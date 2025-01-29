https://ria.ru/20250129/ekaterinburg-1996095214.html

В Екатеринбурге проверят информацию о жестоком избиении щенка

В Екатеринбурге проверят информацию о жестоком избиении щенка - РИА Новости, 29.01.2025

В Екатеринбурге проверят информацию о жестоком избиении щенка

Участковый в Екатеринбурге выехал для проверки информации о том, что мужчина жестоко избил щенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T13:21:00+03:00

2025-01-29T13:21:00+03:00

2025-01-29T13:21:00+03:00

происшествия

екатеринбург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_59e5a66e8a2ffa63e7eb2a405fcf6bd6.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Участковый в Екатеринбурге выехал для проверки информации о том, что мужчина жестоко избил щенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД. Судя по видеозаписям, разошедшимся в среду в местных СМИ, первые удары мужчина наносит щенку в лифте – бьет его по голове. Уже на улице он кидает животное на землю, пока тот не может подняться, тянет его за поводок и несколько раз пинает. Как в лифте, так и возле дома, хозяин бьет пса на глазах у соседей. "Сообщение о жестоком обращении с животным поступило в дежурную часть отдела полиции №3 сегодня около десяти утра. Информация зарегистрирована в установленном порядке. В настоящее время на указанный адрес направлен участковый уполномоченный для проверки информации", – сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240503/muzhchina-1943756550.html

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург