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Баканов: к "ЭРА-ГЛОНАСС" в России подключились 12 миллионов автомобилей - РИА Новости, 29.01.2025
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09:30 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/bakanov-1996047729.html
Баканов: к "ЭРА-ГЛОНАСС" в России подключились 12 миллионов автомобилей
Баканов: к "ЭРА-ГЛОНАСС" в России подключились 12 миллионов автомобилей - РИА Новости, 29.01.2025
Баканов: к "ЭРА-ГЛОНАСС" в России подключились 12 миллионов автомобилей
Каждый пятый автомобиль в России уже подключен к госинформсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС", то есть 12 миллионов транспортных средств, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T09:30:00+03:00
2025-01-29T09:30:00+03:00
россия
дмитрий баканов
эра-глонасс
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Каждый пятый автомобиль в России уже подключен к госинформсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС", то есть 12 миллионов транспортных средств, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров АО "ГЛОНАСС", замминистра транспорта РФ Дмитрий Баканов. "Автопарк подключенных к госинформсистеме машин за минувший 2024 год вырос на полтора миллиона транспортных средств и сегодня достиг в России 12 миллионов. Прирост в более чем один миллион автомобилей ожидается и в этом году", - рассказал Баканов. Он уточнил, что на сегодняшний день в стране зарегистрировано свыше 64 миллионов автотранспортных средств. Замминистра отметил, что "эти цифры – не просто статистика, они говорят об увеличении возможности "ЭРА-ГЛОНАСС" спасать тысячи людей ежегодно, помогать все большему числу россиян". "Основной инструмент – автоматическое срабатывание кнопки SOS в машине при тяжелом ДТП – позволяет автовладельцу быть уверенным, что в самой сложной ситуации, когда он сам не может сообщить о происшествии, экстренные службы получат от "ЭРА-ГЛОНАСС" точные координаты и быстрее приедут, чтобы спасти самого водителя, его семью", - заключил Баканов. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.
https://ria.ru/20250127/sistema-1995633594.html
https://ria.ru/20241018/glonass-1978810823.html
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россия, дмитрий баканов, эра-глонасс
Россия, Дмитрий Баканов, ЭРА-ГЛОНАСС
Баканов: к "ЭРА-ГЛОНАСС" в России подключились 12 миллионов автомобилей

Баканов: число подключенных к "ЭРА-ГЛОНАСС" автомобилей в России достигло 12 млн

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтенд российской государственной системы экстренного реагирования при авариях "Эра-Глонасс"
Стенд российской государственной системы экстренного реагирования при авариях Эра-Глонасс - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Стенд российской государственной системы экстренного реагирования при авариях "Эра-Глонасс"
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Каждый пятый автомобиль в России уже подключен к госинформсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС", то есть 12 миллионов транспортных средств, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров АО "ГЛОНАСС", замминистра транспорта РФ Дмитрий Баканов.
"Автопарк подключенных к госинформсистеме машин за минувший 2024 год вырос на полтора миллиона транспортных средств и сегодня достиг в России 12 миллионов. Прирост в более чем один миллион автомобилей ожидается и в этом году", - рассказал Баканов.
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Он уточнил, что на сегодняшний день в стране зарегистрировано свыше 64 миллионов автотранспортных средств.
Замминистра отметил, что "эти цифры – не просто статистика, они говорят об увеличении возможности "ЭРА-ГЛОНАСС" спасать тысячи людей ежегодно, помогать все большему числу россиян".
"Основной инструмент – автоматическое срабатывание кнопки SOS в машине при тяжелом ДТП – позволяет автовладельцу быть уверенным, что в самой сложной ситуации, когда он сам не может сообщить о происшествии, экстренные службы получат от "ЭРА-ГЛОНАСС" точные координаты и быстрее приедут, чтобы спасти самого водителя, его семью", - заключил Баканов.
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Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.
 
РоссияДмитрий БакановЭРА-ГЛОНАСС
 
 
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