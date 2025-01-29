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В Израиле полностью запретят деятельность БАПОР - РИА Новости, 29.01.2025
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17:13 29.01.2025 (обновлено: 17:25 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/bapor-1996167477.html
В Израиле полностью запретят деятельность БАПОР
В Израиле полностью запретят деятельность БАПОР - РИА Новости, 29.01.2025
В Израиле полностью запретят деятельность БАПОР
Деятельность Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) будет полностью запрещена в Израиле в течение 48 часов, персонал БАПОР... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T17:13:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 янв - РИА Новости. Деятельность Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) будет полностью запрещена в Израиле в течение 48 часов, персонал БАПОР должен покинуть офисы, а Израиль прекратит все контакты с организацией, заявил в среду официальный представитель израильского правительства Дэвид Менцер.По утверждению Менцера, БАПОР является "щитом для терроризма", так как школы этого агентства ООН в секторе Газа были построены над туннелями палестинского движения ХАМАС."Через 48 часов деятельность БАПОР будет запрещена в Израиле, не будет офисов, контактов и операций. БАПОР представляет угрозу национальной безопасности Израиля. От суверенного государства нельзя требовать, чтобы оно позволяло у себя деятельность агентства, которое финансирует его противников", - заявил спикер кабмина на брифинге для журналистов.Менцер отметил, что в БАПОР были трудоустроены более 1,2 тысячи членов ХАМАС, включая "террористов, устроивших резню 7 октября 2023 года"."Это не помощь (палестинцам - ред.), а прямое финансирование терроризма", - добавил спикер кабмина.
https://ria.ru/20250103/palestina-1992445194.html
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израиль, в мире, бапор, оон, хамас
Израиль, В мире, БАПОР, ООН, ХАМАС
В Израиле полностью запретят деятельность БАПОР

Деятельность БАПОР в Израиле полностью запретят в течение 48 часов

© AP Photo / Oded BaliltyИерусалим
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Oded Balilty
Иерусалим. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 янв - РИА Новости. Деятельность Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) будет полностью запрещена в Израиле в течение 48 часов, персонал БАПОР должен покинуть офисы, а Израиль прекратит все контакты с организацией, заявил в среду официальный представитель израильского правительства Дэвид Менцер.
По утверждению Менцера, БАПОР является "щитом для терроризма", так как школы этого агентства ООН в секторе Газа были построены над туннелями палестинского движения ХАМАС.
"Через 48 часов деятельность БАПОР будет запрещена в Израиле, не будет офисов, контактов и операций. БАПОР представляет угрозу национальной безопасности Израиля. От суверенного государства нельзя требовать, чтобы оно позволяло у себя деятельность агентства, которое финансирует его противников", - заявил спикер кабмина на брифинге для журналистов.
Менцер отметил, что в БАПОР были трудоустроены более 1,2 тысячи членов ХАМАС, включая "террористов, устроивших резню 7 октября 2023 года".
"Это не помощь (палестинцам - ред.), а прямое финансирование терроризма", - добавил спикер кабмина.
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