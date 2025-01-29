https://ria.ru/20250129/bocharov-1996101359.html

Глава волгоградского управления капстроительства покинул свой пост

Глава волгоградского управления капстроительства покинул свой пост - РИА Новости, 29.01.2025

Глава волгоградского управления капстроительства покинул свой пост

Руководитель управления капитального строительства Волгоградской области Андрей Козьменко покинул свой пост после критики главы региона Андрея Бочарова за срыв... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T13:45:00+03:00

2025-01-29T13:45:00+03:00

2025-01-29T13:45:00+03:00

волгоградская область

волгоградская область

волгоград

андрей бочаров

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ВОЛГОГРАД, 29 янв – РИА Новости. Руководитель управления капитального строительства Волгоградской области Андрей Козьменко покинул свой пост после критики главы региона Андрея Бочарова за срыв сроков строительства больничного корпуса и реконструкции медицинского колледжа в Волгограде, сообщает в среду пресс-служба администрации области. По данным властей, Бочаров в среду оценил ход реконструкции второго корпуса Волгоградского медколледжа, которая началась в 2022 году, и остался недоволен темпом работ. "Я приехал, потому что понимаю, что завалили объект. В сроки не уложились, причем дважды. Третьего не будет. Вы сами считаете, что это правильно? Это позор — 0,5% за два года работы", - цитирует слова губернатора администрация в сообщении. После медицинского колледжа, по информации властей, Бочаров отправился в больницу №7, на территории которой возводится реабилитационный корпус. Сроки выполнения работ здесь также сорваны. По данным администрации, корпус начали строить в 2023 году, но через год контракт с подрядчиком был расторгнут, компанию внесли в список недобросовестных. Отмечается, что губернатор призвал ведомства, курирующие строительную сферу, изменить подход к работе и исправить ситуацию в течение первого квартала. После губернаторской критики, администрация области сообщила на своем официальном сайте об отставке одного из руководителей строительного ведомства. "Покинул свой пост руководитель ГКУ Волгоградской области "Управление капитального строительства" Андрей Козьменко. Временно исполняет обязанности руководителя ведомства Владимир Емельянов, ранее занимавший должность первого заместителя руководителя управления", - говорится в сообщении властей.

https://ria.ru/20241210/volgograd-1988423909.html

https://ria.ru/20241210/sudostroenie-1988443158.html

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волгоградская область, волгоград, андрей бочаров