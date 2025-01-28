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Внутренний туризм достиг рекордных цифр в 2024 году, заявил Чернышенко - РИА Новости, 28.01.2025
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Туризм
 
14:59 28.01.2025 (обновлено: 15:31 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/turisty-1995928643.html
Внутренний туризм достиг рекордных цифр в 2024 году, заявил Чернышенко
Внутренний туризм достиг рекордных цифр в 2024 году, заявил Чернышенко - РИА Новости, 28.01.2025
Внутренний туризм достиг рекордных цифр в 2024 году, заявил Чернышенко
Российские туристы в 2024 году совершили более 92 миллионов внутренних поездок, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T14:59:00+03:00
2025-01-28T15:31:00+03:00
туризм
россия
магнитогорск
тульская область
дмитрий чернышенко
владимир путин
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российские туристы в 2024 году совершили более 92 миллионов внутренних поездок, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Видим, что всё больше наших граждан путешествуют по России, открывают ее красоты, осваивают новые направления и маршруты. По итогам 2024 года россияне совершили более 92 миллионов внутренних поездок – это хороший рост", - сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении его аппарата. В аппарате уточнили, что вице-премьер вручил премии правительства в области туризма. "Лауреатами премии стали авторы 10 успешных проектов, которые внесли вклад в развитие российской индустрии гостеприимства. Среди них – инициативы по созданию новых туристических объектов, инновационные цифровые решения, обучающие программы, популяризация событийного туризма, а также разработка туристических продуктов, доступных для всех, включая людей с ограниченными возможностями", - сообщили в аппарате. Уточняется, что среди победителей проекты: "Притяжение" (комплексная застройка в Магнитогорске), "Экопарк Яснополе. Живая деревня" (объединение нескольких хозяйств в Тульской области), "Зеленый путь курорта "Красная Поляна". Всего в 2024 году на рассмотрение совета по присуждению премий было представлено 88 проектов. "Важно, что проекты лауреатов направлены на создание в местах отдыха гостиничных номеров для семей с детьми, как нам поручал президент Владимир Путин, а также на возведение безбарьерной среды для маломобильных граждан. Мы продолжим обеспечивать для туристов комфортные и доступные условия. Будем строить гостиницы, морские и горнолыжные курорты, парки развлечений и другую инфраструктуру. Это позволит не только развивать внутренний туризм, но и увеличивать число иностранных гостей", – процитировали в сообщении Чернышенко.
https://realty.ria.ru/20250121/veb-1994811437.html
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россия, магнитогорск, тульская область, дмитрий чернышенко, владимир путин
Туризм, Россия, Магнитогорск, Тульская область, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин
Внутренний туризм достиг рекордных цифр в 2024 году, заявил Чернышенко

Чернышенко: россияне совершили более 92 миллионов внутренних поездок в 2024 году

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на торжественной церемонии вручения премий правительства Российской Федерации в области туризма за 2024 год
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на торжественной церемонии вручения премий правительства Российской Федерации в области туризма за 2024 год - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на торжественной церемонии вручения премий правительства Российской Федерации в области туризма за 2024 год
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российские туристы в 2024 году совершили более 92 миллионов внутренних поездок, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Видим, что всё больше наших граждан путешествуют по России, открывают ее красоты, осваивают новые направления и маршруты. По итогам 2024 года россияне совершили более 92 миллионов внутренних поездок – это хороший рост", - сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении его аппарата.
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В аппарате уточнили, что вице-премьер вручил премии правительства в области туризма. "Лауреатами премии стали авторы 10 успешных проектов, которые внесли вклад в развитие российской индустрии гостеприимства. Среди них – инициативы по созданию новых туристических объектов, инновационные цифровые решения, обучающие программы, популяризация событийного туризма, а также разработка туристических продуктов, доступных для всех, включая людей с ограниченными возможностями", - сообщили в аппарате.
Уточняется, что среди победителей проекты: "Притяжение" (комплексная застройка в Магнитогорске), "Экопарк Яснополе. Живая деревня" (объединение нескольких хозяйств в Тульской области), "Зеленый путь курорта "Красная Поляна". Всего в 2024 году на рассмотрение совета по присуждению премий было представлено 88 проектов.
"Важно, что проекты лауреатов направлены на создание в местах отдыха гостиничных номеров для семей с детьми, как нам поручал президент Владимир Путин, а также на возведение безбарьерной среды для маломобильных граждан. Мы продолжим обеспечивать для туристов комфортные и доступные условия. Будем строить гостиницы, морские и горнолыжные курорты, парки развлечений и другую инфраструктуру. Это позволит не только развивать внутренний туризм, но и увеличивать число иностранных гостей", – процитировали в сообщении Чернышенко.
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