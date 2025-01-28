https://ria.ru/20250128/zhile-1995925068.html

Более 700 жителей Бирилюсского района переселились в новостройки

Более 700 жителей Бирилюсского района переселились в новостройки - РИА Новости, 28.01.2025

Более 700 жителей Бирилюсского района переселились в новостройки

Более 700 жителей Бирилюсского района Красноярского края в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" переселились из аварийного жилья в новостройки, сообщает... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T14:51:00+03:00

2025-01-28T14:51:00+03:00

2025-01-28T14:51:00+03:00

жилье

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 28 янв - РИА Новости. Более 700 жителей Бирилюсского района Красноярского края в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" переселились из аварийного жилья в новостройки, сообщает пресс-служба министерства социальной политики региона. По ее данным, в районе переселили жителей всех признанных аварийными до января 2017 года домов. "За время реализации программы, с 2019 по 2024 годы, в Бирилюсском районе расселено 14,5 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Новые квартиры получили 717 бирилюссцев, которые жили в 44 старых аварийных двухэтажках. Основным способом расселения в районе стало строительство нового жилья. В селе Новобирилюссы, поселках Суриково и Рассвет возвели шесть кирпичных многоэтажек", - говорится в сообщении пресс-службы. Глава Бирилюсского муниципального округа Вячеслав Лукша рассказал, что за все время действия программы в районе построено девять кирпичных многоквартирных домов, а с 2019 года - шесть домов в Новобирилюсском, Рассветовском и Суриковском сельсоветах. "Строительство - это хороший стимул для развития населенных пунктов, ведь не все жители хотят получить выкупные цены, кто-то планирует дальше здесь жить. И в целом новый дом - это красиво. Кроме того, в Новобирилюссах первые этажи двух новых домов состоят из нежилых помещений, там мы планируем размещать социально-культурные объекты, детские клубы, музеи", - сказал глава района. Последний из построенных домов в Новобирилюссах принял первых новоселов в конце декабря 2024 года. Ключи от однокомнатных и двухкомнатных квартир с чистовой отделкой получили 89 жителей. С 2019 по 2024 годы в Красноярском крае удалось расселить 18 тысяч жителей. С 2025 года региональная программа переселения из аварийного жилья вошла в нацпроект "Инфраструктура для жизни". До 2030 года в рамках нацпроекта планируется переселить 21 тысячу жителей в 51 муниципалитете края.

https://ria.ru/20250128/krasnoyarsk-1995924899.html

https://ria.ru/20250128/semja-1995851866.html

красноярский край

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, красноярский край