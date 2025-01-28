https://ria.ru/20250128/ukraina-1995813199.html

Киев в 2024 году потратил на электричество больше, чем за прошлые пять лет

Киев в 2024 году потратил на электричество больше, чем за прошлые пять лет - РИА Новости, 28.01.2025

Киев в 2024 году потратил на электричество больше, чем за прошлые пять лет

Украина в прошлом году приобрела за рубежом электроэнергии на рекордные 670 миллионов долларов - это больше, чем страна заплатила за его импорт в предыдущие... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T03:17:00+03:00

2025-01-28T03:17:00+03:00

2025-01-28T03:17:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Украина в прошлом году приобрела за рубежом электроэнергии на рекордные 670 миллионов долларов - это больше, чем страна заплатила за его импорт в предыдущие пять лет, следует из анализа РИА Новости данных украинской статслужбы. Так, траты Украины на покупку электричества за рубежом выросли в 4,3 раза и стали составлять рекордные 669,8 миллиона долларов. За предыдущие пять лет, с 2019 года по 2023 год, совокупные расходы составили немногим меньше - 666,2 миллиона долларов. Главным поставщиком электричества на Украину была Венгрия: если в 2023 году закупок не было, то в прошлом году они достигли 214,1 миллиона долларов. Словакия опустилась на второе место, хотя ей удалось нарастить продажи электроэнергии Украине в 2,5 раза - до 159,8 миллиона долларов. Тройку лидеров замыкает Румыния, чей экспорт вырос почти в 12 раз - до 128,7 миллиона долларов. Помимо вышеуказанных стран Украина покупала электричество еще у Польши (87,5 миллиона долларов), Молдавии (35 миллионов) и Бельгии (44,7 миллиона). Владимир Зеленский в июне 2024 года на конференции по восстановлению Украины в Берлине сообщал, что на Украине уничтожено 9 ГВт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. В конце сентября он заявил, что все украинские ТЭС и значительная часть гидроэнергетических мощностей Украины уже уничтожены. В середине октября премьер-министр страны Денис Шмыгаль отметил, что почти 90% всей тепловой энергогенерации Украины уничтожено или повреждено.

https://ria.ru/20240621/ukraina-1954418342.html

https://ria.ru/20250126/ukraina-1995593318.html

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венгрия

словакия

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Дарья Буймова

украина, венгрия, словакия, владимир зеленский, денис шмыгаль, в мире