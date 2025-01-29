https://ria.ru/20250129/ataka-1996032175.html

При атаке БПЛА в Белгородской области пострадал человек

При атаке БПЛА в Белгородской области пострадал человек - РИА Новости, 29.01.2025

При атаке БПЛА в Белгородской области пострадал человек

Один человек ранен в результате атаки БПЛА в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T05:44:00+03:00

2025-01-29T05:44:00+03:00

2025-01-29T05:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

грайворон

белгород

вячеслав гладков

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Один человек ранен в результате атаки БПЛА в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "ВСУ с помощью беспилотника атаковали многоквартирный дом в городе Грайворон. Ранен один мирный житель. Мужчину с непроникающим ранением грудной клетки бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь", - написал он. Гладков уточнил, что в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника в МКД в двух квартирах выбиты окна. Также осколками посечены 4 автомобиля. "Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы проведут обход в светлое время суток", - добавил он.

https://ria.ru/20250126/drony-1994225356.html

https://ria.ru/20250127/vsu-1995780128.html

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Дарья Буймова

происшествия, белгородская область, грайворон, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины