https://ria.ru/20250129/bakanov-1996047729.html

Баканов: к "ЭРА-ГЛОНАСС" в России подключились 12 миллионов автомобилей

Баканов: к "ЭРА-ГЛОНАСС" в России подключились 12 миллионов автомобилей - РИА Новости, 29.01.2025

Баканов: к "ЭРА-ГЛОНАСС" в России подключились 12 миллионов автомобилей

Каждый пятый автомобиль в России уже подключен к госинформсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС", то есть 12 миллионов транспортных средств, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T09:30:00+03:00

2025-01-29T09:30:00+03:00

2025-01-29T09:30:00+03:00

россия

дмитрий баканов

эра-глонасс

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Каждый пятый автомобиль в России уже подключен к госинформсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС", то есть 12 миллионов транспортных средств, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров АО "ГЛОНАСС", замминистра транспорта РФ Дмитрий Баканов. "Автопарк подключенных к госинформсистеме машин за минувший 2024 год вырос на полтора миллиона транспортных средств и сегодня достиг в России 12 миллионов. Прирост в более чем один миллион автомобилей ожидается и в этом году", - рассказал Баканов. Он уточнил, что на сегодняшний день в стране зарегистрировано свыше 64 миллионов автотранспортных средств. Замминистра отметил, что "эти цифры – не просто статистика, они говорят об увеличении возможности "ЭРА-ГЛОНАСС" спасать тысячи людей ежегодно, помогать все большему числу россиян". "Основной инструмент – автоматическое срабатывание кнопки SOS в машине при тяжелом ДТП – позволяет автовладельцу быть уверенным, что в самой сложной ситуации, когда он сам не может сообщить о происшествии, экстренные службы получат от "ЭРА-ГЛОНАСС" точные координаты и быстрее приедут, чтобы спасти самого водителя, его семью", - заключил Баканов. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.

https://ria.ru/20250127/sistema-1995633594.html

https://ria.ru/20241018/glonass-1978810823.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, дмитрий баканов, эра-глонасс