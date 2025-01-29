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В Берлине проходит рабочая демонстрация в поддержку экономики - РИА Новости, 29.01.2025
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16:11 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/demonstratsiya-1996137601.html
В Берлине проходит рабочая демонстрация в поддержку экономики
В Берлине проходит рабочая демонстрация в поддержку экономики - РИА Новости, 29.01.2025
В Берлине проходит рабочая демонстрация в поддержку экономики
В германской столице у Бранденбургских ворот проходит демонстрация представителей союзов работодателей и предприятий, протестующие требуют у будущего... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T16:11:00+03:00
2025-01-29T16:11:00+03:00
россия
германия
гамбург (город)
роберт хабек
владимир путин
в мире
берлин (город)
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БЕРЛИН, 29 янв - РИА Новости. В германской столице у Бранденбургских ворот проходит демонстрация представителей союзов работодателей и предприятий, протестующие требуют у будущего правительства обширных реформ для борьбы с экономическим кризисом в стране, передает корреспондент РИА Новости. В начале демонстрации организатор протеста выступил с речью, в которой подчеркнул, что демонстрация является знаком будущему правительству, которое будет сформировано после досрочных выборов 23 февраля, о необходимости введения реформ для поддержки экономики. Он пояснил, что на демонстрацию в качестве слушателей, среди прочих, был приглашен министр экономики Роберт Хабек ("Зелёные"), однако, как утверждает выступающий, политик умышленно перенес на время демонстрации одно из своих выступлений. Также со сцены выступил ряд предпринимателей, призвавших спасти производства в Германии. Протестующие принесли с собой германские флаги, картонки в форме проблескового маячка и баннеры. По оценкам организаторов, в демонстрации участвует несколько сотен человек. Аналогичные акции протеста проходят в Гамбурге, Мюнхене, Штутгарте, Лингене и на ряде предприятий. Организатором манифестаций выступает Aktionsbündnis Wirtschaftswarntag ("Альянс предупредительного экономического дня"), объединяющий больше 140 предприятий и союзов работодателей изо всех областей экономики. Альянс выдвигает требования из 10 пунктов, в числе которых сокращение бюрократии, снижение стоимости энергоносителей, налогов и различных взносов, заключение большего количества соглашений о свободной торговле и улучшение инфраструктуры. Во вторник президент Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Петер Ляйбингер заявил в ходе ежегодной пресс-конференции промышленного союза в Берлине, что Германия находится в глубоком экономическом кризисе и страну ждет сокращение объема производства ещё в текущем году. Ранее газета Handelsblatt со ссылкой на свои источники, близкие к германскому кабмину, сообщила, что немецкое правительство понизило свой прогноз роста ВВП страны в текущем году с 1,1% до 0,3%. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, в прошедшем году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). А ситуация, когда снижение фиксируется два года подряд, имеет место впервые с 2002-2003 годов. Экономика Германии в настоящее время переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. В РФ не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20241029/germanija-1980690844.html
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россия, германия, гамбург (город), роберт хабек, владимир путин, в мире, берлин (город)
Россия, Германия, Гамбург (город), Роберт Хабек, Владимир Путин, В мире, Берлин (город)
В Берлине проходит рабочая демонстрация в поддержку экономики

В Берлине проходит демонстрация с требованием реформ по спасению экономики ФРГ

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Флаг Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 29 янв - РИА Новости. В германской столице у Бранденбургских ворот проходит демонстрация представителей союзов работодателей и предприятий, протестующие требуют у будущего правительства обширных реформ для борьбы с экономическим кризисом в стране, передает корреспондент РИА Новости.
В начале демонстрации организатор протеста выступил с речью, в которой подчеркнул, что демонстрация является знаком будущему правительству, которое будет сформировано после досрочных выборов 23 февраля, о необходимости введения реформ для поддержки экономики.
Cотрудники на мероприятии, организованном генеральным производственным советом Volkswagen AG на главном заводе VW в Вольфсбурге - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
В Германии начались забастовки сотрудников Volkswagen и BMW
29 октября 2024, 13:51
Он пояснил, что на демонстрацию в качестве слушателей, среди прочих, был приглашен министр экономики Роберт Хабек ("Зелёные"), однако, как утверждает выступающий, политик умышленно перенес на время демонстрации одно из своих выступлений.
Также со сцены выступил ряд предпринимателей, призвавших спасти производства в Германии. Протестующие принесли с собой германские флаги, картонки в форме проблескового маячка и баннеры. По оценкам организаторов, в демонстрации участвует несколько сотен человек.
Аналогичные акции протеста проходят в Гамбурге, Мюнхене, Штутгарте, Лингене и на ряде предприятий. Организатором манифестаций выступает Aktionsbündnis Wirtschaftswarntag ("Альянс предупредительного экономического дня"), объединяющий больше 140 предприятий и союзов работодателей изо всех областей экономики.
Альянс выдвигает требования из 10 пунктов, в числе которых сокращение бюрократии, снижение стоимости энергоносителей, налогов и различных взносов, заключение большего количества соглашений о свободной торговле и улучшение инфраструктуры.
Здание Рейхстага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
В Германии заявили о глубоком экономическом кризисе
28 января, 15:48
Во вторник президент Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Петер Ляйбингер заявил в ходе ежегодной пресс-конференции промышленного союза в Берлине, что Германия находится в глубоком экономическом кризисе и страну ждет сокращение объема производства ещё в текущем году.
Ранее газета Handelsblatt со ссылкой на свои источники, близкие к германскому кабмину, сообщила, что немецкое правительство понизило свой прогноз роста ВВП страны в текущем году с 1,1% до 0,3%.
ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, в прошедшем году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). А ситуация, когда снижение фиксируется два года подряд, имеет место впервые с 2002-2003 годов.
Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
В Германии заявили, что с 2018 года не было реального экономического роста
3 января, 19:11
Экономика Германии в настоящее время переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. В РФ не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ.
В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Песков отметил тяжелое положение экономики Германии
7 ноября 2024, 18:30
 
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