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Навыки чтения американских школьников упали ниже уровня 2019 года - РИА Новости, 29.01.2025
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17:01 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/chtenie-1996161883.html
Навыки чтения американских школьников упали ниже уровня 2019 года
Навыки чтения американских школьников упали ниже уровня 2019 года - РИА Новости, 29.01.2025
Навыки чтения американских школьников упали ниже уровня 2019 года
Навыки чтения американских школьников упали ниже уровня, зафиксированного в 2019 году, следует из результатов Федерального стандартизированного теста (NAEP). РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T17:01:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Навыки чтения американских школьников упали ниже уровня, зафиксированного в 2019 году, следует из результатов Федерального стандартизированного теста (NAEP). На сайте проекта по тесту, который проводится в рамках министерства образования США, приводятся данные по уровню чтения среди учащихся, собранные за 2024 год. "В 2024 году средний балл по чтению в стране в 8 классе был на два балла ниже, чем в 2022 году, и на пять баллов ниже, чем в 2019 году", - сообщается на официальном сайте NAEP. Отмечается, что баллы NAEP также сообщаются по пяти выбранным процентилям, чтобы показать прогресс, достигнутый учениками с низкими, средними и высокими показателями успеваемости. Таким образом, по сравнению с 2022 годом баллы за чтение были ниже низкого и среднего уровня. В NAEP подчеркнули, что 30% учеников восьмых классов показали результаты за 2024 год на уровне NAEP Proficient (выше среднего) или выше, что не сильно отличалось от результатов 2022 года, но было ниже, чем в 2019 году. Однако по сравнению с первой оценкой чтения в 1992 году средний балл в 2024 году существенно не отличался, следует из результатов теста.
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общество, сша, образование
Общество, США, Образование
Навыки чтения американских школьников упали ниже уровня 2019 года

NAEP: навыки чтения в США упали ниже уровня, зафиксированного в 2019 году

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг США над посольством страны в Москве
Флаг США над посольством страны в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Навыки чтения американских школьников упали ниже уровня, зафиксированного в 2019 году, следует из результатов Федерального стандартизированного теста (NAEP).
На сайте проекта по тесту, который проводится в рамках министерства образования США, приводятся данные по уровню чтения среди учащихся, собранные за 2024 год.
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"В 2024 году средний балл по чтению в стране в 8 классе был на два балла ниже, чем в 2022 году, и на пять баллов ниже, чем в 2019 году", - сообщается на официальном сайте NAEP.
Отмечается, что баллы NAEP также сообщаются по пяти выбранным процентилям, чтобы показать прогресс, достигнутый учениками с низкими, средними и высокими показателями успеваемости. Таким образом, по сравнению с 2022 годом баллы за чтение были ниже низкого и среднего уровня.
В NAEP подчеркнули, что 30% учеников восьмых классов показали результаты за 2024 год на уровне NAEP Proficient (выше среднего) или выше, что не сильно отличалось от результатов 2022 года, но было ниже, чем в 2019 году.
Однако по сравнению с первой оценкой чтения в 1992 году средний балл в 2024 году существенно не отличался, следует из результатов теста.
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