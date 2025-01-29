https://ria.ru/20250129/ataka-1996022100.html
В Тверской области отразили атаку 14 беспилотников
В Тверской области отразили атаку 14 беспилотников - РИА Новости, 29.01.2025
В Тверской области отразили атаку 14 беспилотников
Отражена атака уже 14 беспилотников над Торопецким округом Тверской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T01:54:00+03:00
2025-01-29T01:54:00+03:00
2025-01-29T01:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
игорь руденя
тверская область
безопасность
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Отражена атака уже 14 беспилотников над Торопецким округом Тверской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале. Ранее правительство Тверской области сообщало, что в Торопецком районе сбиты шесть беспилотников. "Как сообщил Губернатор Игорь Руденя, отражена атака уже 14 БПЛА над Торопецким округом Тверской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240918/toropets-1973330475.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, тверская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Игорь Руденя, Тверская область, Безопасность
В Тверской области отразили атаку 14 беспилотников
Руденя: над Торопецким округом в Тверской области отразили атаку 14 дронов