https://ria.ru/20250129/avtokredit-1996056416.html
В ВТБ спрогнозировали снижение выдачи автокредитов в России
В ВТБ спрогнозировали снижение выдачи автокредитов в России - РИА Новости, 29.01.2025
В ВТБ спрогнозировали снижение выдачи автокредитов в России
Выдачи автокредитов в РФ могут снизиться минимум на 20% в 2025 году из-за высоких ставок и роста цен на авто, сообщил журналистам заместитель президента –... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T10:11:00+03:00
2025-01-29T10:11:00+03:00
2025-01-29T10:11:00+03:00
экономика
россия
авто
втб (банк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149206/16/1492061640_0:71:3084:1805_1920x0_80_0_0_e2e5edbed6c32aa8b30842f365f1514f.jpg
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Выдачи автокредитов в РФ могут снизиться минимум на 20% в 2025 году из-за высоких ставок и роста цен на авто, сообщил журналистам заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков. "Высокие ставки, жесткое регулирование Банка России и рост цен на машины серьезно повлияют на спрос на автокредиты в 2025 году. По текущим оценкам ВТБ, общерыночные выдачи могут опуститься ниже 2 триллионов рублей, сократившись не менее чем на 20% к прошлому году", - сказал он. Отмечается, что спрос на автокредиты начал резко сокращаться с четвертого квартала прошлого года. Тогда общерыночные продажи снизились на 44% по сравнению с тремя предыдущими месяцами – до 398 миллиардов рублей. "Дополнительно на спрос повлияют макропруденциальные лимиты, введение обязательного документального подтверждения дохода потенциального заемщика при "чеке" более 1 миллиона рублей, рост цен на машины в результате индексации утильсбора и повышения таможенных сборов. В сложившихся условиях портрет автозаемщика поменяется", - считает Горшков. По мнению заместителя президента – председателя правления ВТБ, доля новых машин в выдачах автокредитов может сократиться более чем на 5 процентных пунктов и фактически вернуться к уровню 2023 года (42%). "Конкуренция на рынке серьезно ужесточится – прежде всего, за качественных заемщиков, так как банки будут фокусироваться на эффективности кредитного портфеля, а не его объеме", - сказал он.
https://ria.ru/20250107/avtorynok-1991829466.html
https://ria.ru/20241225/avtokredit-1991283004.html
https://ria.ru/20241216/avtomobil-1989348907.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149206/16/1492061640_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_b744eab4777dbe8e8afb8fdde4d2914f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, авто, втб (банк)
Экономика, Россия, Авто, ВТБ (банк)
В ВТБ спрогнозировали снижение выдачи автокредитов в России
ВТБ: выдачи автокредитов в России могут снизиться минимум на 20% в 2025 году
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Выдачи автокредитов в РФ могут снизиться минимум на 20% в 2025 году из-за высоких ставок и роста цен на авто, сообщил журналистам заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
"Высокие ставки, жесткое регулирование Банка России и рост цен на машины серьезно повлияют на спрос на автокредиты в 2025 году. По текущим оценкам ВТБ, общерыночные выдачи могут опуститься ниже 2 триллионов рублей, сократившись не менее чем на 20% к прошлому году", - сказал он.
Отмечается, что спрос на автокредиты начал резко сокращаться с четвертого квартала прошлого года. Тогда общерыночные продажи снизились на 44% по сравнению с тремя предыдущими месяцами – до 398 миллиардов рублей.
"Дополнительно на спрос повлияют макропруденциальные лимиты, введение обязательного документального подтверждения дохода потенциального заемщика при "чеке" более 1 миллиона рублей, рост цен на машины в результате индексации утильсбора и повышения таможенных сборов. В сложившихся условиях портрет автозаемщика поменяется", - считает Горшков.
По мнению заместителя президента – председателя правления ВТБ, доля новых машин в выдачах автокредитов может сократиться более чем на 5 процентных пунктов и фактически вернуться к уровню 2023 года (42%).
"Конкуренция на рынке серьезно ужесточится – прежде всего, за качественных заемщиков, так как банки будут фокусироваться на эффективности кредитного портфеля, а не его объеме", - сказал он.