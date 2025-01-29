https://ria.ru/20250129/bakanov-1996047729.html
Баканов: к "ЭРА-ГЛОНАСС" в России подключились 12 миллионов автомобилей
Баканов: к "ЭРА-ГЛОНАСС" в России подключились 12 миллионов автомобилей - РИА Новости, 29.01.2025
Баканов: к "ЭРА-ГЛОНАСС" в России подключились 12 миллионов автомобилей
Каждый пятый автомобиль в России уже подключен к госинформсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС", то есть 12 миллионов транспортных средств, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T09:30:00+03:00
2025-01-29T09:30:00+03:00
2025-01-29T09:30:00+03:00
россия
дмитрий баканов
эра-глонасс
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Каждый пятый автомобиль в России уже подключен к госинформсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС", то есть 12 миллионов транспортных средств, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров АО "ГЛОНАСС", замминистра транспорта РФ Дмитрий Баканов. "Автопарк подключенных к госинформсистеме машин за минувший 2024 год вырос на полтора миллиона транспортных средств и сегодня достиг в России 12 миллионов. Прирост в более чем один миллион автомобилей ожидается и в этом году", - рассказал Баканов. Он уточнил, что на сегодняшний день в стране зарегистрировано свыше 64 миллионов автотранспортных средств. Замминистра отметил, что "эти цифры – не просто статистика, они говорят об увеличении возможности "ЭРА-ГЛОНАСС" спасать тысячи людей ежегодно, помогать все большему числу россиян". "Основной инструмент – автоматическое срабатывание кнопки SOS в машине при тяжелом ДТП – позволяет автовладельцу быть уверенным, что в самой сложной ситуации, когда он сам не может сообщить о происшествии, экстренные службы получат от "ЭРА-ГЛОНАСС" точные координаты и быстрее приедут, чтобы спасти самого водителя, его семью", - заключил Баканов. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.
https://ria.ru/20250127/sistema-1995633594.html
https://ria.ru/20241018/glonass-1978810823.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий баканов, эра-глонасс
Россия, Дмитрий Баканов, ЭРА-ГЛОНАСС
Баканов: к "ЭРА-ГЛОНАСС" в России подключились 12 миллионов автомобилей
Баканов: число подключенных к "ЭРА-ГЛОНАСС" автомобилей в России достигло 12 млн
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Каждый пятый автомобиль в России уже подключен к госинформсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС", то есть 12 миллионов транспортных средств, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров АО "ГЛОНАСС", замминистра транспорта РФ Дмитрий Баканов.
"Автопарк подключенных к госинформсистеме машин за минувший 2024 год вырос на полтора миллиона транспортных средств и сегодня достиг в России 12 миллионов. Прирост в более чем один миллион автомобилей ожидается и в этом году", - рассказал Баканов
.
Он уточнил, что на сегодняшний день в стране зарегистрировано свыше 64 миллионов автотранспортных средств.
Замминистра отметил, что "эти цифры – не просто статистика, они говорят об увеличении возможности "ЭРА-ГЛОН
АСС" спасать тысячи людей ежегодно, помогать все большему числу россиян".
"Основной инструмент – автоматическое срабатывание кнопки SOS в машине при тяжелом ДТП – позволяет автовладельцу быть уверенным, что в самой сложной ситуации, когда он сам не может сообщить о происшествии, экстренные службы получат от "ЭРА-ГЛОНАСС" точные координаты и быстрее приедут, чтобы спасти самого водителя, его семью", - заключил Баканов.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.