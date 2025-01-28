https://ria.ru/20250128/vuchevich-1995921160.html
Биография Милоша Вучевича
Биография Милоша Вучевича - РИА Новости, 28.01.2025
Биография Милоша Вучевича
Сербский политик Милош Вучевич родился 10 декабря 1974 года в городе Нови-Сад (Социалистическая Республика Сербия в составе Югославии, ныне – Республика... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T14:36:00+03:00
2025-01-28T14:36:00+03:00
2025-01-28T14:36:00+03:00
справки
сербия
милош вучевич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995920067_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7a37f3ca6cffcdee6c432998e7c2cc7d.jpg
Сербский политик Милош Вучевич родился 10 декабря 1974 года в городе Нови-Сад (Социалистическая Республика Сербия в составе Югославии, ныне – Республика Сербия).В 1999 году окончил юридический факультет университета Нови-Сада.В 2008 году Вучевич вступил в Сербскую прогрессивную партию (СПП). В 2011 году был избран председателем городского комитета СПП в Нови-Саде. В 2016 году был выбран вице-председателем партии. В 2021 году был переизбран вице-председателем СПП.До 2012 года занимался юридической практикой в семейном адвокатском бюро.В 2012 году он был избран мэром города Нови-Сад, в связи с чем прекратил осуществлять юридическую практику. В 2016 и 2020 годах переизбирался на должность мэра. 24 октября 2022 года покинул пост мэра Нови-Сада. За время нахождения Вучевича в этой должности Нови-Сад был провозглашен Молодежной столицей Европы в 2019 году и Европейской столицей культуры в 2021 году.С 2015 по 2016 годы был членом Совета директоров Национального альянса за местное экономическое развитие (NALED).26 октября 2022 года Вучевич был утвержден заместителем премьер-министра и министром обороны Сербии в правительстве Аны Брнабич. 27 мая 2023 года президент Сербии и по совместительству председатель Сербской прогрессивной партии Александр Вучич сообщил об уходе с поста лидера партии. В тот же день Милош Вучевич был избран ее председателем.В декабре 2023 года в Сербии состоялись парламентские выборы. Согласно утвержденным Республиканской избирательной комиссией результатам волеизъявления коалиция "Александр Вучич – Сербия не смеет останавливаться", сформированная вокруг Сербской прогрессивной партии, получила 129 депутатских мандатов из 250 мест в Скупщине (парламенте).30 марта 2024 года президент Сербии Александр Вучич предложил кандидатуру Вучевича на пост премьер-министра.2 мая 2024 года парламент Сербии утвердил его премьер-министром страны.В ноябре 2024 года в Сербии, после гибели 15 человек при обрушении козырька здания железнодорожного вокзала в Нови-Саде, начались массовые протесты студентов и оппозиции. Их участники требуют публикации полной документации по реконструкции вокзала, уголовной ответственности для причастных к трагедии чиновников и освобождения от преследования всех задержанных на акциях протеста. Власти считают, что цель протестов – свержение правительства и президента Александра Вучича.28 января 2025 года Милош Вучевич подал в отставку с поста премьер-министра страны. Он заявил, что "президент Вучич поддержал такое решение, правительство продолжит пока работу в техническом мандате".Милош Вучевич отмечен рядом наград, в том числе высшей наградой Сербской православной церкви – орденом Святого Саввы второй степени (2022).Женат, воспитывает двоих сыновей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
сербия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995920067_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_836a210f00760c36ae99614e840eb09e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, сербия, милош вучевич
Справки, Сербия, Милош Вучевич
Сербский политик Милош Вучевич родился 10 декабря 1974 года в городе Нови-Сад
(Социалистическая Республика Сербия в составе Югославии, ныне – Республика Сербия).
В 1999 году окончил
юридический факультет университета Нови-Сада.
В 2008 году Вучевич вступил
в Сербскую прогрессивную партию (СПП). В 2011 году был избран председателем городского комитета СПП в Нови-Саде. В 2016 году был выбран
вице-председателем партии. В 2021 году был переизбран
вице-председателем СПП.
До 2012 года занимался юридической практикой в семейном адвокатском бюро.
В 2012 году он был избран
мэром города Нови-Сад, в связи с чем прекратил осуществлять юридическую практику. В 2016 и 2020 годах переизбирался на должность мэра. 24 октября 2022 года покинул пост
мэра Нови-Сада. За время нахождения Вучевича в этой должности Нови-Сад был провозглашен
Молодежной столицей Европы в 2019 году и Европейской столицей культуры в 2021 году.
С 2015 по 2016 годы был членом Совета директоров Национального альянса за местное экономическое развитие (NALED).
26 октября 2022 года Вучевич был утвержден
заместителем премьер-министра и министром обороны Сербии в правительстве Аны Брнабич
.
27 мая 2023 года президент Сербии и по совместительству
председатель Сербской прогрессивной партии Александр Вучич сообщил об уходе с поста лидера партии. В тот же день Милош Вучевич был избран ее председателем
.
В декабре 2023 года в Сербии состоялись парламентские выборы
. Согласно утвержденным Республиканской избирательной комиссией результатам волеизъявления коалиция "Александр Вучич – Сербия не смеет останавливаться", сформированная вокруг Сербской прогрессивной партии, получила 129 депутатских мандатов из 250 мест в Скупщине (парламенте).
30 марта 2024 года президент Сербии Александр Вучич предложил кандидатуру Вучевича на пост премьер-министра.
2 мая 2024 года парламент Сербии утвердил
его премьер-министром страны.
В ноябре 2024 года в Сербии, после гибели 15 человек при обрушении козырька здания железнодорожного вокзала в Нови-Саде, начались массовые протесты
студентов и оппозиции. Их участники требуют публикации полной документации по реконструкции вокзала, уголовной ответственности для причастных к трагедии чиновников и освобождения от преследования всех задержанных на акциях протеста. Власти считают, что цель протестов – свержение правительства и президента Александра Вучича.
28 января 2025 года Милош Вучевич подал в отставку с поста премьер-министра страны. Он заявил, что "президент Вучич поддержал такое решение, правительство продолжит пока работу в техническом мандате".
Милош Вучевич отмечен рядом наград
, в том числе высшей наградой Сербской православной церкви – орденом Святого Саввы второй степени (2022).
Женат, воспитывает двоих сыновей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников