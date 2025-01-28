https://ria.ru/20250128/zelenskiy-1995816273.html

В Киеве заявили о новой катастрофе для Зеленского

В Киеве заявили о новой катастрофе для Зеленского - РИА Новости, 28.01.2025

В Киеве заявили о новой катастрофе для Зеленского

Над Владимиром Зеленским издеваются люди со все менее низким статусом в окружении президента США Дональда Трампа, заявил в Telegram-канале депутат Верховной... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T05:05:00+03:00

2025-01-28T05:05:00+03:00

2025-01-28T05:05:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Над Владимиром Зеленским издеваются люди со все менее низким статусом в окружении президента США Дональда Трампа, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Понижается <...> статус тех, кто над ним (Зеленским. — Примю ред.) издевается. Сначала это был сам Трамп, затем (миллиардер Илон. — Прим. ред.) Маск, затем (спикер палаты представителей конгресса США Майк. — Прим. ред.) Джонсон, затем старший сын Трампа (Дональд Трамп-младший. — Прим. ред.). <…> Не помню, есть ли у Трампа собака, но <...> дойдет очередь твитить <...> и до нее. На самом деле — коммуникационная катастрофа", — написал он.При этом, по словам Дубинского, в офисе Зеленского либо не понимают, либо игнорируют опасное положение дел в отношениях главы киевского режима с Трампом.Как отметил депутат, опции Зеленского сейчас крайне ограничены: единственным шансом наладить отношения Киева с президентом США остаются переговоры о мире."Но знаете, чем Бубочка отличается от троллейбуса? <...> У троллейбуса есть задний ход. А у Зеленского нет", — заключил Дубинский.Ранее на прошлой неделе Трамп заявил, что Зеленский сообщал ему о своей готовности к мирной сделке. При этом президент не уточнил условия, на которые согласен глава киевского режима.В сентябре, в период предвыборной кампании, республиканец назвал Зеленского "величайшим торгашом в истории", отметив огромные суммы, которые тот получает для себя в США. В том же месяце главу киевского режима раскритиковал спикер палаты представителей Майк Джонсон, обвинивший Киев во вмешательстве во внутренние дела США. Позднее, в ноябре, один из главных соратников Трампа Илон Маск высмеял заявление Зеленского о независимом статусе Украины на возможных переговорах с Россией. В январе сын президента Дональд Трамп-младший заявил, что Зеленскому трижды отказывали в приглашении на инаугурацию президента США, и назвал главу киевского режима "чудаком".

https://ria.ru/20250128/zelenskiy-1995809964.html

https://ria.ru/20250127/zelenskiy-1995732798.html

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