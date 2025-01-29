https://ria.ru/20250129/bakanov-1996047479.html

Баканов: "ЭРА-ГЛОНАСС" передала за время своей работы 440 тысяч вызовов

Баканов: "ЭРА-ГЛОНАСС" передала за время своей работы 440 тысяч вызовов - РИА Новости, 29.01.2025

Баканов: "ЭРА-ГЛОНАСС" передала за время своей работы 440 тысяч вызовов

За все время работы госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" было передано почти 450 тысяч аварийных сообщений, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T09:30:00+03:00

2025-01-29T09:30:00+03:00

2025-01-29T09:30:00+03:00

россия

дмитрий баканов

эра-глонасс

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. За все время работы госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" было передано почти 450 тысяч аварийных сообщений, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров АО "ГЛОНАСС", замминистра транспорта РФ Дмитрий Баканов. "Общий показатель достиг уже 440 тысяч аварийных сообщений. За минувший год система передала региональным службам 93 тысячи экстренных сообщений – на 10% больше, чем в 2023 году. В декабре получили рекордное число аварийных вызовов за месяц – 10,3 тысячи", - рассказал Баканов. Он отметил, что "по мере подключения к системе новых автомобилей – а сейчас это обязательно для импортируемых и отечественных авто - все больше аварий будут фиксироваться с помощью системы". Замминистра напомнил, что по данным медицины катастроф, "своевременная помощь, оказанная в течение первого часа, кратно повышает шансы сохранить жизни и снизить риски осложнений при травмах". "Это вносит существенный вклад в достижение национальных целей развития, определенных президентом России в части снижения смертности при ДТП на горизонте 2030-2036 годов", - заключил Баканов. Госинформсистема "ЭРА-ГЛОНАСС" создана в 2015 году Минтрансом по поручению президента РФ Владимира Путина. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.

https://ria.ru/20241217/raykevich-1989770980.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, дмитрий баканов, эра-глонасс