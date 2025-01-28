https://ria.ru/20250128/voyna-1996000625.html
Запад уговорил Киев продолжать войну, заявил Путин
Запад уговорил Киев продолжать войну, заявил Путин - РИА Новости, 28.01.2025
Запад уговорил Киев продолжать войну, заявил Путин
Запад уговорил Украину продолжать войну, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T20:59:00+03:00
2025-01-28T20:59:00+03:00
2025-01-28T22:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 28 янв - РИА Новости. Запад уговорил Украину продолжать войну, заявил президент России Владимир Путин."Как известно, приехал господин (Борис) Джонсон тогда премьер-министр Великобритании, наверняка с подачи бывшей американской администрации во главе с господином (экс-президентом США Джо) Байденом, и уговорили украинцев продолжать войну. А собственно говоря, этого никто не скрывает, и сами украинские чиновники, причем достаточно высокого ранга, прямо публично об этом потом и сказали. Да и руководство Великобритании это не скрывает, тоже говорит об этом открыто. Они отказались от этого соглашения и решили продолжать войну", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
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Путин о том, как Запад уговорил Киев продолжать войну
Запад уговорил Украину продолжать войну, заявил президент России Владимир Путин.
2025-01-28T20:59
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РИА Новости
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в мире, киев, владимир путин, великобритания, украина, павел зарубин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Владимир Путин, Великобритания, Украина, Павел Зарубин
Запад уговорил Киев продолжать войну, заявил Путин
Путин: Запад уговорил Киев продолжать войну