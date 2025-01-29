https://ria.ru/20250129/demeshin-1996091799.html

Демешин: в Год защитника Отечества в Хабаровском крае запустят ретропоезда

Демешин: в Год защитника Отечества в Хабаровском крае запустят ретропоезда - РИА Новости, 29.01.2025

Демешин: в Год защитника Отечества в Хабаровском крае запустят ретропоезда

В Год защитника Отечества в Хабаровском крае запустят два ретропоезда "Победа", сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T13:05:00+03:00

2025-01-29T13:05:00+03:00

2025-01-29T13:34:00+03:00

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ХАБАРОВСК, 29 янв - РИА Новости. В Год защитника Отечества в Хабаровском крае запустят два ретропоезда "Победа", сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. "Вместе с Дальневосточной железной дорогой к Году защитника Отечества, объявленному президентом, и 80-летию разгрома фашистов мы запустим два ретропоезда "Победа". Они будут ездить по маршрутам Ружино – Хабаровск, Новый Ургал – Комсомольск-на-Амуре", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Глава региона встретился с начальником Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) филиала ОАО "РЖД" Евгением Вейде. Стороны обсудили в том числе завершение благоустройства привокзальной площади в Новом Ургале и проведение масштабной работы по вокзалу в Ванино, сделав его удобным в том числе для колясочников и родителей с детьми. "У нас выстроены хорошие отношения с железнодорожниками. Развитие экономики Хабаровского края напрямую связано с их деятельностью: логистикой, перевозками пассажиров и социальными проектами", - отметил губернатор. Он напомнил, что очень удобным и полезным для жителей отдалённых населённых пунктов стал поезд "Святой Пантелеймон". В прошлом году бригада консультативно-диагностического центра на его базе объехала 25 станций. Люди прошли диспансеризацию, получили квалифицированную медицинскую помощь. Эту практику надо продолжать, сказал Демешин. Кроме того, ДВЖД в январе полностью завершила обновление пригородных электричек. По данным дороги, теперь в регионе четыре четырехвагонных и два шестивагонных ЭП3Д. В новых поездах установлено полностью отечественное оборудование, в том числе: системы микроклимата и обеззараживания воздуха, улучшенная тепло- и звукоизоляция, оборудование для посадки и высадки маломобильных пассажиров, система видеонаблюдения и информирования. "Это великолепные поезда, и пассажиры очень довольны. Мягкие сиденья, возможность подзарядки телефона, климатическая система, условия для маломобильных граждан", - заключил глава региона. Также правительством края и ОАО "РЖД" в 2024 году были проведены масштабные работы по организации транспортно-пересадочного узла в Комсомольске-на-Амуре на базе железнодорожного вокзала города и благоустройству привокзальной территории. На сегодняшний день каждый четвертый пассажир пользуется пересадочным узлом в этом городе. Правительство региона сообщает, что свою стратегическую значимость для экономики страны и региона железная дорога подчеркивает выполнением 55 % грузооборота на территории Хабаровского края и поступлениями в краевой бюджет, которые составили более 6,7 миллиарда рублей по итогам прошлого года.

https://ria.ru/20250129/matkapital-1996062698.html

https://ria.ru/20250123/demeshin--1995157038.html

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