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Африканцы под российскими флагами отметили выход Буркина-Фасо из ЭКОВАС - РИА Новости, 29.01.2025
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01:56 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/burkina-faso-1996022246.html
Африканцы под российскими флагами отметили выход Буркина-Фасо из ЭКОВАС
Африканцы под российскими флагами отметили выход Буркина-Фасо из ЭКОВАС - РИА Новости, 29.01.2025
Африканцы под российскими флагами отметили выход Буркина-Фасо из ЭКОВАС
В столице Буркина-Фасо прошел широкомасштабный митинг, на котором граждане поддержали решение о выходе стран "Конфедерации государств Сахеля", из Экономического РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T01:56:00+03:00
2025-01-29T01:56:00+03:00
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УАГАДУГУ, 29 янв – РИА Новости. В столице Буркина-Фасо прошел широкомасштабный митинг, на котором граждане поддержали решение о выходе стран "Конфедерации государств Сахеля", из Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). На митинге были замечены российские флаги, сообщил РИА Новости участник митинга. Организации гражданского общества Буркина-Фасо, объединенные в рамках Национальной координации ассоциаций гражданского мониторинга (CNAVC), организовали во вторник, 28 января 2025 года, масштабное собрание на площади Нации в Уагадугу, чтобы отпраздновать выход своей страны из ЭКОВАС. Президент CNAVC Махамади Савадого сказал собеседнику РИА Новости, что "выход Буркина-Фасо, Мали и Нигера из ЭКОВАС является смелым актом, который приведет эти три страны к реальной независимости и процветанию". На митинге присутствовал премьер-министр Буркина-Фасо Римтальбу Жан Эммануэль Уэдраого. В июле 2024 года в столице Нигера Ниамее президенты Мали полковник Асими Гойта, Нигера - бригадный генерал Абдурахман Тчиани и Буркина-Фасо - Ибрагим Траоре подписали хартию, учреждающую Конфедерацию стран Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы и внешнеполитического курса. До этого 28 января Нигер, Мали и Буркина-Фасо объявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).
https://ria.ru/20241111/burkina-faso-1983030327.html
https://ria.ru/20240706/ekovas-1957906492.html
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в мире, буркина-фасо, нигер, мали, эковас
В мире, Буркина-Фасо, Нигер, Мали, ЭКОВАС
Африканцы под российскими флагами отметили выход Буркина-Фасо из ЭКОВАС

На митинге в столице Буркина-Фасо о выходе из ЭКОВАС замечены российские флаги

© AP Photo / Sophie GarciaБуркина-Фасо
Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Sophie Garcia
Буркина-Фасо. Архивное фото
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УАГАДУГУ, 29 янв – РИА Новости. В столице Буркина-Фасо прошел широкомасштабный митинг, на котором граждане поддержали решение о выходе стран "Конфедерации государств Сахеля", из Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). На митинге были замечены российские флаги, сообщил РИА Новости участник митинга.
Организации гражданского общества Буркина-Фасо, объединенные в рамках Национальной координации ассоциаций гражданского мониторинга (CNAVC), организовали во вторник, 28 января 2025 года, масштабное собрание на площади Нации в Уагадугу, чтобы отпраздновать выход своей страны из ЭКОВАС.
Уагадугу, Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
В Буркина-Фасо допустили увеличение числа российских военных инструкторов
11 ноября 2024, 11:11
Президент CNAVC Махамади Савадого сказал собеседнику РИА Новости, что "выход Буркина-Фасо, Мали и Нигера из ЭКОВАС является смелым актом, который приведет эти три страны к реальной независимости и процветанию".
На митинге присутствовал премьер-министр Буркина-Фасо Римтальбу Жан Эммануэль Уэдраого.
В июле 2024 года в столице Нигера Ниамее президенты Мали полковник Асими Гойта, Нигера - бригадный генерал Абдурахман Тчиани и Буркина-Фасо - Ибрагим Траоре подписали хартию, учреждающую Конфедерацию стран Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы и внешнеполитического курса. До этого 28 января Нигер, Мали и Буркина-Фасо объявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).
Флаг Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Народы трех стран AES навсегда отвернулись от ЭКОВАС, заявили в Нигере
6 июля 2024, 18:35
 
В миреБуркина-ФасоНигерМалиЭКОВАС
 
 
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