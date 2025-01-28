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СМИ: Зеленский захотел переговорить с Трампом до его разговора с Путиным - РИА Новости, 28.01.2025
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09:25 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/ukraina-1995829509.html
СМИ: Зеленский захотел переговорить с Трампом до его разговора с Путиным
СМИ: Зеленский захотел переговорить с Трампом до его разговора с Путиным - РИА Новости, 28.01.2025
СМИ: Зеленский захотел переговорить с Трампом до его разговора с Путиным
Украине известно, что Вашингтон готовит телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, и Киев хотел бы до этого... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T09:25:00+03:00
2025-01-28T09:25:00+03:00
в мире
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владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Украине известно, что Вашингтон готовит телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, и Киев хотел бы до этого согласовать позиции по переговорному процессу, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в офисе Владимира Зеленского. Ранее Путин заявил о готовности спокойно поговорить с Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. Трамп заявил, что желает "немедленно" встретиться с Путиным. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, однако Киев в октябре 2022 года на законодательном уровне ввел запрет на подобные контакты. "План по Украине будет формироваться у Трампа, прежде всего, в ходе его контактов с… Путиным. Украине известно, что США уже готовят телефонный звонок Трампа и Путина, а за ним есть намерение провести полноценную встречу. Банковая (улица, на которой расположен офис Зеленского – ред.) предпочла бы, чтобы до этого американский и украинский президент сверили часы и согласовали стратегическое видение всего переговорного процесса. Но так же ли считают в Белом доме – вопрос пока открытый", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Как утверждает "Украинская правда", в ближайшее время ожидается визит в Киев спецпосланника США по Украине Кита Келлога, который перенесли с начала января на "после инаугурации". Отдельная интрига заключается в том, пишет издание, кто станет украинским визави Келлога на переговорах. Руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак ранее был ключевой фигурой в контактах с Белым домом и по несколько раз в неделю говорил с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. "Но глава офиса Зеленского получил очень холодный прием от команды Трампа во время своей поездки в США в конце прошлого (2024 - ред.) года. У некоторых... даже сложилось впечатление, что у трампистов есть определенный сознательный бан на контакты с Ермаком. Например, тот же Келлог, ключевая фигура в переговорах с Украиной, времени для встречи с главой офиса Зеленского не нашел", - отмечает издание. Сейчас, как пишет украинское СМИ, важно понять, сможет ли Зеленский навязать незаменимого для себя менеджера новой американской команде или будет искать другого переговорщика с другим статусом. Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. При этом мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
https://ria.ru/20250127/tramp-1995745616.html
https://ria.ru/20250127/peskov-1995683378.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
СМИ: Зеленский захотел переговорить с Трампом до его разговора с Путиным

"УП": Зеленский захотел выйти на контакт с Трампом до его разговора с Путиным

© AP Photo / Mariam ZuhaibФлаги Украины и США в Вашингтоне
Флаги Украины и США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Флаги Украины и США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Украине известно, что Вашингтон готовит телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, и Киев хотел бы до этого согласовать позиции по переговорному процессу, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в офисе Владимира Зеленского.
Ранее Путин заявил о готовности спокойно поговорить с Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. Трамп заявил, что желает "немедленно" встретиться с Путиным. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, однако Киев в октябре 2022 года на законодательном уровне ввел запрет на подобные контакты.
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"План по Украине будет формироваться у Трампа, прежде всего, в ходе его контактов с… Путиным. Украине известно, что США уже готовят телефонный звонок Трампа и Путина, а за ним есть намерение провести полноценную встречу. Банковая (улица, на которой расположен офис Зеленского – ред.) предпочла бы, чтобы до этого американский и украинский президент сверили часы и согласовали стратегическое видение всего переговорного процесса. Но так же ли считают в Белом доме – вопрос пока открытый", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Как утверждает "Украинская правда", в ближайшее время ожидается визит в Киев спецпосланника США по Украине Кита Келлога, который перенесли с начала января на "после инаугурации". Отдельная интрига заключается в том, пишет издание, кто станет украинским визави Келлога на переговорах. Руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак ранее был ключевой фигурой в контактах с Белым домом и по несколько раз в неделю говорил с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.
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"Но глава офиса Зеленского получил очень холодный прием от команды Трампа во время своей поездки в США в конце прошлого (2024 - ред.) года. У некоторых... даже сложилось впечатление, что у трампистов есть определенный сознательный бан на контакты с Ермаком. Например, тот же Келлог, ключевая фигура в переговорах с Украиной, времени для встречи с главой офиса Зеленского не нашел", - отмечает издание.
Сейчас, как пишет украинское СМИ, важно понять, сможет ли Зеленский навязать незаменимого для себя менеджера новой американской команде или будет искать другого переговорщика с другим статусом.
Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. При этом мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
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