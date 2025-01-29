https://ria.ru/20250129/belorussiya-1996198472.html

В Белоруссии задержали трех местных жителей за незаконное хранение оружия

В Белоруссии задержали трех местных жителей за незаконное хранение оружия - РИА Новости, 29.01.2025

В Белоруссии задержали трех местных жителей за незаконное хранение оружия

Белорусские пограничники задержали трех местных жителей за незаконное хранение боеприпасов и оружия, возбуждены уголовные дела, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T19:42:00+03:00

2025-01-29T19:42:00+03:00

2025-01-29T19:42:00+03:00

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МИНСК, 29 янв – РИА Новости. Белорусские пограничники задержали трех местных жителей за незаконное хранение боеприпасов и оружия, возбуждены уголовные дела, сообщила пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии в Telegram-канале."Сморгонские пограничники возбудили уголовные дела за незаконное хранение боеприпасов, оружия и наркотиков", - говорится в сообщении.Поясняется, что на территории Поставского района в Витебской области в октябре-ноябре прошлого года сотрудники оперативных подразделений Сморгонской пограничной группы выявили три случая незаконного хранения оружия и боеприпасов, а также емкость с марихуаной. По каждому факту в январе пограничники возбудили уголовные дела. По данным ведомства, в населенном пункте Лынтупы 11 октября во время санкционированного осмотра жилища 52-летнего мужчины пограничники изъяли ружье, мелкокалиберную винтовку с оптическим прицелом и две пневматические, около 300 патронов различного калибра и один коробок с марихуаной. Спустя месяц, 16 ноября, в населенном пункте Идолина у 53-летнего местного жителя изъяты 36 патронов калибра 5,6 мм для нарезного огнестрельного оружия. Следующий инцидент произошел 23 ноября в деревне Койры. По месту жительства 65-летнего подозреваемого обнаружено 7 патронов калибра 7,62 мм, карабин 1903 года изготовления и три штык-ножа. "За противоправные действия в отношении огнестрельного оружия и боеприпасов задержанным грозит до семи лет лишения свободы. За хранение опасного наркотического вещества предусмотрено до пяти лет ограничения свободы или от двух до пяти лет лишения свободы", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20241223/bezhentsy-1990840190.html

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