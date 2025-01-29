https://ria.ru/20250129/degtyarev-1996056115.html
Миляев обсудил с Дегтяревым развитие спорта в Тульской области
Миляев обсудил с Дегтяревым развитие спорта в Тульской области - РИА Новости, 29.01.2025
Миляев обсудил с Дегтяревым развитие спорта в Тульской области
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в среду провел встречу с министром спорта России Михаилом Дегтяревым, на которой обсудили сотрудничество в сфере... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T10:08:00+03:00
2025-01-29T10:08:00+03:00
2025-01-29T10:08:00+03:00
тульская область
дмитрий миляев
михаил дегтярев
спорт
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в среду провел встречу с министром спорта России Михаилом Дегтяревым, на которой обсудили сотрудничество в сфере развития спортивной инфраструктуры в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства. Губернатор поблагодарил Дегтярева за поддержку, которая оказывается по линии Минспорта России. Он напомнил, что за последние восемь лет в Тульской области построено более 200 объектов спортивного назначения, включая 20 ФОКов и семь ледовых арен. Благодаря федеральным проектам с 2019 года в регионе построены крытые футбольные манежи, реконструирован старейший велотрек России и модернизировано множество спортивных площадок. В июне прошлого года начато строительство двух новых ФОКов в поселке Арсеньево и Алексине общей стоимостью 470 миллионов рублей. Работы ведутся по графику. "В рамках федеральных программ в 2025 году в Тульской области будут созданы шесть объектов для адаптивной физической культуры. Это модульный бассейн, умная спортивная площадка и четыре площадки для сдачи нормативов ГТО. Кроме того, благодаря поддержке партнеров появятся еще четыре инклюзивные площадки, на которых будет специальное безопасное пространство для людей с двигательными, ментальными и сенсорными особенностями. Это еще один шаг к формированию безбарьерной среды для социализации детей-инвалидов", - подчеркнул Миляев. Также правительство Тульской области направило заявку в Минспорт РФ на строительство пяти новых ФОКов в поселках Теплое, Заокский, селе Архангельское и поселке Волово, а также регионального центра адаптации инвалидов в Туле. Это позволит значительно расширить доступ к занятиям спортом для жителей региона. Кроме того, Миляев и Дегтярев обсудили подготовку доклада президенту по развитию адаптивного спорта.
https://ria.ru/20250128/milyaev-1995984618.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий миляев, михаил дегтярев, спорт
Тульская область, Дмитрий Миляев, Михаил Дегтярев, Спорт
Миляев обсудил с Дегтяревым развитие спорта в Тульской области
Дегтярев: за восемь лет в Тульской области построено более 200 спортобъектов
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в среду провел встречу с министром спорта России Михаилом Дегтяревым, на которой обсудили сотрудничество в сфере развития спортивной инфраструктуры в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства.
Губернатор поблагодарил Дегтярева за поддержку, которая оказывается по линии Минспорта России. Он напомнил, что за последние восемь лет в Тульской области построено более 200 объектов спортивного назначения, включая 20 ФОКов и семь ледовых арен. Благодаря федеральным проектам с 2019 года в регионе построены крытые футбольные манежи, реконструирован старейший велотрек России и модернизировано множество спортивных площадок. В июне прошлого года начато строительство двух новых ФОКов в поселке Арсеньево и Алексине общей стоимостью 470 миллионов рублей. Работы ведутся по графику.
"В рамках федеральных программ в 2025 году в Тульской области будут созданы шесть объектов для адаптивной физической культуры. Это модульный бассейн, умная спортивная площадка и четыре площадки для сдачи нормативов ГТО. Кроме того, благодаря поддержке партнеров появятся еще четыре инклюзивные площадки, на которых будет специальное безопасное пространство для людей с двигательными, ментальными и сенсорными особенностями. Это еще один шаг к формированию безбарьерной среды для социализации детей-инвалидов", - подчеркнул Миляев
.
Также правительство Тульской области направило заявку в Минспорт РФ на строительство пяти новых ФОКов в поселках Теплое, Заокский, селе Архангельское
и поселке Волово, а также регионального центра адаптации инвалидов в Туле
. Это позволит значительно расширить доступ к занятиям спортом для жителей региона.
Кроме того, Миляев и Дегтярев обсудили подготовку доклада президенту по развитию адаптивного спорта.