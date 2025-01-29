Спасатели нашли пропавшего после взрыва на заводе в Белогорске
Пропавший после взрыва на заводе в Белогорске человек может находиться в бункере
© Фото : Главное управление МЧС России по Амурской областиСотрудники МЧС России на месте взрыва в производственном помещении в Белогорске Амурской области
Сотрудники МЧС России на месте взрыва в производственном помещении в Белогорске Амурской области. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 янв - РИА Новости. Спасатели определили предположительное местонахождение человека, пропавшего после взрыва на маслоэкстракционном заводе в Белогорске, сообщает главк МЧС региона.
"При обследовании одного из бункеров камерой определено предположительное местонахождение пропавшего мужчины. Резервуар заполнен шротом. Требуется разгрузка 28 тонн. Работы ведутся круглосуточно, выгрузка проводится ручным способом. В настоящее время произведена выгрузка шести тонн", - говорится в сообщении.
Всего на месте происшествия работает 41 человек, задействовано 11 единиц техники.
По данным СУСК региона, во вторник в 14.55 (8.55 мск) на маслоэкстракционном заводе в Белогорске по улице Производственная произошел взрыв силосной установки в производственном здании без последующего горения. Технологический процесс приостановлен. Работники эвакуировались самостоятельно. Один человек, предположительно, находится под завалами. СУСК региона проводит доследственную проверку. Прокуратура Белогорска также организовала проверку по факту происшествия в здании маслоэкстракционного завода "Амурский".
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