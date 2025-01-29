Малый бизнес получил 4,6 млрд рублей льготной лизинговой поддержки
КМСП: малый бизнес получил 4,6 млрд рублей льготной лизинговой поддержки за год
© Фото : пресс-служба Корпорации МСПБаннеры с символикой Корпорации МСП
© Фото : пресс-служба Корпорации МСП
Баннеры с символикой Корпорации МСП . Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Дочерняя структура Корпорации МСП, АО "МСП Лизинг", предоставила 4,6 миллиарда рублей льготного лизингового финансирования предприятиям малого бизнеса по итогам 2024 года, превысив аналогичные показатели прошлого года на 92%, сообщает пресс-служба КМСП.
С ростом объема предоставленного лизингового финансирования количество компаний, которые воспользовались инструментом развития, увеличилось в 2024 году на 80% до 391. По данным КМСП, более половины объема льготной лизинговой поддержки (51%) было предоставлено в минувшем году предприятиям в сфере машиностроения и металлообработки. Между тем, на химическую отрасль и пищевую промышленность пришлось по 12%, легпром – 7%, полиграфию – 5%.
"Льготный лизинг остается одним из эффективных и востребованных финансовых инструментов развития малого бизнеса. При помощи этого инструмента бизнес решает задачи развития производственных мощностей, увеличения выпуска продукции, в том числе в сфере импортозамещения. В 2024 году региональный охват льготным лизингом расширился, договоры на привлечение лизингового финансирования заключили предприятия из 65 субъектов РФ, годом ранее – из 52. В этом году мы продолжим развивать льготный лизинг, в феврале начнем заявочную кампанию", – заявил генеральный директор КМСП Александр Исаевич.
В топ-5 субъектов России по объему полученной предпринимателями поддержки вошли: Московская область (12,8%), Санкт-Петербург (6,3%), Калужская область (5,2%), Свердловская и Тверская области (по 4%).
Льготная программа лизинга открывает доступ малому бизнесу к модернизации и увеличению производственных мощностей за счет приобретения современного оборудования по пониженным ставкам. Так, в 2024 году в рамках программы бизнес получал льготное лизинговое финансирование по ставкам 6% и 8% годовых (для российского и зарубежного оборудования, соответственно).