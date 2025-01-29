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Генпрокуратура подала иск к владельцу Домодедово - РИА Новости, 30.01.2025
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11:01 29.01.2025 (обновлено: 08:41 30.01.2025)
https://ria.ru/20250129/genprokuratura-1996253434.html
Генпрокуратура подала иск к владельцу Домодедово
Генпрокуратура подала иск к владельцу Домодедово - РИА Новости, 30.01.2025
Генпрокуратура подала иск к владельцу Домодедово
Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск Генеральной прокуратуры России к основному владельцу аэропорта "Домодедово" Дмитрию Каменщику и... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-29T11:01:00+03:00
2025-01-30T08:41:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
дмитрий каменщик
домодедово (аэропорт)
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск Генеральной прокуратуры России к основному владельцу аэропорта "Домодедово" Дмитрию Каменщику и нескольким российским и иностранным юрлицам, связанным с аэропортом, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Иск поступил в суд 28 января и к рассмотрению еще не принят, предмет и основания исковых требований пока не сообщаются. Одновременно с исковым заявлением Генпрокуратура направила в суд заявление о принятии обеспечительных мер, оно пока не рассмотрено. Ответчиками в иске указаны 30 компаний, в том числе ООО "Домодедово Коммершл Сервисиз", агент по работе с авиакомпаниями, ООО "Домодедово Эрфилд", управляющее инфраструктурой аэропорта, ООО "Домодедово Слот Аллокейшен", осуществляющее оперативное управление аэропортом, пассажирский терминал ООО "Домодедово Пэссенджер Терминал", грузовой комплекс ООО "Домодедово Карго" и другие. Кроме Каменщика среди ответчиков еще одно физлицо – Валерий Коган, председатель наблюдательного совета аэропорта. "Домодедово" – один из крупнейших аэропортов московского авиационного узла. Из аэропорта "Домодедово" выполняются рейсы по более чем 80 направлениям внутри России и за рубеж силами 33 авиакомпаний. Общая площадь пассажирской терминальной инфраструктуры насчитывает почти 500 тысяч квадратных метров.
https://ria.ru/20250129/domodedovo-1996074205.html
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россия
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), дмитрий каменщик, домодедово (аэропорт), генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Дмитрий Каменщик, Домодедово (аэропорт), Генеральная прокуратура РФ
Генпрокуратура подала иск к владельцу Домодедово

Генпрокуратура подала иск к иностранным юрлицам, связанным с Домодедово

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет на рулежной дорожке в Домодедово
Самолет на рулежной дорожке в Домодедово - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет на рулежной дорожке в Домодедово. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск Генеральной прокуратуры России к основному владельцу аэропорта "Домодедово" Дмитрию Каменщику и нескольким российским и иностранным юрлицам, связанным с аэропортом, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 28 января и к рассмотрению еще не принят, предмет и основания исковых требований пока не сообщаются.
Аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Аэропорт Домодедово прокомментировал иск Генпрокуратуры
Вчера, 11:43
Одновременно с исковым заявлением Генпрокуратура направила в суд заявление о принятии обеспечительных мер, оно пока не рассмотрено.
Ответчиками в иске указаны 30 компаний, в том числе ООО "Домодедово Коммершл Сервисиз", агент по работе с авиакомпаниями, ООО "Домодедово Эрфилд", управляющее инфраструктурой аэропорта, ООО "Домодедово Слот Аллокейшен", осуществляющее оперативное управление аэропортом, пассажирский терминал ООО "Домодедово Пэссенджер Терминал", грузовой комплекс ООО "Домодедово Карго" и другие.
Кроме Каменщика среди ответчиков еще одно физлицо – Валерий Коган, председатель наблюдательного совета аэропорта.
"Домодедово" – один из крупнейших аэропортов московского авиационного узла. Из аэропорта "Домодедово" выполняются рейсы по более чем 80 направлениям внутри России и за рубеж силами 33 авиакомпаний. Общая площадь пассажирской терминальной инфраструктуры насчитывает почти 500 тысяч квадратных метров.
Пассажиры у здания терминала Т2 московского аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Duty Free планирует открыть новые магазины в Домодедово
21 июля 2024, 21:15
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Дмитрий КаменщикДомодедово (аэропорт)Генеральная прокуратура РФ
 
 
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