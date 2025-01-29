https://ria.ru/20250129/chtenie-1996161883.html
Навыки чтения американских школьников упали ниже уровня 2019 года
Навыки чтения американских школьников упали ниже уровня 2019 года - РИА Новости, 29.01.2025
Навыки чтения американских школьников упали ниже уровня 2019 года
Навыки чтения американских школьников упали ниже уровня, зафиксированного в 2019 году, следует из результатов Федерального стандартизированного теста (NAEP). РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T17:01:00+03:00
2025-01-29T17:01:00+03:00
2025-01-29T17:01:00+03:00
общество
сша
образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994795476_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_07dded48d6602c8a2d6a8d290204c736.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Навыки чтения американских школьников упали ниже уровня, зафиксированного в 2019 году, следует из результатов Федерального стандартизированного теста (NAEP). На сайте проекта по тесту, который проводится в рамках министерства образования США, приводятся данные по уровню чтения среди учащихся, собранные за 2024 год. "В 2024 году средний балл по чтению в стране в 8 классе был на два балла ниже, чем в 2022 году, и на пять баллов ниже, чем в 2019 году", - сообщается на официальном сайте NAEP. Отмечается, что баллы NAEP также сообщаются по пяти выбранным процентилям, чтобы показать прогресс, достигнутый учениками с низкими, средними и высокими показателями успеваемости. Таким образом, по сравнению с 2022 годом баллы за чтение были ниже низкого и среднего уровня. В NAEP подчеркнули, что 30% учеников восьмых классов показали результаты за 2024 год на уровне NAEP Proficient (выше среднего) или выше, что не сильно отличалось от результатов 2022 года, но было ниже, чем в 2019 году. Однако по сравнению с первой оценкой чтения в 1992 году средний балл в 2024 году существенно не отличался, следует из результатов теста.
https://ria.ru/20241217/obrazovanie-1989786634.html
https://ria.ru/20241104/simonjan-1981823578.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994795476_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e12c438a558e6a38511a55ea27c08585.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сша, образование
Общество, США, Образование
Навыки чтения американских школьников упали ниже уровня 2019 года
NAEP: навыки чтения в США упали ниже уровня, зафиксированного в 2019 году
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Навыки чтения американских школьников упали ниже уровня, зафиксированного в 2019 году, следует из результатов Федерального стандартизированного теста (NAEP).
На сайте проекта по тесту, который проводится в рамках министерства образования США
, приводятся данные по уровню чтения среди учащихся, собранные за 2024 год.
"В 2024 году средний балл по чтению в стране в 8 классе был на два балла ниже, чем в 2022 году, и на пять баллов ниже, чем в 2019 году", - сообщается на официальном сайте NAEP.
Отмечается, что баллы NAEP также сообщаются по пяти выбранным процентилям, чтобы показать прогресс, достигнутый учениками с низкими, средними и высокими показателями успеваемости. Таким образом, по сравнению с 2022 годом баллы за чтение были ниже низкого и среднего уровня.
В NAEP подчеркнули, что 30% учеников восьмых классов показали результаты за 2024 год на уровне NAEP Proficient (выше среднего) или выше, что не сильно отличалось от результатов 2022 года, но было ниже, чем в 2019 году.
Однако по сравнению с первой оценкой чтения в 1992 году средний балл в 2024 году существенно не отличался, следует из результатов теста.