https://ria.ru/20250129/ataka-1996022100.html

В Тверской области отразили атаку 14 беспилотников

В Тверской области отразили атаку 14 беспилотников - РИА Новости, 29.01.2025

В Тверской области отразили атаку 14 беспилотников

Отражена атака уже 14 беспилотников над Торопецким округом Тверской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T01:54:00+03:00

2025-01-29T01:54:00+03:00

2025-01-29T01:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

игорь руденя

тверская область

безопасность

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Отражена атака уже 14 беспилотников над Торопецким округом Тверской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале. Ранее правительство Тверской области сообщало, что в Торопецком районе сбиты шесть беспилотников. "Как сообщил Губернатор Игорь Руденя, отражена атака уже 14 БПЛА над Торопецким округом Тверской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240918/toropets-1973330475.html

тверская область

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Дарья Буймова

игорь руденя, тверская область, безопасность