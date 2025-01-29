https://ria.ru/20250129/britanija-1996039171.html

Большинство британцев поддержали возвращение смертной казни, сообщает Times

Большинство британцев поддержали возвращение смертной казни, сообщает Times - РИА Новости, 29.01.2025

Большинство британцев поддержали возвращение смертной казни, сообщает Times

Более 50% британцев поддерживают возвращение смертной казни на фоне вынесения приговора Акселю Рудакубане, виновнику нападения на детей в Саутпорте, в... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T08:18:00+03:00

2025-01-29T08:18:00+03:00

2025-01-29T08:18:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Более 50% британцев поддерживают возвращение смертной казни на фоне вынесения приговора Акселю Рудакубане, виновнику нападения на детей в Саутпорте, в результате которого погибли три ребенка, а по всей стране вспыхнули массовые беспорядки, пишет газета Times со ссылкой на данные исследования, проведенного аналитическим центром More in Common. Ранее суд приговорил Рудакубану к пожизненному сроку по 13 пунктам обвинения с минимальным сроком отбывания наказания в 52 года. До этого он признал в суде вину в убийстве троих детей, покушении на убийство десяти человек, владении оружием, изготовлении рицина и хранении "подготовительного руководства" "Аль-Каиды" (террористическая организация, запрещена в РФ). На фоне вынесения приговора депутаты от правой партии Reform UK Руперт Лоу и Ли Андерсон призвали начать обсуждение вопроса о возвращении смертной казни "в исключительных обстоятельствах". "Значительный рост поддержки смертной казни (произошел - ред.) с момента последнего опроса на эту тему, который проводился осенью 2023 года. Общая доля населения, считающего, что за некоторые преступления должна быть введена смертная казнь, увеличилась с 50% до 55%, в то время как доля ее противников снизилась с 37% до 32%", - говорится в сообщении газеты. Согласно публикации, результаты исследования показали, что наиболее резкий рост сторонников смертной казни наблюдается среди британцев в возрасте 44-59 лет: он составил 16 процентных пунктов. Одновременно возвращение высшей меры наказания поддерживают 58% жителей Великобритании в возрасте 60-74 лет и 50% британцев в возрасте от 75 лет и старше. Вместе с тем, как отмечает Times со ссылкой на результаты исследования, за смертную казнь выступают 58% британских миллениалов, которые представляют самую крупную долю населения страны. Среди жителей Британии в возрасте 18-26 лет смертную казнь поддерживают 45%, в то время как против нее выступают 42%, еще 14% не имеют четкого мнения по этому вопросу. Исследование показывает, что 70% населения Британии поддерживают смертную казнь за совершение теракта, который привел к гибели людей, а 56% британцев выступают за казнь насильников, отмечает издание. Газета не приводит данных о датах проведения исследования, количестве респондентов и его статистической погрешности. Смертная казнь в Британии была отменена в 1998 году, однако до этого она также не применялась много лет. Последняя казнь состоялась в 1964 году. В конце июля 2024 года массовые протесты вспыхнули во многих городах Великобритании после нападения 17-летнего подростка с ножом на детей в Саутпорте. Тогда три ребенка погибли, еще нескольких детей и двух взрослых доставили в больницу в критическом состоянии. Акции протеста переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после ложных слухов о том, что виновник нападения - беженец. Десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков, организованных сторонниками ультраправых группировок. Более тысячи человек были задержаны, предъявлены сотни обвинений.

https://ria.ru/20250120/tramp-1994668314.html

https://ria.ru/20250105/kazn-1992560376.html

https://ria.ru/20250123/podrostok-1995213986.html

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в мире, великобритания, россия, аль-каида