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Спасатели нашли пропавшего после взрыва на заводе в Белогорске - РИА Новости, 29.01.2025
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04:47 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/belogorsk-1996029513.html
Спасатели нашли пропавшего после взрыва на заводе в Белогорске
Спасатели нашли пропавшего после взрыва на заводе в Белогорске - РИА Новости, 29.01.2025
Спасатели нашли пропавшего после взрыва на заводе в Белогорске
Спасатели определили предположительное местонахождение человека, пропавшего после взрыва на маслоэкстракционном заводе в Белогорске, сообщает главк МЧС региона. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T04:47:00+03:00
2025-01-29T04:47:00+03:00
происшествия
белогорск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 янв - РИА Новости. Спасатели определили предположительное местонахождение человека, пропавшего после взрыва на маслоэкстракционном заводе в Белогорске, сообщает главк МЧС региона. "При обследовании одного из бункеров камерой определено предположительное местонахождение пропавшего мужчины. Резервуар заполнен шротом. Требуется разгрузка 28 тонн. Работы ведутся круглосуточно, выгрузка проводится ручным способом. В настоящее время произведена выгрузка шести тонн", - говорится в сообщении. Всего на месте происшествия работает 41 человек, задействовано 11 единиц техники. По данным СУСК региона, во вторник в 14.55 (8.55 мск) на маслоэкстракционном заводе в Белогорске по улице Производственная произошел взрыв силосной установки в производственном здании без последующего горения. Технологический процесс приостановлен. Работники эвакуировались самостоятельно. Один человек, предположительно, находится под завалами. СУСК региона проводит доследственную проверку. Прокуратура Белогорска также организовала проверку по факту происшествия в здании маслоэкстракционного завода "Амурский".
https://ria.ru/20250128/belogorsk-1995911169.html
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происшествия, белогорск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белогорск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатели нашли пропавшего после взрыва на заводе в Белогорске

Пропавший после взрыва на заводе в Белогорске человек может находиться в бункере

© Фото : Главное управление МЧС России по Амурской областиСотрудники МЧС России на месте взрыва в производственном помещении в Белогорске Амурской области
Сотрудники МЧС России на месте взрыва в производственном помещении в Белогорске Амурской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Фото : Главное управление МЧС России по Амурской области
Сотрудники МЧС России на месте взрыва в производственном помещении в Белогорске Амурской области. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 янв - РИА Новости. Спасатели определили предположительное местонахождение человека, пропавшего после взрыва на маслоэкстракционном заводе в Белогорске, сообщает главк МЧС региона.
"При обследовании одного из бункеров камерой определено предположительное местонахождение пропавшего мужчины. Резервуар заполнен шротом. Требуется разгрузка 28 тонн. Работы ведутся круглосуточно, выгрузка проводится ручным способом. В настоящее время произведена выгрузка шести тонн", - говорится в сообщении.
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К поиску человека под завалами в Белогорске привлекли кинолога
Вчера, 14:16
Всего на месте происшествия работает 41 человек, задействовано 11 единиц техники.
По данным СУСК региона, во вторник в 14.55 (8.55 мск) на маслоэкстракционном заводе в Белогорске по улице Производственная произошел взрыв силосной установки в производственном здании без последующего горения. Технологический процесс приостановлен. Работники эвакуировались самостоятельно. Один человек, предположительно, находится под завалами. СУСК региона проводит доследственную проверку. Прокуратура Белогорска также организовала проверку по факту происшествия в здании маслоэкстракционного завода "Амурский".
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ПроисшествияБелогорскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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