https://ria.ru/20250129/efimov-1995981998.html

Ефимов: шесть территорий реорганизуют по принятым в декабре проектам КРТ

Ефимов: шесть территорий реорганизуют по принятым в декабре проектам КРТ - РИА Новости, 29.01.2025

Ефимов: шесть территорий реорганизуют по принятым в декабре проектам КРТ

Шесть территорий общей площадью более 153 гектаров реорганизуют по проектам комплексного развития территорий (КРТ), утвержденным в декабре, сообщил заммэра... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T09:25:00+03:00

2025-01-29T09:25:00+03:00

2025-01-29T09:25:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Шесть территорий общей площадью более 153 гектаров реорганизуют по проектам комплексного развития территорий (КРТ), утвержденным в декабре, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В декабре 2024 года город принял шесть решений о комплексном развитии неэффективно используемых территорий. На них планируется возвести около 2,4 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Пять территорий реорганизуют операторы КРТ, и еще одну – инвестор, которого определят по результатам аукциона", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что инвестиции в реализацию проектов оценили в 76 миллиардов рублей. При этом ежегодный бюджетный эффект составит 1,4 миллиарда рублей. Благодаря проектам для жителей создадут около 2 тысяч рабочих мест.В свою очередь, глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что одним из примеров реорганизации депрессивных территорий будет комплексное развитие участков в районах Силино и Матушкино. Его организует оператор, которого назначил город. В рамках проекта тут возведут 2,5 тысячи квадратных метров объектов коммунального назначения. Также здесь появится здание конечной станции наземного пассажирского транспорта с отстойно-разворотной площадкой. Территорию благоустроят и проложат новые дороги. В итоге будет создано 120 рабочих мест", –На данный момент в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ, их общая площадь составляет около 4,2 тысячи гектаров. Работу проводят по поручению мэра города Сергея Собянина.

https://ria.ru/20250128/krt-1995881102.html

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москва

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы