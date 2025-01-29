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Биография Антона Чехова

Биография Антона Чехова - РИА Новости, 29.01.2025

Биография Антона Чехова

Русский писатель и драматург Антон Павлович Чехов родился 29 января (17 января по старому стилю) 1860 года в Таганроге. Он был внуком крепостного и сыном купца, РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T00:13:00+03:00

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Русский писатель и драматург Антон Павлович Чехов родился 29 января (17 января по старому стилю) 1860 года в Таганроге. Он был внуком крепостного и сыном купца, Павла Егоровича Чехова, торговавшего в своей бакалейной лавке. Мать Чехова, Евгения Яковлевна, также принадлежала к купеческому сословию. В семье было шестеро детей – пять сыновей и дочь. Детство и гимназические годы Чехова прошли в Таганроге. Уже тогда проявился интерес будущего драматурга к театру – он постоянно посещал спектакли гастролировавших в городе трупп, играл в домашних спектаклях. К гимназическим годам относятся первые литературные опыты Чехова – водевили, сцены, очерки, анекдоты. В 1876 году его отец обанкротился и бежал от долгов в Москву. Оставшись один, Чехов продолжил учиться, зарабатывая на жизнь репетиторством. После окончания гимназии в 1879 году приехал в Москву, где поступил на медицинский факультет Московского университета (ныне Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова). Он слушал лекции выдающихся русских ученых, знаменитых московских профессоров Остроумова, Захарьина, Кожевникова, Склифосовского, историка Ключевского.Уже на первом курсе Чехов начал сотрудничать с юмористическими журналами и газетами, взяв на себя бремя заботы о материальном обеспечении семьи. Это была работа по заказам редакторов на заданные темы к обусловленному сроку.В 1880 году в журнале "Стрекоза" были напечатаны произведения Чехова – рассказ "Письмо донского помещика Степана Владимировича N. к ученому соседу д-ру Фридриху" и пародийная юмореска "Что чаще всего встречается в романах, повестях и т.п.?". В начале 1880-х годов писатель сотрудничал также с журналами "Будильник", "Зритель", "Москва", газетой "Новости дня" и др., в которых публиковался под псевдонимами – Антоша, Человек без селезенки, Рувер, Брат моего брата, Улисс и др., чаще всего – Антоша Чехонте.В 1882 году Чехов познакомился с Николаем Лейкиным, пригласившим его в петербургский юмористический журнал "Осколки". Писатель стал вести обозрение "Осколки московской жизни" (1883-1885) – цикл фельетонов, отражающих быт и нравы Москвы. В этом же году Чеховым был подготовлен к печати сборник "Шелопаи и благодушные" (затем озаглавленный – "Шалость"), который не вышел в свет по цензурным причинам. Первый книга рассказов Чехова – "Сказки Мельпомены" – увидела свет в 1884 году.В первые пять лет своей литературной деятельности писатель работал чрезвычайно напряженно. Почти каждый день в том или ином журнале появлялись его произведения – за эти года им было написано около 500 небольших рассказов, сценок, юморесок, подписей к рисункам.Работа в юмористических журналах стала литературной школой молодого Чехова: необходимость укладывать рассказ в определенное количество строк научила его искусству писать сжато. Начиная с 1883 года главным жанром Чехова стала сценка – короткий, часто анекдотический рассказ, построенный на диалоге двух или нескольких лиц, изображенных в повседневной обстановке.В 1884 году Чехов окончил университет, получив звание уездного врача. Наравне с литературной деятельностью активно начал заниматься врачебной практикой.В марте 1886 года Чехову пришло письмо из Петербурга от известного писателя Дмитрия Григоровича. Тот, прочитав рассказы молодого писателя, оценил талант Чехова и призвал его к серьезной работе и бережному отношению к своему дарованию. Это письмо, по признанию самого Чехова, "оставило глубокий след в душе" и имело большое значение для дальнейшей литературной деятельности будущего классика русской литературы. Оно стало одним из толчков, ускоривших на рубеже 1885-1887 годов преодоление Чеховым юмористических рамок и переход к серьезной литературе.