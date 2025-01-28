https://ria.ru/20250128/tsentr-1995946900.html

В Омской области создадут центр беспилотных авиасистем, заявил Хоценко

В Омской области создадут центр беспилотных авиасистем, заявил Хоценко - РИА Новости, 28.01.2025

В Омской области создадут центр беспилотных авиасистем, заявил Хоценко

В Омской области создадут Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T16:30:00+03:00

2025-01-28T16:30:00+03:00

2025-01-28T16:55:00+03:00

технологии

омская область

виталий хоценко

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ОМСК, 28 янв- РИА Новости. В Омской области создадут Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. На его создание выделят порядка 19 миллионов рублей. "Центр будет заниматься разработкой, а также опытным и серийным производством беспилотных авиационных систем. Новая структура позволит обеспечить наличие в регионе уникальной площадки, позволяющей объединить и синхронизировать действия органов власти и частных организаций и получить синергетический эффект в сфере развития беспилотной авиации", - написал губернатор.

https://ria.ru/20240409/omsk-1938760174.html

омская область

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, омская область, виталий хоценко