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Над Тверской областью уничтожили 20 беспилотников - РИА Новости, 29.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
02:31 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/bespilotniki-1996024045.html
Над Тверской областью уничтожили 20 беспилотников
Над Тверской областью уничтожили 20 беспилотников - РИА Новости, 29.01.2025
Над Тверской областью уничтожили 20 беспилотников
Отражена атака уже 20 беспилотников над Торопецким округом Тверской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T02:31:00+03:00
2025-01-29T02:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
игорь руденя
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Отражена атака уже 20 беспилотников над Торопецким округом Тверской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале. Ранее правительство Тверской области сообщало, что в Торопецком районе отражена атака 14 беспилотников. "Губернатор Игорь Руденя сообщил: над Торопецким округом Тверской области силы Минобороны РФ отразили атаку уже 20 беспилотников", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250126/drony-1994225356.html
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игорь руденя, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Игорь Руденя, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Над Тверской областью уничтожили 20 беспилотников

Над Торопецким округом Тверской области уничтожили 20 беспилотников

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Отражена атака уже 20 беспилотников над Торопецким округом Тверской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале.
Ранее правительство Тверской области сообщало, что в Торопецком районе отражена атака 14 беспилотников.
"Губернатор Игорь Руденя сообщил: над Торопецким округом Тверской области силы Минобороны РФ отразили атаку уже 20 беспилотников", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеИгорь РуденяМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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