В Киеве заявили о новой катастрофе для Зеленского
Нардеп Дубинский: Зеленского постигла коммуникационная катастрофа с Трампом
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский и президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Над Владимиром Зеленским издеваются люди со все менее низким статусом в окружении президента США Дональда Трампа, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Понижается <...> статус тех, кто над ним (Зеленским. — Примю ред.) издевается. Сначала это был сам Трамп, затем (миллиардер Илон. — Прим. ред.) Маск, затем (спикер палаты представителей конгресса США Майк. — Прим. ред.) Джонсон, затем старший сын Трампа (Дональд Трамп-младший. — Прим. ред.). <…> Не помню, есть ли у Трампа собака, но <...> дойдет очередь твитить <...> и до нее. На самом деле — коммуникационная катастрофа", — написал он.
При этом, по словам Дубинского, в офисе Зеленского либо не понимают, либо игнорируют опасное положение дел в отношениях главы киевского режима с Трампом.
"Но знаете, чем Бубочка отличается от троллейбуса? <...> У троллейбуса есть задний ход. А у Зеленского нет", — заключил Дубинский.
Ранее на прошлой неделе Трамп заявил, что Зеленский сообщал ему о своей готовности к мирной сделке. При этом президент не уточнил условия, на которые согласен глава киевского режима.
В сентябре, в период предвыборной кампании, республиканец назвал Зеленского "величайшим торгашом в истории", отметив огромные суммы, которые тот получает для себя в США. В том же месяце главу киевского режима раскритиковал спикер палаты представителей Майк Джонсон, обвинивший Киев во вмешательстве во внутренние дела США. Позднее, в ноябре, один из главных соратников Трампа Илон Маск высмеял заявление Зеленского о независимом статусе Украины на возможных переговорах с Россией.
В январе сын президента Дональд Трамп-младший заявил, что Зеленскому трижды отказывали в приглашении на инаугурацию президента США, и назвал главу киевского режима "чудаком".