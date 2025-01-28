https://ria.ru/20250128/zheleznodorozhniki-1995934141.html

Молдавские железнодорожники анонсировали акции протеста

Молдавские железнодорожники анонсировали акции протеста - РИА Новости, 28.01.2025

Молдавские железнодорожники анонсировали акции протеста

Сотрудники предприятия "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) с 14 февраля начнут акции протеста, чтобы привлечь внимание к проблеме долгов по зарплатам, заявил... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T15:26:00+03:00

2025-01-28T15:26:00+03:00

2025-01-28T15:27:00+03:00

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КИШИНЕВ, 28 янв - РИА Новости. Сотрудники предприятия "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) с 14 февраля начнут акции протеста, чтобы привлечь внимание к проблеме долгов по зарплатам, заявил председатель профсоюзов железнодорожников Ион Запорожан. За последние годы предприятие оказалось в кризисной ситуации из-за снижения грузоперевозок. В 2021 году на филиалах ЖДМ на юге республики прошли забастовки, которые привели к блокировке железнодорожных путей. В 2022 году власти республики при поддержке ЕС приступили к срочному обновлению железных дорог для увеличения грузооборота с Украиной. В феврале 2024 года работники предприятия проводили забастовки, жалуясь, что им несколько месяцев не выплачивают зарплату. В августе железнодорожники через профсоюз обратились к премьеру Дорину Речану с просьбой решить проблему с выплатой им задолженности по зарплатам, которая достигала тогда 7,75 миллиона долларов. Задолженности по зарплатам власти республики не покрыли в полном объеме до сих пор. "Мы готовим протесты, предварительно 14 февраля, затем 28-го и так дальше. Все подразделения железной дороги. Мы начнем протестовать перед правительством, которое любит обвинять самих железнодорожников, затем парламент, администрация президента. Они все были проинформированы", - заявил Запорожан в эфире телеканала Сanal 5. По его словам, железнодорожники не планируют полностью останавливать свою работу. Но они готовы устраивать протесты дважды в месяц до тех пор, пока власти их не услышат. Ранее ЖДМ провела аукцион по продаже вагонов и старого оборудования, чтобы выручить деньги для погашения долгов по зарплатам и инвестиций в свою деятельность, но полученных средств оказалось недостаточно. Из-за кризисной ситуации на железной дороге ЖДМ вынуждена была в два раза повысить цену билетов на единственный оставшийся пассажирский поезд внутреннего маршрута Кишинев-Унгены, который соединяет столицу Молдавии с границей Румынии. Предприятие из-за сложного финансового положения вынуждено было с 12 января отменить ряд железнодорожных рейсов.

https://ria.ru/20250128/moldavija-1995807940.html

https://ria.ru/20250128/gosdolg-1995850017.html

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в мире, украина, молдавия, румыния, дорин речан, евросоюз