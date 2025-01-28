https://ria.ru/20250128/vznosy-1899033536.html

Страховые взносы ИП 2025: как рассчитать, уплатить, можно ли уменьшить

Страховые взносы ИП 2025: как оплатить сумму, сроки, КБК и расчет

Страховые взносы ИП 2025: как рассчитать, уплатить, можно ли уменьшить

Страховые взносы индивидуального предпринимателя (ИП) — это обязательные отчисления на социальное страхование за себя и работников. Они состоят из фиксированной РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T14:55:00+03:00

2025-01-28T14:55:00+03:00

2025-01-28T14:55:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Страховые взносы индивидуального предпринимателя (ИП) — это обязательные отчисления на социальное страхование за себя и работников. Они состоят из фиксированной и дополнительной частей, причем последняя зависит от доходов. О том, как уплатить взносы в 2025 году, рассчитать их сумму и уменьшить налог на нее, — в материале РИА Новости.Страховые взносы ИП в 2025 годуСтраховые взносы позволяют индивидуальным предпринимателям (ИП) обеспечивать пенсионное и медицинское страхование для себя и своих сотрудников. Их размеры и сроки уплаты зависят от того, какой режим налогообложения выбрал ИП. Например:Уплата страховых взносов ИППредприниматели обязаны платить страховые взносы, даже если ИП фактически не работает и не получает доход.За себяИП, которые не имеют наемных работников и не производят выплат физическим лицам, уплачивают страховые взносы на пенсионное и медицинское страхование за себя в совокупном фиксированном размере. При доходе до 300 тыс. руб. размер взноса составляет 53 658 руб. Если же доход выше этого порога, то к 53 658 руб. прибавляется 1%.Пример расчета:ИП с годовым доходом 2 млн руб. заплатит 53 658 руб. + 17 000 руб. (1% от 2 млн - 300 тыс.) = 70 658 руб.Кроме того, по желанию ИП может застраховать себя на случай временной нетрудоспособности и тогда появится право на больничный, а у женщин — право на выплаты по беременности и родам. Для этого нужно заключить договор с Социальным фондом России (СФР) и заплатить 5 696,22 руб.За сотрудниковРаботодатели уплачивают за своих сотрудников НДФЛ, взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование, на случай временной нетрудоспособности и материнства. В 2025 году для ИП, у которых есть сотрудники, действуют базовые тарифы страховых взносов:Дополнительно еще уплачиваются взносы от несчастных случаев и травматизма в размере от 0,2% до 8,5% от выплат сотрудникам. Ставка зависит от вида деятельности.Из чего складывается суммаСумма страховых отчислений ИП складывается из фиксированной части и дополнительных взносов.Фиксированный взносФиксированная часть оплачивается независимо от того, были ли получены доходы.Если ИП работает целый год, то в 2025 году эта сумма составит 53 658 руб. Если же открыть ИП в середине года, то взносы рассчитываются пропорционально отработанным дням. При закрытии ИП в течение года, взносы также будут пересчитаны.Дополнительный взносЕсли годовой доход индивидуального предпринимателя превышает 300 000 руб., то ему необходимо платить на пенсионное страхование 1% от суммы превышения. Например, доход ИП составил 1 млн руб. Тогда дополнительный взнос составит 7000 руб. - 1% от 1 млн - 300 тыс. руб.ИП на НПД и АУСН также не обязаны платить дополнительные взносы, как и в случае с фиксированными выплатами.Максимальный размерМаксимальная сумма дополнительных страховых взносов ИП ограничена и лимит каждый год меняется. В 2025 году – это 300 888 руб. Поэтому нужно будет заплатить только эту сумму, даже если при расчете получится больше.Пример расчетаРассчитать размер взносов на обязательное страхование несложно. К примеру, предприниматель за год заработал 8 млн руб.:53 658 + (8 000 000 – 300 000) * 1% = 130 658 руб.Что считается доходомСумма дополнительных взносов зависит от годового дохода, который на разных режимах налогообложения рассчитывается по-разному:Особенности расчета страховых взносов за неполный годЕсли ИП работает неполный год, сумма фиксированных взносов рассчитывается пропорционально отработанным дням.