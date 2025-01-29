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В Нижнем Новгороде пять человек пострадали в ДТП с автобусом
В Нижнем Новгороде пять человек пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 29.01.2025
В Нижнем Новгороде пять человек пострадали в ДТП с автобусом
Пять человек пострадали при столкновении автобуса и легкового автомобиля в Нижнем Новгороде, сообщает МЧС региона. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T20:14:00+03:00
2025-01-29T20:14:00+03:00
2025-01-29T20:14:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв - РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении автобуса и легкового автомобиля в Нижнем Новгороде, сообщает МЧС региона. ДТП произошло в среду около 17.00 мск. "На Канавинском мосту столкнулись маршрутка и легковушка. В результате ДТП пострадали 5 человек, все госпитализированы", - говорится в сообщении ведомства. В свою очередь региональное МВД РФ уточняет, что среди пострадавших пассажиры автобуса и водитель легкового автомобиля. "По предварительной информации, водитель легкового автомобиля в нарушение правил дорожного движения совершил поворот налево перед встречным автобусом", - отмечается в сообщении.
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происшествия, авто, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство внутренних дел рф (мвд россии), дтп, россия
Происшествия, Авто, Нижний Новгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ДТП, Россия
В Нижнем Новгороде пять человек пострадали в ДТП с автобусом
В Нижнем Новгороде пять человек пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой