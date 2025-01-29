https://ria.ru/20250129/burkina-faso-1996022246.html

Африканцы под российскими флагами отметили выход Буркина-Фасо из ЭКОВАС

Африканцы под российскими флагами отметили выход Буркина-Фасо из ЭКОВАС - РИА Новости, 29.01.2025

Африканцы под российскими флагами отметили выход Буркина-Фасо из ЭКОВАС

В столице Буркина-Фасо прошел широкомасштабный митинг, на котором граждане поддержали решение о выходе стран "Конфедерации государств Сахеля", из Экономического РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T01:56:00+03:00

2025-01-29T01:56:00+03:00

2025-01-29T01:56:00+03:00

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УАГАДУГУ, 29 янв – РИА Новости. В столице Буркина-Фасо прошел широкомасштабный митинг, на котором граждане поддержали решение о выходе стран "Конфедерации государств Сахеля", из Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). На митинге были замечены российские флаги, сообщил РИА Новости участник митинга. Организации гражданского общества Буркина-Фасо, объединенные в рамках Национальной координации ассоциаций гражданского мониторинга (CNAVC), организовали во вторник, 28 января 2025 года, масштабное собрание на площади Нации в Уагадугу, чтобы отпраздновать выход своей страны из ЭКОВАС. Президент CNAVC Махамади Савадого сказал собеседнику РИА Новости, что "выход Буркина-Фасо, Мали и Нигера из ЭКОВАС является смелым актом, который приведет эти три страны к реальной независимости и процветанию". На митинге присутствовал премьер-министр Буркина-Фасо Римтальбу Жан Эммануэль Уэдраого. В июле 2024 года в столице Нигера Ниамее президенты Мали полковник Асими Гойта, Нигера - бригадный генерал Абдурахман Тчиани и Буркина-Фасо - Ибрагим Траоре подписали хартию, учреждающую Конфедерацию стран Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы и внешнеполитического курса. До этого 28 января Нигер, Мали и Буркина-Фасо объявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

https://ria.ru/20241111/burkina-faso-1983030327.html

https://ria.ru/20240706/ekovas-1957906492.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, буркина-фасо, нигер, мали, эковас