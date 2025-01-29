https://ria.ru/20250129/avtokredit-1996056416.html

В ВТБ спрогнозировали снижение выдачи автокредитов в России

В ВТБ спрогнозировали снижение выдачи автокредитов в России - РИА Новости, 29.01.2025

В ВТБ спрогнозировали снижение выдачи автокредитов в России

Выдачи автокредитов в РФ могут снизиться минимум на 20% в 2025 году из-за высоких ставок и роста цен на авто, сообщил журналистам заместитель президента –... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T10:11:00+03:00

2025-01-29T10:11:00+03:00

2025-01-29T10:11:00+03:00

экономика

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авто

втб (банк)

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Выдачи автокредитов в РФ могут снизиться минимум на 20% в 2025 году из-за высоких ставок и роста цен на авто, сообщил журналистам заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков. "Высокие ставки, жесткое регулирование Банка России и рост цен на машины серьезно повлияют на спрос на автокредиты в 2025 году. По текущим оценкам ВТБ, общерыночные выдачи могут опуститься ниже 2 триллионов рублей, сократившись не менее чем на 20% к прошлому году", - сказал он. Отмечается, что спрос на автокредиты начал резко сокращаться с четвертого квартала прошлого года. Тогда общерыночные продажи снизились на 44% по сравнению с тремя предыдущими месяцами – до 398 миллиардов рублей. "Дополнительно на спрос повлияют макропруденциальные лимиты, введение обязательного документального подтверждения дохода потенциального заемщика при "чеке" более 1 миллиона рублей, рост цен на машины в результате индексации утильсбора и повышения таможенных сборов. В сложившихся условиях портрет автозаемщика поменяется", - считает Горшков. По мнению заместителя президента – председателя правления ВТБ, доля новых машин в выдачах автокредитов может сократиться более чем на 5 процентных пунктов и фактически вернуться к уровню 2023 года (42%). "Конкуренция на рынке серьезно ужесточится – прежде всего, за качественных заемщиков, так как банки будут фокусироваться на эффективности кредитного портфеля, а не его объеме", - сказал он.

https://ria.ru/20250107/avtorynok-1991829466.html

https://ria.ru/20241225/avtokredit-1991283004.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, авто, втб (банк)