Со второй половины 1880-х годов Чехов начал сотрудничать с газетой "Новое время", издававшейся Алексеем Сувориным, журналом "Северный вестник".Были напечатаны рассказы и повести "Степь", "Именины" (оба – 1888), "Припадок", "Скучная история" (оба – 1889). Повесть "Степь" имела большой успех у читателей, получила высокую оценку Михаила Салтыкова-Щедрина, Всеволода Гаршина, Алексея Плещеева и выдвинула Чехова в впервые ряды русских писателей.Вышли в свет сборники "В сумерках" (1887), "Невинные речи" (1887), "Рассказы" (1888), "Хмурые люди" (1890) и др. Большим событием в жизни писателя было получение в 1888 году Пушкинской премии Академии наук за сборник рассказов "В сумерках". Это первое общественное признание дало Чехову новые стимулы для литературной работы.Росла известность Чехова – расширялись его личные и творческие связи. Он сблизился с передовыми представителями русской литературы и искусства: его дом посещали писатели Дмитрий Григорович, Алексей Плещеев, Владимир Короленко, журналист Владимир Гиляровский, художник Исаак Левитан, композитор Петр Чайковский, артисты Владимир Давыдов, Александр Ленский, Александр Южин и молодой Владимир Немирович-Данченко – впоследствии один из основателей Московского Художественного театра.Во второй половине 1880-х годов Чехов стал непосредственным участником театральной жизни России – его пьесы ставились на сценах Москвы, Петербурга и провинции. К этому периоду относятся драматический этюд "Калхас" ("Лебединая песня", 1887), пьеса "Иванов" (1889), одноактная пьеса "Свадьба" (1890), пьеса "Леший" (1890; переделана затем в пьесу "Дядя Ваня" (1897)), водевили "О вреде табака" (1886), "Медведь" (1888), "Предложение" (1889), "Трагик по неволе" (1890), "Юбилей" (1892).К концу 1889 года у Чехова созрел план путешествия на остров Сахалин – место царской каторги и ссылки. У писателя возникла настоятельная потребность обратить внимание русской общественности на это "место невыносимых страданий". За короткий срок Чехов проделал огромную подготовительную работу, изучил множество источников – описаний путешествий, книг по метеорологии, геологии, этнографии Сахалина, трудов по медицине.Поездка на Сахалин в 1890 году через всю страну, пребывание на острове, внимательное изучение условий жизни каторжных и ссыльных, проведенная Чеховым перепись населения Сахалина обогатили писателя новыми впечатлениями, непосредственным итогом которых стала книга "Остров Сахалин" (1893-1894), объединившая в себе черты научного исследования, художественного и публицистического произведения.Во время голода, охватившего Черноземье и Среднее Поволжье в 1891-1892 годах, Чехов наряду с лучшими представителями русской культуры принял участие в борьбе с бедствием. Писатель участвовал в благотворительном сборнике "Помощь голодающим", где был напечатан отрывок из книги "Остров Сахалин" – глава "Беглые на Сахалине". В начале 1892 года ездил в Нижегородскую и Воронежскую губернии собирать средства для голодающих.Весной 1892 года Чехов переехал на постоянное жительство в деревню Мелихово Серпуховского уезда (ныне в окрестностях города Чехова Московской области). Он быстро приобрел известность в округе как искусный и безотказный врач. Деятельно участвовал в земских начинаниях: на средства писателя были построены три школы – в самом Мелихове и в соседних селах Талдом и Новоселки. В 1892 году во время эпидемии холеры Чехов, ставший членом санитарного совета, взял под наблюдение обширный участок, включающий 25 деревень с населением около 20 тысяч человек. В 1897 году участвовал во всеобщей переписи населения.1890-е годы стали временем расцвета чеховского таланта. В этот период он написал произведения, которые ставят его в один ряд с крупнейшими русскими писателями, среди них "Палата № 6" (1892), "Студент" (1894), "Три года" (1895), "Дом с мезонином", "Моя жизнь", "Чайка" (все – 1896), "Мужики" (1897).