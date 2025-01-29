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Баканов: "ЭРА-ГЛОНАСС" передала за время своей работы 440 тысяч вызовов - РИА Новости, 29.01.2025
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09:30 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/bakanov-1996047479.html
Баканов: "ЭРА-ГЛОНАСС" передала за время своей работы 440 тысяч вызовов
Баканов: "ЭРА-ГЛОНАСС" передала за время своей работы 440 тысяч вызовов - РИА Новости, 29.01.2025
Баканов: "ЭРА-ГЛОНАСС" передала за время своей работы 440 тысяч вызовов
За все время работы госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" было передано почти 450 тысяч аварийных сообщений, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T09:30:00+03:00
2025-01-29T09:30:00+03:00
россия
дмитрий баканов
эра-глонасс
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. За все время работы госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" было передано почти 450 тысяч аварийных сообщений, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров АО "ГЛОНАСС", замминистра транспорта РФ Дмитрий Баканов. "Общий показатель достиг уже 440 тысяч аварийных сообщений. За минувший год система передала региональным службам 93 тысячи экстренных сообщений – на 10% больше, чем в 2023 году. В декабре получили рекордное число аварийных вызовов за месяц – 10,3 тысячи", - рассказал Баканов. Он отметил, что "по мере подключения к системе новых автомобилей – а сейчас это обязательно для импортируемых и отечественных авто - все больше аварий будут фиксироваться с помощью системы". Замминистра напомнил, что по данным медицины катастроф, "своевременная помощь, оказанная в течение первого часа, кратно повышает шансы сохранить жизни и снизить риски осложнений при травмах". "Это вносит существенный вклад в достижение национальных целей развития, определенных президентом России в части снижения смертности при ДТП на горизонте 2030-2036 годов", - заключил Баканов. Госинформсистема "ЭРА-ГЛОНАСС" создана в 2015 году Минтрансом по поручению президента РФ Владимира Путина. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.
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россия, дмитрий баканов, эра-глонасс
Россия, Дмитрий Баканов, ЭРА-ГЛОНАСС
Баканов: "ЭРА-ГЛОНАСС" передала за время своей работы 440 тысяч вызовов

Баканов: в 2024 г ГЛОНАСС передал региональным службам 93 тысячи SOS-сообщений

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаместитель Министра транспорта РФ Дмитрий Баканов
Заместитель Министра транспорта РФ Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Заместитель Министра транспорта РФ Дмитрий Баканов
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. За все время работы госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" было передано почти 450 тысяч аварийных сообщений, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров АО "ГЛОНАСС", замминистра транспорта РФ Дмитрий Баканов.
"Общий показатель достиг уже 440 тысяч аварийных сообщений. За минувший год система передала региональным службам 93 тысячи экстренных сообщений – на 10% больше, чем в 2023 году. В декабре получили рекордное число аварийных вызовов за месяц – 10,3 тысячи", - рассказал Баканов.
Гендиректор АО ГЛОНАСС Алексей Райкевич - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
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Он отметил, что "по мере подключения к системе новых автомобилей – а сейчас это обязательно для импортируемых и отечественных авто - все больше аварий будут фиксироваться с помощью системы".
Замминистра напомнил, что по данным медицины катастроф, "своевременная помощь, оказанная в течение первого часа, кратно повышает шансы сохранить жизни и снизить риски осложнений при травмах".
"Это вносит существенный вклад в достижение национальных целей развития, определенных президентом России в части снижения смертности при ДТП на горизонте 2030-2036 годов", - заключил Баканов.
Госинформсистема "ЭРА-ГЛОНАСС" создана в 2015 году Минтрансом по поручению президента РФ Владимира Путина.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.
 
РоссияДмитрий БакановЭРА-ГЛОНАСС
 
 
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