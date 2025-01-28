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В Киеве заявили о новой катастрофе для Зеленского - РИА Новости, 28.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:05 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/zelenskiy-1995816273.html
В Киеве заявили о новой катастрофе для Зеленского
В Киеве заявили о новой катастрофе для Зеленского - РИА Новости, 28.01.2025
В Киеве заявили о новой катастрофе для Зеленского
Над Владимиром Зеленским издеваются люди со все менее низким статусом в окружении президента США Дональда Трампа, заявил в Telegram-канале депутат Верховной... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T05:05:00+03:00
2025-01-28T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
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владимир зеленский
дональд трамп
александр дубинский
верховная рада украины
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Над Владимиром Зеленским издеваются люди со все менее низким статусом в окружении президента США Дональда Трампа, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Понижается &lt;...&gt; статус тех, кто над ним (Зеленским. — Примю ред.) издевается. Сначала это был сам Трамп, затем (миллиардер Илон. — Прим. ред.) Маск, затем (спикер палаты представителей конгресса США Майк. — Прим. ред.) Джонсон, затем старший сын Трампа (Дональд Трамп-младший. — Прим. ред.). &lt;…&gt; Не помню, есть ли у Трампа собака, но &lt;...&gt; дойдет очередь твитить &lt;...&gt; и до нее. На самом деле — коммуникационная катастрофа", — написал он.При этом, по словам Дубинского, в офисе Зеленского либо не понимают, либо игнорируют опасное положение дел в отношениях главы киевского режима с Трампом.Как отметил депутат, опции Зеленского сейчас крайне ограничены: единственным шансом наладить отношения Киева с президентом США остаются переговоры о мире."Но знаете, чем Бубочка отличается от троллейбуса? &lt;...&gt; У троллейбуса есть задний ход. А у Зеленского нет", — заключил Дубинский.Ранее на прошлой неделе Трамп заявил, что Зеленский сообщал ему о своей готовности к мирной сделке. При этом президент не уточнил условия, на которые согласен глава киевского режима.В сентябре, в период предвыборной кампании, республиканец назвал Зеленского "величайшим торгашом в истории", отметив огромные суммы, которые тот получает для себя в США. В том же месяце главу киевского режима раскритиковал спикер палаты представителей Майк Джонсон, обвинивший Киев во вмешательстве во внутренние дела США. Позднее, в ноябре, один из главных соратников Трампа Илон Маск высмеял заявление Зеленского о независимом статусе Украины на возможных переговорах с Россией. В январе сын президента Дональд Трамп-младший заявил, что Зеленскому трижды отказывали в приглашении на инаугурацию президента США, и назвал главу киевского режима "чудаком".
https://ria.ru/20250128/zelenskiy-1995809964.html
https://ria.ru/20250127/zelenskiy-1995732798.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский, верховная рада украины, илон маск, майк джонсон
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, Илон Маск, Майк Джонсон
В Киеве заявили о новой катастрофе для Зеленского

Нардеп Дубинский: Зеленского постигла коммуникационная катастрофа с Трампом

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский и президент США Дональд Трамп
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Над Владимиром Зеленским издеваются люди со все менее низким статусом в окружении президента США Дональда Трампа, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Понижается <...> статус тех, кто над ним (Зеленским. — Примю ред.) издевается. Сначала это был сам Трамп, затем (миллиардер Илон. — Прим. ред.) Маск, затем (спикер палаты представителей конгресса США Майк. — Прим. ред.) Джонсон, затем старший сын Трампа (Дональд Трамп-младший. — Прим. ред.). <…> Не помню, есть ли у Трампа собака, но <...> дойдет очередь твитить <...> и до нее. На самом деле — коммуникационная катастрофа", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
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При этом, по словам Дубинского, в офисе Зеленского либо не понимают, либо игнорируют опасное положение дел в отношениях главы киевского режима с Трампом.
Как отметил депутат, опции Зеленского сейчас крайне ограничены: единственным шансом наладить отношения Киева с президентом США остаются переговоры о мире.
"Но знаете, чем Бубочка отличается от троллейбуса? <...> У троллейбуса есть задний ход. А у Зеленского нет", — заключил Дубинский.
Ранее на прошлой неделе Трамп заявил, что Зеленский сообщал ему о своей готовности к мирной сделке. При этом президент не уточнил условия, на которые согласен глава киевского режима.
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В сентябре, в период предвыборной кампании, республиканец назвал Зеленского "величайшим торгашом в истории", отметив огромные суммы, которые тот получает для себя в США. В том же месяце главу киевского режима раскритиковал спикер палаты представителей Майк Джонсон, обвинивший Киев во вмешательстве во внутренние дела США. Позднее, в ноябре, один из главных соратников Трампа Илон Маск высмеял заявление Зеленского о независимом статусе Украины на возможных переговорах с Россией.
В январе сын президента Дональд Трамп-младший заявил, что Зеленскому трижды отказывали в приглашении на инаугурацию президента США, и назвал главу киевского режима "чудаком".
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