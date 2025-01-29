https://ria.ru/20250129/belogorsk-1996029513.html

Спасатели нашли пропавшего после взрыва на заводе в Белогорске

Спасатели нашли пропавшего после взрыва на заводе в Белогорске - РИА Новости, 29.01.2025

Спасатели нашли пропавшего после взрыва на заводе в Белогорске

Спасатели определили предположительное местонахождение человека, пропавшего после взрыва на маслоэкстракционном заводе в Белогорске, сообщает главк МЧС региона. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T04:47:00+03:00

2025-01-29T04:47:00+03:00

2025-01-29T04:47:00+03:00

происшествия

белогорск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 янв - РИА Новости. Спасатели определили предположительное местонахождение человека, пропавшего после взрыва на маслоэкстракционном заводе в Белогорске, сообщает главк МЧС региона. "При обследовании одного из бункеров камерой определено предположительное местонахождение пропавшего мужчины. Резервуар заполнен шротом. Требуется разгрузка 28 тонн. Работы ведутся круглосуточно, выгрузка проводится ручным способом. В настоящее время произведена выгрузка шести тонн", - говорится в сообщении. Всего на месте происшествия работает 41 человек, задействовано 11 единиц техники. По данным СУСК региона, во вторник в 14.55 (8.55 мск) на маслоэкстракционном заводе в Белогорске по улице Производственная произошел взрыв силосной установки в производственном здании без последующего горения. Технологический процесс приостановлен. Работники эвакуировались самостоятельно. Один человек, предположительно, находится под завалами. СУСК региона проводит доследственную проверку. Прокуратура Белогорска также организовала проверку по факту происшествия в здании маслоэкстракционного завода "Амурский".

https://ria.ru/20250128/belogorsk-1995911169.html

https://ria.ru/20250122/polsha-1994990980.html

белогорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белогорск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)