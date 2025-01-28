Внутренний туризм достиг рекордных цифр в 2024 году, заявил Чернышенко
Чернышенко: россияне совершили более 92 миллионов внутренних поездок в 2024 году
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на торжественной церемонии вручения премий правительства Российской Федерации в области туризма за 2024 год
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на торжественной церемонии вручения премий правительства Российской Федерации в области туризма за 2024 год
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российские туристы в 2024 году совершили более 92 миллионов внутренних поездок, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Видим, что всё больше наших граждан путешествуют по России, открывают ее красоты, осваивают новые направления и маршруты. По итогам 2024 года россияне совершили более 92 миллионов внутренних поездок – это хороший рост", - сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении его аппарата.
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В аппарате уточнили, что вице-премьер вручил премии правительства в области туризма. "Лауреатами премии стали авторы 10 успешных проектов, которые внесли вклад в развитие российской индустрии гостеприимства. Среди них – инициативы по созданию новых туристических объектов, инновационные цифровые решения, обучающие программы, популяризация событийного туризма, а также разработка туристических продуктов, доступных для всех, включая людей с ограниченными возможностями", - сообщили в аппарате.
Уточняется, что среди победителей проекты: "Притяжение" (комплексная застройка в Магнитогорске), "Экопарк Яснополе. Живая деревня" (объединение нескольких хозяйств в Тульской области), "Зеленый путь курорта "Красная Поляна". Всего в 2024 году на рассмотрение совета по присуждению премий было представлено 88 проектов.
"Важно, что проекты лауреатов направлены на создание в местах отдыха гостиничных номеров для семей с детьми, как нам поручал президент Владимир Путин, а также на возведение безбарьерной среды для маломобильных граждан. Мы продолжим обеспечивать для туристов комфортные и доступные условия. Будем строить гостиницы, морские и горнолыжные курорты, парки развлечений и другую инфраструктуру. Это позволит не только развивать внутренний туризм, но и увеличивать число иностранных гостей", – процитировали в сообщении Чернышенко.
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