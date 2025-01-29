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Малый бизнес получил 4,6 млрд рублей льготной лизинговой поддержки

Малый бизнес получил 4,6 млрд рублей льготной лизинговой поддержки - РИА Новости, 29.01.2025

Малый бизнес получил 4,6 млрд рублей льготной лизинговой поддержки

Дочерняя структура Корпорации МСП, АО "МСП Лизинг", предоставила 4,6 миллиарда рублей льготного лизингового финансирования предприятиям малого бизнеса по итогам РИА Новости, 29.01.2025

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Дочерняя структура Корпорации МСП, АО "МСП Лизинг", предоставила 4,6 миллиарда рублей льготного лизингового финансирования предприятиям малого бизнеса по итогам 2024 года, превысив аналогичные показатели прошлого года на 92%, сообщает пресс-служба КМСП.С ростом объема предоставленного лизингового финансирования количество компаний, которые воспользовались инструментом развития, увеличилось в 2024 году на 80% до 391. По данным КМСП, более половины объема льготной лизинговой поддержки (51%) было предоставлено в минувшем году предприятиям в сфере машиностроения и металлообработки. Между тем, на химическую отрасль и пищевую промышленность пришлось по 12%, легпром – 7%, полиграфию – 5%."Льготный лизинг остается одним из эффективных и востребованных финансовых инструментов развития малого бизнеса. При помощи этого инструмента бизнес решает задачи развития производственных мощностей, увеличения выпуска продукции, в том числе в сфере импортозамещения. В 2024 году региональный охват льготным лизингом расширился, договоры на привлечение лизингового финансирования заключили предприятия из 65 субъектов РФ, годом ранее – из 52. В этом году мы продолжим развивать льготный лизинг, в феврале начнем заявочную кампанию", – заявил генеральный директор КМСП Александр Исаевич.В топ-5 субъектов России по объему полученной предпринимателями поддержки вошли: Московская область (12,8%), Санкт-Петербург (6,3%), Калужская область (5,2%), Свердловская и Тверская области (по 4%).Льготная программа лизинга открывает доступ малому бизнесу к модернизации и увеличению производственных мощностей за счет приобретения современного оборудования по пониженным ставкам. Так, в 2024 году в рамках программы бизнес получал льготное лизинговое финансирование по ставкам 6% и 8% годовых (для российского и зарубежного оборудования, соответственно).

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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , александр исаевич, корпорация мсп, россия, экономика