https://ria.ru/20250128/voyna-1996000625.html

Запад уговорил Киев продолжать войну, заявил Путин

Запад уговорил Киев продолжать войну, заявил Путин - РИА Новости, 28.01.2025

Запад уговорил Киев продолжать войну, заявил Путин

Запад уговорил Украину продолжать войну, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T20:59:00+03:00

2025-01-28T20:59:00+03:00

2025-01-28T22:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 28 янв - РИА Новости. Запад уговорил Украину продолжать войну, заявил президент России Владимир Путин."Как известно, приехал господин (Борис) Джонсон тогда премьер-министр Великобритании, наверняка с подачи бывшей американской администрации во главе с господином (экс-президентом США Джо) Байденом, и уговорили украинцев продолжать войну. А собственно говоря, этого никто не скрывает, и сами украинские чиновники, причем достаточно высокого ранга, прямо публично об этом потом и сказали. Да и руководство Великобритании это не скрывает, тоже говорит об этом открыто. Они отказались от этого соглашения и решили продолжать войну", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20250128/zelenskij-1995999737.html

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Путин о том, как Запад уговорил Киев продолжать войну Запад уговорил Украину продолжать войну, заявил президент России Владимир Путин. 2025-01-28T20:59 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, владимир путин, великобритания, украина, павел зарубин