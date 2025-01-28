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В Омской области создадут центр беспилотных авиасистем, заявил Хоценко - РИА Новости, 28.01.2025
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16:30 28.01.2025 (обновлено: 16:55 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/tsentr-1995946900.html
В Омской области создадут центр беспилотных авиасистем, заявил Хоценко
В Омской области создадут центр беспилотных авиасистем, заявил Хоценко - РИА Новости, 28.01.2025
В Омской области создадут центр беспилотных авиасистем, заявил Хоценко
В Омской области создадут Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T16:30:00+03:00
2025-01-28T16:55:00+03:00
технологии
омская область
виталий хоценко
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ОМСК, 28 янв- РИА Новости. В Омской области создадут Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. На его создание выделят порядка 19 миллионов рублей. "Центр будет заниматься разработкой, а также опытным и серийным производством беспилотных авиационных систем. Новая структура позволит обеспечить наличие в регионе уникальной площадки, позволяющей объединить и синхронизировать действия органов власти и частных организаций и получить синергетический эффект в сфере развития беспилотной авиации", - написал губернатор.
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технологии, омская область, виталий хоценко
Технологии, Омская область, Виталий Хоценко
В Омской области создадут центр беспилотных авиасистем, заявил Хоценко

Хоценко: в Омской области создадут Центр беспилотных авиационных систем

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВиталий Хоценко
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Виталий Хоценко. Архивное фото
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ОМСК, 28 янв- РИА Новости. В Омской области создадут Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.
На его создание выделят порядка 19 миллионов рублей.
"Центр будет заниматься разработкой, а также опытным и серийным производством беспилотных авиационных систем. Новая структура позволит обеспечить наличие в регионе уникальной площадки, позволяющей объединить и синхронизировать действия органов власти и частных организаций и получить синергетический эффект в сфере развития беспилотной авиации", - написал губернатор.
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