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В Екатеринбурге проверят информацию о жестоком избиении щенка - РИА Новости, 29.01.2025
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13:21 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/ekaterinburg-1996095214.html
В Екатеринбурге проверят информацию о жестоком избиении щенка
В Екатеринбурге проверят информацию о жестоком избиении щенка - РИА Новости, 29.01.2025
В Екатеринбурге проверят информацию о жестоком избиении щенка
Участковый в Екатеринбурге выехал для проверки информации о том, что мужчина жестоко избил щенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T13:21:00+03:00
2025-01-29T13:21:00+03:00
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Участковый в Екатеринбурге выехал для проверки информации о том, что мужчина жестоко избил щенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД. Судя по видеозаписям, разошедшимся в среду в местных СМИ, первые удары мужчина наносит щенку в лифте – бьет его по голове. Уже на улице он кидает животное на землю, пока тот не может подняться, тянет его за поводок и несколько раз пинает. Как в лифте, так и возле дома, хозяин бьет пса на глазах у соседей. "Сообщение о жестоком обращении с животным поступило в дежурную часть отдела полиции №3 сегодня около десяти утра. Информация зарегистрирована в установленном порядке. В настоящее время на указанный адрес направлен участковый уполномоченный для проверки информации", – сказал собеседник агентства.
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происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
В Екатеринбурге проверят информацию о жестоком избиении щенка

В Екатеринбурге участковый проверит информацию об избиении щенка на прогулке

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Участковый в Екатеринбурге выехал для проверки информации о том, что мужчина жестоко избил щенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД.
Судя по видеозаписям, разошедшимся в среду в местных СМИ, первые удары мужчина наносит щенку в лифте – бьет его по голове. Уже на улице он кидает животное на землю, пока тот не может подняться, тянет его за поводок и несколько раз пинает. Как в лифте, так и возле дома, хозяин бьет пса на глазах у соседей.
"Сообщение о жестоком обращении с животным поступило в дежурную часть отдела полиции №3 сегодня около десяти утра. Информация зарегистрирована в установленном порядке. В настоящее время на указанный адрес направлен участковый уполномоченный для проверки информации", – сказал собеседник агентства.
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