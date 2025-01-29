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В Белоруссии задержали трех местных жителей за незаконное хранение оружия - РИА Новости, 29.01.2025
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19:42 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/belorussiya-1996198472.html
В Белоруссии задержали трех местных жителей за незаконное хранение оружия
В Белоруссии задержали трех местных жителей за незаконное хранение оружия - РИА Новости, 29.01.2025
В Белоруссии задержали трех местных жителей за незаконное хранение оружия
Белорусские пограничники задержали трех местных жителей за незаконное хранение боеприпасов и оружия, возбуждены уголовные дела, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T19:42:00+03:00
2025-01-29T19:42:00+03:00
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МИНСК, 29 янв – РИА Новости. Белорусские пограничники задержали трех местных жителей за незаконное хранение боеприпасов и оружия, возбуждены уголовные дела, сообщила пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии в Telegram-канале.&quot;Сморгонские пограничники возбудили уголовные дела за незаконное хранение боеприпасов, оружия и наркотиков&quot;, - говорится в сообщении.Поясняется, что на территории Поставского района в Витебской области в октябре-ноябре прошлого года сотрудники оперативных подразделений Сморгонской пограничной группы выявили три случая незаконного хранения оружия и боеприпасов, а также емкость с марихуаной. По каждому факту в январе пограничники возбудили уголовные дела. По данным ведомства, в населенном пункте Лынтупы 11 октября во время санкционированного осмотра жилища 52-летнего мужчины пограничники изъяли ружье, мелкокалиберную винтовку с оптическим прицелом и две пневматические, около 300 патронов различного калибра и один коробок с марихуаной. Спустя месяц, 16 ноября, в населенном пункте Идолина у 53-летнего местного жителя изъяты 36 патронов калибра 5,6 мм для нарезного огнестрельного оружия. Следующий инцидент произошел 23 ноября в деревне Койры. По месту жительства 65-летнего подозреваемого обнаружено 7 патронов калибра 7,62 мм, карабин 1903 года изготовления и три штык-ножа. "За противоправные действия в отношении огнестрельного оружия и боеприпасов задержанным грозит до семи лет лишения свободы. За хранение опасного наркотического вещества предусмотрено до пяти лет ограничения свободы или от двух до пяти лет лишения свободы", - отмечается в сообщении.
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белоруссия, витебская область, в мире
Белоруссия, Витебская область, В мире
В Белоруссии задержали трех местных жителей за незаконное хранение оружия

Белорусские пограничники задержали трех жителей за незаконное хранение оружия

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкШеврон на форме белорусского пограничника
Шеврон на форме белорусского пограничника - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Шеврон на форме белорусского пограничника. Архивное фото
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МИНСК, 29 янв – РИА Новости. Белорусские пограничники задержали трех местных жителей за незаконное хранение боеприпасов и оружия, возбуждены уголовные дела, сообщила пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии в Telegram-канале.
«

"Сморгонские пограничники возбудили уголовные дела за незаконное хранение боеприпасов, оружия и наркотиков", - говорится в сообщении.

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Поясняется, что на территории Поставского района в Витебской области в октябре-ноябре прошлого года сотрудники оперативных подразделений Сморгонской пограничной группы выявили три случая незаконного хранения оружия и боеприпасов, а также емкость с марихуаной. По каждому факту в январе пограничники возбудили уголовные дела.
По данным ведомства, в населенном пункте Лынтупы 11 октября во время санкционированного осмотра жилища 52-летнего мужчины пограничники изъяли ружье, мелкокалиберную винтовку с оптическим прицелом и две пневматические, около 300 патронов различного калибра и один коробок с марихуаной. Спустя месяц, 16 ноября, в населенном пункте Идолина у 53-летнего местного жителя изъяты 36 патронов калибра 5,6 мм для нарезного огнестрельного оружия. Следующий инцидент произошел 23 ноября в деревне Койры. По месту жительства 65-летнего подозреваемого обнаружено 7 патронов калибра 7,62 мм, карабин 1903 года изготовления и три штык-ножа.
«
"За противоправные действия в отношении огнестрельного оружия и боеприпасов задержанным грозит до семи лет лишения свободы. За хранение опасного наркотического вещества предусмотрено до пяти лет ограничения свободы или от двух до пяти лет лишения свободы", - отмечается в сообщении.
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