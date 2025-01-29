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При атаке БПЛА в Белгородской области пострадал человек - РИА Новости, 29.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:44 29.01.2025 (обновлено: 05:49 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/ataka-1996032175.html
При атаке БПЛА в Белгородской области пострадал человек
При атаке БПЛА в Белгородской области пострадал человек - РИА Новости, 29.01.2025
При атаке БПЛА в Белгородской области пострадал человек
Один человек ранен в результате атаки БПЛА в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T05:44:00+03:00
2025-01-29T05:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
грайворон
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Один человек ранен в результате атаки БПЛА в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "ВСУ с помощью беспилотника атаковали многоквартирный дом в городе Грайворон. Ранен один мирный житель. Мужчину с непроникающим ранением грудной клетки бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь", - написал он. Гладков уточнил, что в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника в МКД в двух квартирах выбиты окна. Также осколками посечены 4 автомобиля. "Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы проведут обход в светлое время суток", - добавил он.
https://ria.ru/20250126/drony-1994225356.html
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белгородская область
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происшествия, белгородская область, грайворон, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Грайворон, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При атаке БПЛА в Белгородской области пострадал человек

Гладков: при атаке БПЛА в Белгородской области ранен один человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на улице Москвы
Автомобиль скорой помощи на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи на улице Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Один человек ранен в результате атаки БПЛА в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"ВСУ с помощью беспилотника атаковали многоквартирный дом в городе Грайворон. Ранен один мирный житель. Мужчину с непроникающим ранением грудной клетки бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь", - написал он.
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Гладков уточнил, что в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника в МКД в двух квартирах выбиты окна. Также осколками посечены 4 автомобиля.
"Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы проведут обход в светлое время суток", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьГрайворонБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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