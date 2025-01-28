https://ria.ru/20250128/toplivo-1995815507.html
Эксперт рассказал, как снизить расход горючего
Эксперт рассказал, как снизить расход горючего - РИА Новости, 28.01.2025
Эксперт рассказал, как снизить расход горючего
Владельцы личного автомобиля могут снизить расход горючего за счет использования круиз-контроля, сэкономить на топливе также помогут программы лояльности на... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T04:09:00+03:00
2025-01-28T04:09:00+03:00
2025-01-28T04:10:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Владельцы личного автомобиля могут снизить расход горючего за счет использования круиз-контроля, сэкономить на топливе также помогут программы лояльности на АЗС, заявил РИА Новости гендиректор программы по автоматизации управления автопарками ID20 Михаил Комаров. По мнению эксперта, стоимость нефтепродуктов в феврале может вырасти в пределах 1-2%, что будет оказывать влияние на расходы автопарков и конечных потребителей. Поэтому им важно найти точки оптимизации расходов на топливо, считает он. "Для владельцев личного автотранспорта, которые хотят сэкономить на топливе, рекомендуется использовать круиз-контроль и соблюдать экономичный стиль вождения, а также находить выгодные программы лояльности на различных АЗС", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что на трассе круиз-контроль помогает поддерживать постоянную скорость, это снижает перерасход топлива, особенно при длительных поездках, а различные программы лояльности с кэшбэком или скидками могут дать ощутимую выгоду. Бизнес особенно чувствителен к изменениям цен на топливо, отмечает Комаров. Одним из наиболее эффективных способов экономии для юрлиц, по его мнению, является цифровизация всех процессов, связанных с учетом расхода и перерасхода горючего. "Внедрение специализированных программ в бизнес-процессы компаний позволяет автоматизировать работу с топливными сервисами, осуществлять автоматический сбор и обработку данных по эксплуатации автопарка, а также рассчитывать перерасход или экономию топлива", - добавил эксперт. Согласно данным Росстата, за 2024 год бензин в РФ подорожал в рознице в среднем на 11,13%. Данные относительно дизтоплива статистическое ведомство не указывало. Общая инфляция за этот период составила 9,52%. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в конце прошедшего года отмечала, что ситуация с ценообразованием находится под контролем службы и других ведомств. Вместе с тем на конец декабря в ФАС рассматривалось 11 антимонопольных дел, возбужденных по признакам незаконного роста стоимости бензина и дизтоплива на заправках как крупных нефтяных компаний, так и независимых.
https://ria.ru/20240813/avto-1965820865.html
https://ria.ru/20250106/raskhod-1992675025.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), общество
Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Общество
Эксперт рассказал, как снизить расход горючего
Гендиректор ID20 Комаров: снизить расход топлива можно за счет круиз-контроля
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Владельцы личного автомобиля могут снизить расход горючего за счет использования круиз-контроля, сэкономить на топливе также помогут программы лояльности на АЗС, заявил РИА Новости гендиректор программы по автоматизации управления автопарками ID20 Михаил Комаров.
По мнению эксперта, стоимость нефтепродуктов в феврале может вырасти в пределах 1-2%, что будет оказывать влияние на расходы автопарков и конечных потребителей. Поэтому им важно найти точки оптимизации расходов на топливо, считает он.
"Для владельцев личного автотранспорта, которые хотят сэкономить на топливе, рекомендуется использовать круиз-контроль и соблюдать экономичный стиль вождения, а также находить выгодные программы лояльности на различных АЗС", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что на трассе круиз-контроль помогает поддерживать постоянную скорость, это снижает перерасход топлива, особенно при длительных поездках, а различные программы лояльности с кэшбэком или скидками могут дать ощутимую выгоду.
Бизнес особенно чувствителен к изменениям цен на топливо, отмечает Комаров. Одним из наиболее эффективных способов экономии для юрлиц, по его мнению, является цифровизация всех процессов, связанных с учетом расхода и перерасхода горючего. "Внедрение специализированных программ в бизнес-процессы компаний позволяет автоматизировать работу с топливными сервисами, осуществлять автоматический сбор и обработку данных по эксплуатации автопарка, а также рассчитывать перерасход или экономию топлива", - добавил эксперт.
Согласно данным Росстата
, за 2024 год бензин в РФ
подорожал в рознице в среднем на 11,13%. Данные относительно дизтоплива статистическое ведомство не указывало. Общая инфляция за этот период составила 9,52%.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС
) в конце прошедшего года отмечала, что ситуация с ценообразованием находится под контролем службы и других ведомств. Вместе с тем на конец декабря в ФАС рассматривалось 11 антимонопольных дел, возбужденных по признакам незаконного роста стоимости бензина и дизтоплива на заправках как крупных нефтяных компаний, так и независимых.