https://ria.ru/20250129/bespilotniki-1996024045.html

Над Тверской областью уничтожили 20 беспилотников

Над Тверской областью уничтожили 20 беспилотников - РИА Новости, 29.01.2025

Над Тверской областью уничтожили 20 беспилотников

Отражена атака уже 20 беспилотников над Торопецким округом Тверской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T02:31:00+03:00

2025-01-29T02:31:00+03:00

2025-01-29T02:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

игорь руденя

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Отражена атака уже 20 беспилотников над Торопецким округом Тверской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале. Ранее правительство Тверской области сообщало, что в Торопецком районе отражена атака 14 беспилотников. "Губернатор Игорь Руденя сообщил: над Торопецким округом Тверской области силы Минобороны РФ отразили атаку уже 20 беспилотников", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250126/drony-1994225356.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

игорь руденя, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность