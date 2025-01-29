https://ria.ru/20250129/bespilotniki-1996021015.html

В Тверской области сбили еще несколько дронов

В Тверской области сбили еще несколько дронов - РИА Новости, 29.01.2025

В Тверской области сбили еще несколько дронов

Еще несколько беспилотников сбили в районе Андреаполя Тверской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T01:32:00+03:00

2025-01-29T01:32:00+03:00

2025-01-29T01:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

тверская область

игорь руденя

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Еще несколько беспилотников сбили в районе Андреаполя Тверской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале.Ранее правительство Тверской области сообщало, что в Торопецком районе сбиты шесть беспилотников."Губернатор Игорь Руденя сообщил: 29 января дежурными силами ПВО Минобороны России в районе Андреаполя Тверской области сбито несколько беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте работают оперативные службы, ситуация находится на контроле главы региона.

https://ria.ru/20250126/drony-1994225356.html

https://ria.ru/20250127/vsu-1995780128.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, тверская область, игорь руденя, министерство обороны рф (минобороны рф)