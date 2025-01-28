https://ria.ru/20250128/tusk-1995957699.html

Премьер Польши вступился за министра, рассказавшую о "польских нацистах"

Премьер Польши вступился за министра, рассказавшую о "польских нацистах" - РИА Новости, 28.01.2025

Премьер Польши вступился за министра, рассказавшую о "польских нацистах"

Премьер-министр Польши Дональд Туск вступился за министра образования Барбару Новацкую, оговорившуюся о "польских нацистах", пообещав, что она не столкнется с... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T17:02:00+03:00

2025-01-28T17:02:00+03:00

2025-01-28T17:32:00+03:00

в мире

польша

краков

германия

дональд туск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/32061/51/320615107_0:209:2814:1792_1920x0_80_0_0_d2c33c1ed9378edc6f6472179abd4aef.jpg

ВАРШАВА, 28 янв - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск вступился за министра образования Барбару Новацкую, оговорившуюся о "польских нацистах", пообещав, что она не столкнется с последствиями своей ошибки. В понедельник на конференции в Кракове Новацкая во время выступления заявила, что "на территории, оккупированной Германией, польские нацисты построили лагеря, которые были трудовыми лагерями, а затем стали лагерями массового уничтожения". Позже она объяснила свои слова оговоркой, извинилась за произошедшее. Эта оговорка немедленно привлекла внимание польской оппозиции, так как в Польше уделяют пристальное внимание таким вопросам. В законодательство страны не так давно ввели наказание за "обвинение Польши и польского народа в преступлениях холокоста". Оппозиция потребовала, чтобы министр подала в отставку, пригрозив в противном случае ей вотумом недоверия. "Я не буду инициировать каких-либо драматических последствий из-за оговорки. Если бы политики должны были отдавать свои головы в связи с тем, что оговорились, то не знаю, были ли бы желающие занимать какие-либо просты", - сказал Туск журналистам. При этом он призвал не использовать в политической борьбе столь болезненных для общества исторических аргументов. "В политике важны намерения и действия, а не оговорки. Должна наконец закончиться политическая война, в которой используются позорные аргументы, почерпнутые из нашей драматической истории", - отметил премьер. Он напомнил, что оба его деда были узниками немецких концлагерей. "Мне не нужно напоминать, что концентрационные лагеря в Польше строились и управлялись немецкими нацистами. Мы все в Польше знаем, что это были немецкие нацистские концентрационные лагеря. Оба моих деда были узниками немецких концентрационных лагерей", - добавил Туск.

https://ria.ru/20240924/ukraina-1974332951.html

https://ria.ru/20250127/tusk-1995610280.html

польша

краков

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, краков, германия, дональд туск