https://ria.ru/20250128/vuchevich-1995921160.html

Биография Милоша Вучевича

Биография Милоша Вучевича - РИА Новости, 28.01.2025

Биография Милоша Вучевича

Сербский политик Милош Вучевич родился 10 декабря 1974 года в городе Нови-Сад (Социалистическая Республика Сербия в составе Югославии, ныне – Республика... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T14:36:00+03:00

2025-01-28T14:36:00+03:00

2025-01-28T14:36:00+03:00

справки

сербия

милош вучевич

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Сербский политик Милош Вучевич родился 10 декабря 1974 года в городе Нови-Сад (Социалистическая Республика Сербия в составе Югославии, ныне – Республика Сербия).В 1999 году окончил юридический факультет университета Нови-Сада.В 2008 году Вучевич вступил в Сербскую прогрессивную партию (СПП). В 2011 году был избран председателем городского комитета СПП в Нови-Саде. В 2016 году был выбран вице-председателем партии. В 2021 году был переизбран вице-председателем СПП.До 2012 года занимался юридической практикой в семейном адвокатском бюро.В 2012 году он был избран мэром города Нови-Сад, в связи с чем прекратил осуществлять юридическую практику. В 2016 и 2020 годах переизбирался на должность мэра. 24 октября 2022 года покинул пост мэра Нови-Сада. За время нахождения Вучевича в этой должности Нови-Сад был провозглашен Молодежной столицей Европы в 2019 году и Европейской столицей культуры в 2021 году.С 2015 по 2016 годы был членом Совета директоров Национального альянса за местное экономическое развитие (NALED).26 октября 2022 года Вучевич был утвержден заместителем премьер-министра и министром обороны Сербии в правительстве Аны Брнабич. 27 мая 2023 года президент Сербии и по совместительству председатель Сербской прогрессивной партии Александр Вучич сообщил об уходе с поста лидера партии. В тот же день Милош Вучевич был избран ее председателем.В декабре 2023 года в Сербии состоялись парламентские выборы. Согласно утвержденным Республиканской избирательной комиссией результатам волеизъявления коалиция "Александр Вучич – Сербия не смеет останавливаться", сформированная вокруг Сербской прогрессивной партии, получила 129 депутатских мандатов из 250 мест в Скупщине (парламенте).30 марта 2024 года президент Сербии Александр Вучич предложил кандидатуру Вучевича на пост премьер-министра.2 мая 2024 года парламент Сербии утвердил его премьер-министром страны.В ноябре 2024 года в Сербии, после гибели 15 человек при обрушении козырька здания железнодорожного вокзала в Нови-Саде, начались массовые протесты студентов и оппозиции. Их участники требуют публикации полной документации по реконструкции вокзала, уголовной ответственности для причастных к трагедии чиновников и освобождения от преследования всех задержанных на акциях протеста. Власти считают, что цель протестов – свержение правительства и президента Александра Вучича.28 января 2025 года Милош Вучевич подал в отставку с поста премьер-министра страны. Он заявил, что "президент Вучич поддержал такое решение, правительство продолжит пока работу в техническом мандате".Милош Вучевич отмечен рядом наград, в том числе высшей наградой Сербской православной церкви – орденом Святого Саввы второй степени (2022).Женат, воспитывает двоих сыновей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, сербия, милош вучевич