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Премьер Польши вступился за министра, рассказавшую о "польских нацистах" - РИА Новости, 28.01.2025
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17:02 28.01.2025 (обновлено: 17:32 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/tusk-1995957699.html
Премьер Польши вступился за министра, рассказавшую о "польских нацистах"
Премьер Польши вступился за министра, рассказавшую о "польских нацистах" - РИА Новости, 28.01.2025
Премьер Польши вступился за министра, рассказавшую о "польских нацистах"
Премьер-министр Польши Дональд Туск вступился за министра образования Барбару Новацкую, оговорившуюся о "польских нацистах", пообещав, что она не столкнется с... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T17:02:00+03:00
2025-01-28T17:32:00+03:00
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ВАРШАВА, 28 янв - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск вступился за министра образования Барбару Новацкую, оговорившуюся о "польских нацистах", пообещав, что она не столкнется с последствиями своей ошибки. В понедельник на конференции в Кракове Новацкая во время выступления заявила, что "на территории, оккупированной Германией, польские нацисты построили лагеря, которые были трудовыми лагерями, а затем стали лагерями массового уничтожения". Позже она объяснила свои слова оговоркой, извинилась за произошедшее. Эта оговорка немедленно привлекла внимание польской оппозиции, так как в Польше уделяют пристальное внимание таким вопросам. В законодательство страны не так давно ввели наказание за "обвинение Польши и польского народа в преступлениях холокоста". Оппозиция потребовала, чтобы министр подала в отставку, пригрозив в противном случае ей вотумом недоверия. "Я не буду инициировать каких-либо драматических последствий из-за оговорки. Если бы политики должны были отдавать свои головы в связи с тем, что оговорились, то не знаю, были ли бы желающие занимать какие-либо просты", - сказал Туск журналистам. При этом он призвал не использовать в политической борьбе столь болезненных для общества исторических аргументов. "В политике важны намерения и действия, а не оговорки. Должна наконец закончиться политическая война, в которой используются позорные аргументы, почерпнутые из нашей драматической истории", - отметил премьер. Он напомнил, что оба его деда были узниками немецких концлагерей. "Мне не нужно напоминать, что концентрационные лагеря в Польше строились и управлялись немецкими нацистами. Мы все в Польше знаем, что это были немецкие нацистские концентрационные лагеря. Оба моих деда были узниками немецких концентрационных лагерей", - добавил Туск.
https://ria.ru/20240924/ukraina-1974332951.html
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в мире, польша, краков, германия, дональд туск
В мире, Польша, Краков, Германия, Дональд Туск
Премьер Польши вступился за министра, рассказавшую о "польских нацистах"

Туск пообещал, что министр образования не столкнется с последствиями оговорки

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк Дональд Туск
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ВАРШАВА, 28 янв - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск вступился за министра образования Барбару Новацкую, оговорившуюся о "польских нацистах", пообещав, что она не столкнется с последствиями своей ошибки.
В понедельник на конференции в Кракове Новацкая во время выступления заявила, что "на территории, оккупированной Германией, польские нацисты построили лагеря, которые были трудовыми лагерями, а затем стали лагерями массового уничтожения". Позже она объяснила свои слова оговоркой, извинилась за произошедшее. Эта оговорка немедленно привлекла внимание польской оппозиции, так как в Польше уделяют пристальное внимание таким вопросам. В законодательство страны не так давно ввели наказание за "обвинение Польши и польского народа в преступлениях холокоста". Оппозиция потребовала, чтобы министр подала в отставку, пригрозив в противном случае ей вотумом недоверия.
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"Я не буду инициировать каких-либо драматических последствий из-за оговорки. Если бы политики должны были отдавать свои головы в связи с тем, что оговорились, то не знаю, были ли бы желающие занимать какие-либо просты", - сказал Туск журналистам.
При этом он призвал не использовать в политической борьбе столь болезненных для общества исторических аргументов.
"В политике важны намерения и действия, а не оговорки. Должна наконец закончиться политическая война, в которой используются позорные аргументы, почерпнутые из нашей драматической истории", - отметил премьер.
Он напомнил, что оба его деда были узниками немецких концлагерей. "Мне не нужно напоминать, что концентрационные лагеря в Польше строились и управлялись немецкими нацистами. Мы все в Польше знаем, что это были немецкие нацистские концентрационные лагеря. Оба моих деда были узниками немецких концентрационных лагерей", - добавил Туск.
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