https://ria.ru/20250129/bespilotniki-1996021015.html
В Тверской области сбили еще несколько дронов
В Тверской области сбили еще несколько дронов - РИА Новости, 29.01.2025
В Тверской области сбили еще несколько дронов
Еще несколько беспилотников сбили в районе Андреаполя Тверской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T01:32:00+03:00
2025-01-29T01:32:00+03:00
2025-01-29T01:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
тверская область
игорь руденя
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Еще несколько беспилотников сбили в районе Андреаполя Тверской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале.Ранее правительство Тверской области сообщало, что в Торопецком районе сбиты шесть беспилотников."Губернатор Игорь Руденя сообщил: 29 января дежурными силами ПВО Минобороны России в районе Андреаполя Тверской области сбито несколько беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте работают оперативные службы, ситуация находится на контроле главы региона.
https://ria.ru/20250126/drony-1994225356.html
https://ria.ru/20250127/vsu-1995780128.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, тверская область, игорь руденя, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Тверская область, Игорь Руденя, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Тверской области сбили еще несколько дронов
В районе Андреаполя Тверской области сбили еще несколько дронов