В 1892 году повестью "Палата № 6" началось сотрудничество Чехова с литературным журналом "Русская мысль". На страницах издания позже появились повесть "Рассказ неизвестного человека" (1893), рассказ "Бабье царство" (1894), повесть "Три года" (1895), пьеса "Чайка" (1896), повесть "Мужики" (1897), рассказы "Человек в футляре", "Крыжовник", "Случай из практики" (все – 1898) и др. В этом же журнале в 1895 году "Остров Сахалин" был издан отдельной книгой.В 1897 году у Чехова открылось сильное легочное кровотечение, из-за которого пришлось лечь в клинику. После госпитализации был поставлен диагноз – туберкулез, верхушечный процесс в обоих легких. Врачи запретили писателю вести ту большую общественную работу, которая наряду с литературной деятельностью была основным содержанием мелиховской жизни Чехова. Они настаивали на перемене климата.В 1898 году Чехов переселился в Ялту, где продолжил активно заниматься общественной деятельностью, являясь членом попечительского совета женской гимназии и Попечительства о приезжих больных, и купил в деревне Верхняя Аутка (ныне в черте Ялты) участок земли, где позже был построен дом. В ялтинский период были созданы рассказы "Новая дача", "По делам службы", "Душечка", "Дама с собачкой" (все – в 1899), повесть "В овраге" (1900), рассказы "На Святках"(1900), "Архиерей" (1902), "Невеста" (1903).Нуждаясь в деньгах для строительства дома, Чехов согласился на предложение издателя Адольфа Маркса, продав ему права на издание всех сочинений. Занимаясь подготовкой собрания сочинений, Чехов пересмотрел свои ранние произведения, многие из них отверг, а другие существенно переработал. В 1901-1902 годах собрание сочинений было выпущено. С поздним периодом творчества Чехова неразрывно связано становление Московского Художественного театра. Писатель согласился предоставить молодой, неизвестной труппе свою пьесу "Чайка", ранее провалившуюся на императорской сцене. Премьера состоялась в декабре 1898 года и прошла с большим успехом. "Три сестры" (1901, отмечена в 1902 году Грибоедовской премией) и "Вишневый сад" (1903) Чехов написал уже специально для МХТ. Позже в репертуар театра вошли все основные пьесы Чехова: "Чайка", "Дядя Ваня", "Три сестры", "Вишневый сад", "Иванов". На репетициях, еще до открытия театра, Чехов познакомился со своей будущей женой Ольгой Леонардовной Книппер (1868-1959), которая стала неизменной исполнительницей в его пьесах. В 1900 году Чехов был избран почетным академиком Императорской академии наук по разряду изящной словесности. Однако в марте 1902 года отказался от этого звания в знак протеста против исключения из числа академиков Горького.В начале июня 1904 года по рекомендации врачей Чехов выехал с женой в Германию, на легочный курорт Баденвайлер. В поездке ему стало чуть легче, но возбуждение, вызванное переменой обстановки, быстро сменилось резким ухудшением – 15 июля (2 июля по старому стилю) писатель скончался.21 июля (9 июля по старому стилю) Москва хоронила Чехова. Организацию похорон взяла на себя редакция журнала "Русская мысль". Гроб от вокзала несли через весь город до Новодевичьего кладбища на руках, в сопровождении многотысячной процессии.Художественные открытия Чехова оказали огромное влияние на литературу и театр XX века. Его драматические произведения, переведенные на множество языков, стали неотъемлемой частью мирового театрального репертуара. Пьесы Чехова не сходят со сцены МХТ (в 1987 году было присвоено имя Чехова), а чайка стала талисманом театра – изображение парящей птицы украсило его занавес. Музеи писателя были созданы в Москве, Чехове, Таганроге, Мелихове, Ялте и Гурзуфе в Крыму, Александровске-Сахалинском, Южно-Сахалинске. Также музей писателя был основан в Баденвейлере (Германия). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников(Дополнительные источники: Русские писатели в Москве. М.: Московский рабочий, 1973. Новиков В.И. Путешествие в мир русской усадьбы. М.: Русское слово – учебник, 2013)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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