https://ria.ru/20250129/genprokuratura-1996253434.html

Генпрокуратура подала иск к владельцу Домодедово

Генпрокуратура подала иск к владельцу Домодедово - РИА Новости, 30.01.2025

Генпрокуратура подала иск к владельцу Домодедово

Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск Генеральной прокуратуры России к основному владельцу аэропорта "Домодедово" Дмитрию Каменщику и... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-29T11:01:00+03:00

2025-01-29T11:01:00+03:00

2025-01-30T08:41:00+03:00

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

дмитрий каменщик

домодедово (аэропорт)

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск Генеральной прокуратуры России к основному владельцу аэропорта "Домодедово" Дмитрию Каменщику и нескольким российским и иностранным юрлицам, связанным с аэропортом, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Иск поступил в суд 28 января и к рассмотрению еще не принят, предмет и основания исковых требований пока не сообщаются. Одновременно с исковым заявлением Генпрокуратура направила в суд заявление о принятии обеспечительных мер, оно пока не рассмотрено. Ответчиками в иске указаны 30 компаний, в том числе ООО "Домодедово Коммершл Сервисиз", агент по работе с авиакомпаниями, ООО "Домодедово Эрфилд", управляющее инфраструктурой аэропорта, ООО "Домодедово Слот Аллокейшен", осуществляющее оперативное управление аэропортом, пассажирский терминал ООО "Домодедово Пэссенджер Терминал", грузовой комплекс ООО "Домодедово Карго" и другие. Кроме Каменщика среди ответчиков еще одно физлицо – Валерий Коган, председатель наблюдательного совета аэропорта. "Домодедово" – один из крупнейших аэропортов московского авиационного узла. Из аэропорта "Домодедово" выполняются рейсы по более чем 80 направлениям внутри России и за рубеж силами 33 авиакомпаний. Общая площадь пассажирской терминальной инфраструктуры насчитывает почти 500 тысяч квадратных метров.

https://ria.ru/20250129/domodedovo-1996074205.html

https://ria.ru/20240721/dutyfree-1961086523.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, московская область (подмосковье), дмитрий каменщик, домодедово (аэропорт), генеральная прокуратура рф