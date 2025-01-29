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В ВТБ спрогнозировали снижение выдачи автокредитов в России - РИА Новости, 29.01.2025
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10:11 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/avtokredit-1996056416.html
В ВТБ спрогнозировали снижение выдачи автокредитов в России
В ВТБ спрогнозировали снижение выдачи автокредитов в России - РИА Новости, 29.01.2025
В ВТБ спрогнозировали снижение выдачи автокредитов в России
Выдачи автокредитов в РФ могут снизиться минимум на 20% в 2025 году из-за высоких ставок и роста цен на авто, сообщил журналистам заместитель президента –... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T10:11:00+03:00
2025-01-29T10:11:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Выдачи автокредитов в РФ могут снизиться минимум на 20% в 2025 году из-за высоких ставок и роста цен на авто, сообщил журналистам заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков. "Высокие ставки, жесткое регулирование Банка России и рост цен на машины серьезно повлияют на спрос на автокредиты в 2025 году. По текущим оценкам ВТБ, общерыночные выдачи могут опуститься ниже 2 триллионов рублей, сократившись не менее чем на 20% к прошлому году", - сказал он. Отмечается, что спрос на автокредиты начал резко сокращаться с четвертого квартала прошлого года. Тогда общерыночные продажи снизились на 44% по сравнению с тремя предыдущими месяцами – до 398 миллиардов рублей. "Дополнительно на спрос повлияют макропруденциальные лимиты, введение обязательного документального подтверждения дохода потенциального заемщика при "чеке" более 1 миллиона рублей, рост цен на машины в результате индексации утильсбора и повышения таможенных сборов. В сложившихся условиях портрет автозаемщика поменяется", - считает Горшков. По мнению заместителя президента – председателя правления ВТБ, доля новых машин в выдачах автокредитов может сократиться более чем на 5 процентных пунктов и фактически вернуться к уровню 2023 года (42%). "Конкуренция на рынке серьезно ужесточится – прежде всего, за качественных заемщиков, так как банки будут фокусироваться на эффективности кредитного портфеля, а не его объеме", - сказал он.
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экономика, россия, авто, втб (банк)
Экономика, Россия, Авто, ВТБ (банк)
В ВТБ спрогнозировали снижение выдачи автокредитов в России

ВТБ: выдачи автокредитов в России могут снизиться минимум на 20% в 2025 году

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкПосетители осматривают автомобиль в автосалоне
Посетители осматривают автомобиль в автосалоне - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Посетители осматривают автомобиль в автосалоне. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Выдачи автокредитов в РФ могут снизиться минимум на 20% в 2025 году из-за высоких ставок и роста цен на авто, сообщил журналистам заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
"Высокие ставки, жесткое регулирование Банка России и рост цен на машины серьезно повлияют на спрос на автокредиты в 2025 году. По текущим оценкам ВТБ, общерыночные выдачи могут опуститься ниже 2 триллионов рублей, сократившись не менее чем на 20% к прошлому году", - сказал он.
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Отмечается, что спрос на автокредиты начал резко сокращаться с четвертого квартала прошлого года. Тогда общерыночные продажи снизились на 44% по сравнению с тремя предыдущими месяцами – до 398 миллиардов рублей.
"Дополнительно на спрос повлияют макропруденциальные лимиты, введение обязательного документального подтверждения дохода потенциального заемщика при "чеке" более 1 миллиона рублей, рост цен на машины в результате индексации утильсбора и повышения таможенных сборов. В сложившихся условиях портрет автозаемщика поменяется", - считает Горшков.
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По мнению заместителя президента – председателя правления ВТБ, доля новых машин в выдачах автокредитов может сократиться более чем на 5 процентных пунктов и фактически вернуться к уровню 2023 года (42%).
"Конкуренция на рынке серьезно ужесточится – прежде всего, за качественных заемщиков, так как банки будут фокусироваться на эффективности кредитного портфеля, а не его объеме", - сказал он.
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