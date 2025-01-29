https://ria.ru/20250129/degtyarev-1996056115.html

Миляев обсудил с Дегтяревым развитие спорта в Тульской области

Миляев обсудил с Дегтяревым развитие спорта в Тульской области - РИА Новости, 29.01.2025

Миляев обсудил с Дегтяревым развитие спорта в Тульской области

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в среду провел встречу с министром спорта России Михаилом Дегтяревым, на которой обсудили сотрудничество в сфере... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T10:08:00+03:00

2025-01-29T10:08:00+03:00

2025-01-29T10:08:00+03:00

тульская область

дмитрий миляев

михаил дегтярев

спорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983457245_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3be1a050f9787d92f0961c3e6eaf7101.jpg

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в среду провел встречу с министром спорта России Михаилом Дегтяревым, на которой обсудили сотрудничество в сфере развития спортивной инфраструктуры в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства. Губернатор поблагодарил Дегтярева за поддержку, которая оказывается по линии Минспорта России. Он напомнил, что за последние восемь лет в Тульской области построено более 200 объектов спортивного назначения, включая 20 ФОКов и семь ледовых арен. Благодаря федеральным проектам с 2019 года в регионе построены крытые футбольные манежи, реконструирован старейший велотрек России и модернизировано множество спортивных площадок. В июне прошлого года начато строительство двух новых ФОКов в поселке Арсеньево и Алексине общей стоимостью 470 миллионов рублей. Работы ведутся по графику. "В рамках федеральных программ в 2025 году в Тульской области будут созданы шесть объектов для адаптивной физической культуры. Это модульный бассейн, умная спортивная площадка и четыре площадки для сдачи нормативов ГТО. Кроме того, благодаря поддержке партнеров появятся еще четыре инклюзивные площадки, на которых будет специальное безопасное пространство для людей с двигательными, ментальными и сенсорными особенностями. Это еще один шаг к формированию безбарьерной среды для социализации детей-инвалидов", - подчеркнул Миляев. Также правительство Тульской области направило заявку в Минспорт РФ на строительство пяти новых ФОКов в поселках Теплое, Заокский, селе Архангельское и поселке Волово, а также регионального центра адаптации инвалидов в Туле. Это позволит значительно расширить доступ к занятиям спортом для жителей региона. Кроме того, Миляев и Дегтярев обсудили подготовку доклада президенту по развитию адаптивного спорта.

https://ria.ru/20250128/milyaev-1995984618.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дмитрий миляев, михаил дегтярев, спорт