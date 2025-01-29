Генпрокуратура подала иск к владельцу Домодедово
Генпрокуратура подала иск к иностранным юрлицам, связанным с Домодедово
Самолет на рулежной дорожке в Домодедово. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск Генеральной прокуратуры России к основному владельцу аэропорта "Домодедово" Дмитрию Каменщику и нескольким российским и иностранным юрлицам, связанным с аэропортом, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 28 января и к рассмотрению еще не принят, предмет и основания исковых требований пока не сообщаются.
Одновременно с исковым заявлением Генпрокуратура направила в суд заявление о принятии обеспечительных мер, оно пока не рассмотрено.
Ответчиками в иске указаны 30 компаний, в том числе ООО "Домодедово Коммершл Сервисиз", агент по работе с авиакомпаниями, ООО "Домодедово Эрфилд", управляющее инфраструктурой аэропорта, ООО "Домодедово Слот Аллокейшен", осуществляющее оперативное управление аэропортом, пассажирский терминал ООО "Домодедово Пэссенджер Терминал", грузовой комплекс ООО "Домодедово Карго" и другие.
Кроме Каменщика среди ответчиков еще одно физлицо – Валерий Коган, председатель наблюдательного совета аэропорта.
"Домодедово" – один из крупнейших аэропортов московского авиационного узла. Из аэропорта "Домодедово" выполняются рейсы по более чем 80 направлениям внутри России и за рубеж силами 33 авиакомпаний. Общая площадь пассажирской терминальной инфраструктуры насчитывает почти 500 тысяч квадратных метров.
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