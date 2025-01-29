https://ria.ru/20250129/bespilotniki-1996024045.html
Над Тверской областью уничтожили 20 беспилотников
Над Тверской областью уничтожили 20 беспилотников - РИА Новости, 29.01.2025
Над Тверской областью уничтожили 20 беспилотников
Отражена атака уже 20 беспилотников над Торопецким округом Тверской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T02:31:00+03:00
2025-01-29T02:31:00+03:00
2025-01-29T02:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
игорь руденя
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Отражена атака уже 20 беспилотников над Торопецким округом Тверской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале. Ранее правительство Тверской области сообщало, что в Торопецком районе отражена атака 14 беспилотников. "Губернатор Игорь Руденя сообщил: над Торопецким округом Тверской области силы Минобороны РФ отразили атаку уже 20 беспилотников", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250126/drony-1994225356.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Игорь Руденя, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Над Тверской областью уничтожили 20 беспилотников
Над Торопецким округом Тверской области уничтожили 20 беспилотников