в стране, сообщается в имеющемся в распоряжении РИА Новости совместном анонсе объединений.
Демонстрации пройдут днем в ряде крупных городов. Организатором манифестаций выступает Aktionsbündnis Wirtschaftswarntag ("Альянс предупредительного экономического дня"), объединяющий сотни предприятий и союзов работодателей из всех областей экономики.
Здание Рейхстага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
В Германии заявили о глубоком экономическом кризисе
Вчера, 15:48
"С помощью митингов в Берлине, Гамбурге, Мюнхене, Штутгарте, Лингене и многочисленных децентрализованных акций в и от лица предприятий они (предприятия - ред.) привлекут внимание к плачевной ситуации в немецкой экономике и окажут давление на следующее федеральное правительство, дабы оно немедленно начало проводить реформы", - говорится в сообщении.
Альянс выдвигает требования из 10 пунктов: сокращение бюрократии, снижение стоимости энергоносителей, налогов и различных взносов, заключение большего количества соглашений о свободной торговле и улучшение инфраструктуры.
В столице Германии демонстрация стартует в 13 часов по местному времени у Бранденбургских ворот, организаторы рассчитывают на участие нескольких сотен человек.
Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
В Германии заявили, что с 2018 года не было реального экономического роста
3 января, 19:11
На приглашение принять участие в демонстрации в качестве слушателей откликнулись кандидат в канцлеры от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, генсек ХДС Карстен Линнеман, вице-спикер бундестага Вольфганг Кубики, бывший министр юстиции ФРГ Марко Бушман от Свободной демократической партии Германии (СвДП).
"Экономика Германии сокращается. Отечественные компании покидают страну. Международные инвесторы уходят. Мы стремительно теряем свою привлекательность в качестве места для ведения бизнеса. Ситуация серьезная. Мы находимся на переломном моменте и теряем в экономическом содержании как никогда раньше. Политикум должен наконец осознать масштабы кризиса и принять решительные меры", - говорится в анонсе на сайте Aktionsbündnis Wirtschaftswarntag.
Во вторник президент Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Петер Ляйбингер заявил в ходе ежегодной пресс-конференции промышленного союза в Берлине, что Германия находится в глубоком экономическом кризисе и страну ждет сокращение объема производства ещё в текущем году.
Фермеры едут по направлению к аэропорту Франкфурта в Германии - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Глава союза фермеров Германии рассказал о недовольстве в отрасли
23 июня 2024, 13:39
Ранее газета Handelsblatt со ссылкой на свои источники, близкие к германскому кабмину, сообщила, что немецкое правительство понизило свой прогноз роста ВВП страны в текущем году с 1,1% до 0,3%.
ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, в прошедшем году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). А ситуация, когда снижение фиксируется два года подряд, сложилась впервые с 2002-2003 годов.
Экономика Германии в настоящее время переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. В РФ не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ.
В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
В Германии заявили о самом затяжном кризисе за последние 75 лет
8 января, 21:39
 
ГерманияРоссияБерлин (город)Фридрих МерцВольфганг КубикиВладимир ПутинХДС/ХСС
 
 
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