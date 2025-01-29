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В Нижнем Новгороде пять человек пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 29.01.2025
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20:14 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/dtp-1996201994.html
В Нижнем Новгороде пять человек пострадали в ДТП с автобусом
В Нижнем Новгороде пять человек пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 29.01.2025
В Нижнем Новгороде пять человек пострадали в ДТП с автобусом
Пять человек пострадали при столкновении автобуса и легкового автомобиля в Нижнем Новгороде, сообщает МЧС региона. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T20:14:00+03:00
2025-01-29T20:14:00+03:00
происшествия
авто
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
дтп
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв - РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении автобуса и легкового автомобиля в Нижнем Новгороде, сообщает МЧС региона. ДТП произошло в среду около 17.00 мск. "На Канавинском мосту столкнулись маршрутка и легковушка. В результате ДТП пострадали 5 человек, все госпитализированы", - говорится в сообщении ведомства. В свою очередь региональное МВД РФ уточняет, что среди пострадавших пассажиры автобуса и водитель легкового автомобиля. "По предварительной информации, водитель легкового автомобиля в нарушение правил дорожного движения совершил поворот налево перед встречным автобусом", - отмечается в сообщении.
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происшествия, авто, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство внутренних дел рф (мвд россии), дтп, россия
Происшествия, Авто, Нижний Новгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ДТП, Россия
В Нижнем Новгороде пять человек пострадали в ДТП с автобусом

В Нижнем Новгороде пять человек пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв - РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении автобуса и легкового автомобиля в Нижнем Новгороде, сообщает МЧС региона.
ДТП произошло в среду около 17.00 мск.
"На Канавинском мосту столкнулись маршрутка и легковушка. В результате ДТП пострадали 5 человек, все госпитализированы", - говорится в сообщении ведомства.
В свою очередь региональное МВД РФ уточняет, что среди пострадавших пассажиры автобуса и водитель легкового автомобиля.
"По предварительной информации, водитель легкового автомобиля в нарушение правил дорожного движения совершил поворот налево перед встречным автобусом", - отмечается в сообщении.
Место столкновения автобуса и трамвая в городе Барнауле Алтайского края. 28 января 2025 - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
В ДТП с автобусом и трамваем в Барнауле пострадали восемь человек
28 января, 17:42
 
ПроисшествияАвтоНижний НовгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)ДТПРоссия
 
 
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