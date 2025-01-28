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ГД рассмотрит законопроект о защите от навязывания дополнительных услуг - РИА Новости, 28.01.2025
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09:04 28.01.2025 (обновлено: 09:19 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/zakonoproekt-1995829331.html
ГД рассмотрит законопроект о защите от навязывания дополнительных услуг
ГД рассмотрит законопроект о защите от навязывания дополнительных услуг - РИА Новости, 28.01.2025
ГД рассмотрит законопроект о защите от навязывания дополнительных услуг
Госдума рассмотрит законопроект, защищающий граждан от навязывания им дополнительных платных товаров и услуг, сообщил во вторник председатель ГД Вячеслав... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T09:04:00+03:00
2025-01-28T09:19:00+03:00
общество
вячеслав володин
госдума рф
россия
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Госдума рассмотрит законопроект, защищающий граждан от навязывания им дополнительных платных товаров и услуг, сообщил во вторник председатель ГД Вячеслав Володин в своём Telegram-канале."О защите граждан от излишних трат и манипулирования. Сегодня рассмотрим законопроект, защищающий людей от навязывания им дополнительных платных товаров и услуг", - сообщил Володин. По его словам, чаще всего, как показывает анализ, навязывание происходит при приобретении авиа- и железнодорожных билетов дистанционным способом, автоматически могут предоставляться дополнительные платные услуги в виде страхования, смс-оповещения. Ещё один распространённый способ - замена положенных по полису обязательного медстрахования услуг на платные. "В этой связи предлагается: только с согласия потребителя осуществлять продажу дополнительных товаров, услуг и работ за отдельную плату; установить запрет на их навязывание до заключения договора о приобретении основных товаров, работ и услуг; исключить проставление автоматических отметок о согласии на покупку дополнительных товаров, работ и услуг", - пояснил Володин. Также гражданам будет предоставляться право отказаться от оплаты товаров и услуг, а если списание средств произошло, потребовать их возврата. Продавцы не должны будут формировать условия, предполагающиеся изначальное согласие на приобретение дополнительных товаров, работ и услуг, добавил председатель Госдумы.
https://ria.ru/20250115/potrebitel-1796006292.html
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общество, вячеслав володин, госдума рф, россия
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия
ГД рассмотрит законопроект о защите от навязывания дополнительных услуг

Володин: ГД рассмотрит проект о защите россиян от навязывания допуслуг

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкГосдума РФ
Госдума РФ - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Госдума рассмотрит законопроект, защищающий граждан от навязывания им дополнительных платных товаров и услуг, сообщил во вторник председатель ГД Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.
"О защите граждан от излишних трат и манипулирования. Сегодня рассмотрим законопроект, защищающий людей от навязывания им дополнительных платных товаров и услуг", - сообщил Володин.
По его словам, чаще всего, как показывает анализ, навязывание происходит при приобретении авиа- и железнодорожных билетов дистанционным способом, автоматически могут предоставляться дополнительные платные услуги в виде страхования, смс-оповещения. Ещё один распространённый способ - замена положенных по полису обязательного медстрахования услуг на платные.
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"В этой связи предлагается: только с согласия потребителя осуществлять продажу дополнительных товаров, услуг и работ за отдельную плату; установить запрет на их навязывание до заключения договора о приобретении основных товаров, работ и услуг; исключить проставление автоматических отметок о согласии на покупку дополнительных товаров, работ и услуг", - пояснил Володин.
Также гражданам будет предоставляться право отказаться от оплаты товаров и услуг, а если списание средств произошло, потребовать их возврата. Продавцы не должны будут формировать условия, предполагающиеся изначальное согласие на приобретение дополнительных товаров, работ и услуг, добавил председатель Госдумы.
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