В Белоруссии задержали трех местных жителей за незаконное хранение оружия
Белорусские пограничники задержали трех жителей за незаконное хранение оружия
Шеврон на форме белорусского пограничника. Архивное фото
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МИНСК, 29 янв – РИА Новости. Белорусские пограничники задержали трех местных жителей за незаконное хранение боеприпасов и оружия, возбуждены уголовные дела, сообщила пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии в Telegram-канале.
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"Сморгонские пограничники возбудили уголовные дела за незаконное хранение боеприпасов, оружия и наркотиков", - говорится в сообщении.
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Поясняется, что на территории Поставского района в Витебской области в октябре-ноябре прошлого года сотрудники оперативных подразделений Сморгонской пограничной группы выявили три случая незаконного хранения оружия и боеприпасов, а также емкость с марихуаной. По каждому факту в январе пограничники возбудили уголовные дела.
По данным ведомства, в населенном пункте Лынтупы 11 октября во время санкционированного осмотра жилища 52-летнего мужчины пограничники изъяли ружье, мелкокалиберную винтовку с оптическим прицелом и две пневматические, около 300 патронов различного калибра и один коробок с марихуаной. Спустя месяц, 16 ноября, в населенном пункте Идолина у 53-летнего местного жителя изъяты 36 патронов калибра 5,6 мм для нарезного огнестрельного оружия. Следующий инцидент произошел 23 ноября в деревне Койры. По месту жительства 65-летнего подозреваемого обнаружено 7 патронов калибра 7,62 мм, карабин 1903 года изготовления и три штык-ножа.
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"За противоправные действия в отношении огнестрельного оружия и боеприпасов задержанным грозит до семи лет лишения свободы. За хранение опасного наркотического вещества предусмотрено до пяти лет ограничения свободы или от двух до пяти лет лишения свободы", - отмечается в сообщении.
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