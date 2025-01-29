https://ria.ru/20250129/dyakova-1996082680.html

Биография Юлии Дьяковой

Биография Юлии Дьяковой - РИА Новости, 29.01.2025

Биография Юлии Дьяковой

Директор Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Юлия Алексеевна Дьякова родилась 21 июня 1985 года в поселке Комсомольский (входит в... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T12:19:00+03:00

2025-01-29T12:19:00+03:00

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Директор Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Юлия Алексеевна Дьякова родилась 21 июня 1985 года в поселке Комсомольский (входит в состав Воркуты, Коми АССР (ныне Республика Коми).В 2008 году окончила Московский инженерно-физический институт (государственный университет) (ныне Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ") по специальности "физика конденсированного состояния вещества", специализация "физика сверхпроводимости и наноструктур". Доктор физико-математических наук (2021). В 2009 году была принята на работу в Институт кристаллографии имени А.В. Шубникова Российской академии наук.В 2015 – 2020 годах Дьякова была членом Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию.В 2017 году начала работать в Национальном исследовательском центре "Курчатовский институт" в качестве замруководителя комплекса НБИКС-природоподобных технологий, а затем возглавила эту структуру. Под руководством Юлии Дьяковой комплекс занимался развитием природоподобных технологий – заместительной и регенеративной медициной, новой электронной компонентной базой (неорганической и гибридной), разработкой систем искусственного интеллекта и робототехники и др. Структура также занималась генетическими исследованиями, биотехнологиями, нейрокогнитивными науками и технологиями. С 2018 года Дьякова являлась заместителем директора НИЦ "Курчатовский институт" по научной работе, а в 2021 году заняла пост первого заместителя директора по науке.29 января 2025 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Юлию Дьякову директором Национального исследовательского центра "Курчатовский институт". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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