Африканцы под российскими флагами отметили выход Буркина-Фасо из ЭКОВАС
На митинге в столице Буркина-Фасо о выходе из ЭКОВАС замечены российские флаги
© AP Photo / Sophie GarciaБуркина-Фасо
© AP Photo / Sophie Garcia
Буркина-Фасо. Архивное фото
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УАГАДУГУ, 29 янв – РИА Новости. В столице Буркина-Фасо прошел широкомасштабный митинг, на котором граждане поддержали решение о выходе стран "Конфедерации государств Сахеля", из Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). На митинге были замечены российские флаги, сообщил РИА Новости участник митинга.
Организации гражданского общества Буркина-Фасо, объединенные в рамках Национальной координации ассоциаций гражданского мониторинга (CNAVC), организовали во вторник, 28 января 2025 года, масштабное собрание на площади Нации в Уагадугу, чтобы отпраздновать выход своей страны из ЭКОВАС.
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Президент CNAVC Махамади Савадого сказал собеседнику РИА Новости, что "выход Буркина-Фасо, Мали и Нигера из ЭКОВАС является смелым актом, который приведет эти три страны к реальной независимости и процветанию".
На митинге присутствовал премьер-министр Буркина-Фасо Римтальбу Жан Эммануэль Уэдраого.
В июле 2024 года в столице Нигера Ниамее президенты Мали полковник Асими Гойта, Нигера - бригадный генерал Абдурахман Тчиани и Буркина-Фасо - Ибрагим Траоре подписали хартию, учреждающую Конфедерацию стран Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы и внешнеполитического курса. До этого 28 января Нигер, Мали и Буркина-Фасо объявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).
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