Екатерина Горохова, генеральный директор компании по оказанию юридических и бухгалтерских услуг “НАФКО”, привела пример расчетов с условием регистрации ИП 06.03.2023 года.Применяется следующая формула:(Ф:12) * М + (Ф/12/К) * Д, где:Таким образом получается:(53 658 / 12) * 9 + (53 658 / 12 / 31) * 26 = 43 993 руб.Это и будет сумма обязательного страхового взноса для ИП. Ее размер также можно рассчитать на калькуляторе ФНС.Как оплатить страховые взносыДо 2023 года страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование (ОМС) платились отдельно. Теперь в результате введения единого платежа их перечисляют одной суммой.Взносы на травматизм по-прежнему вносятся отдельно в Социальный фонд России.Где оплачиватьСтраховые взносы перечисляют единым налоговым платежом (ЕНП) на единый налоговый счет (ЕНС).СрокиФиксированную часть страховых взносов нужно уплатить до окончания отчетного года, то есть до 28 декабря.За 2024 год уплатить фиксированные взносы нужно до 09.01.2025. Срок уплаты дополнительных взносов 1% за 2024 год – до 1 июля 2025 года. Срок уплаты страховых взносов за сотрудников — до 28 числа следующего месяца. То есть страховые взносы, которые были начислены за январь, оплатить надо до 28.02.2025 года. При этом, взносы от несчастных случаев вносят до 15 числа следующего месяца.КБКВ этом году выбор КБК зависит от того, какой способ оплаты выбрал индивидуальный предприниматель: одним платежом на ЕНС или отдельно по каждому взносу с разными реквизитами.Если ИП выбрал единый платеж, то КБК — 182 01 06 12 01 01 0000 510 (фиксированная часть + 1%).Отдельными платежами:Ответственность за неуплатуЕсли не платить страховые взносы, то ИП будут начислять пени за каждый день просрочки из расчета 1/300 от ставки Банка России. За неуплату в срок дополнительной части взносов предпринимателя могут оштрафовать на 20%, штраф вырастет до 40%, если докажут, что недоимка образовалась умышленно.При этом мобилизованные ИП на период военной службы освобождаются от уплаты страховых взносов за себя автоматически, без подачи заявления и иных документов (п. 7 ст. 430 НК РФ, п. 2 ст. 1 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ, Письмо ФНС РФ от 01.11.2022 № БС-4-11/14737@).Когда можно не платить страховые взносыМихаил Демидов, научный сотрудник лаборатории стратегического развития и евразийской интеграции РАНХиГС г. Санкт-Петербурга перечислил ряд случаев, когда ИП может не платить страховые взносы за себя, если он не вел деятельность:Как уменьшить налог на страховые взносыС 2023 года ИП на упрощенной или патентной налоговой системе могут уменьшить налог на страховые взносы до того, как они уплачены — в течение налогового периода (или в год действия патента).“Ранее взносы, из-за которых мог быть уменьшен налог, учитывались только по факту оплаты. Теперь же они уменьшают налог в текущем году, даже если последний день календарного года выпадает на выходной, и оплата переносится на первый рабочий день января следующего года”, — объяснила Екатерина Горохова.Так, налог УСН за первое полугодие 2025 можно уменьшить на взносы, которые заплатили с 1 января до 30 июня 2025 года.Изменения в 2025 годуС 1 января 2025 года вступили в силу изменения к Налоговому кодексу (закон от 08.08.2024 № 259-ФЗ). Величина фиксированных взносов для ИП увеличились до 53 658 рублей, а максимальный размер страхового взноса ИП с дохода, превышающего 300 000 руб. повысился до 300 888 руб.Фиксированные взносы за 2025 и последующие годы уплатить необходимо не позднее 28 декабря.На территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей предприниматели в 2025 году уплачивают фиксированные взносы в пониженном размере - 36 000 руб. От дополнительного взноса такие ИП освобождены. Однако уже с 2026 года эта льгота прекратит действие, и взносы будут уплачиваться в общем размере (п. 1.3 ст. 430 НК).

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Артем Смирнов

экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), пенсионный фонд рф, предприниматели, бизнес, общество