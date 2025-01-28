https://ria.ru/20250128/telefon--1995937058.html

Жители МО подали 30 тысяч заявок на компенсацию за стационарный телефон

Жители МО подали 30 тысяч заявок на компенсацию за стационарный телефон - РИА Новости, 28.01.2025

Жители МО подали 30 тысяч заявок на компенсацию за стационарный телефон

В 2024 году жители Подмосковья подали более 30 тысяч заявок на получение компенсации за оплату стационарного телефона. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T15:33:00+03:00

2025-01-28T15:33:00+03:00

2025-01-28T15:33:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В 2024 году жители Подмосковья подали более 30 тысяч заявок на получение компенсации за оплату стационарного телефона. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на представителей мингосуправления области.Услугу можно оформить на региональном портале в разделе "Соцподдержка". Компенсации предоставляются ветеранам труда, военной службы и другим категориям льготников.Чтобы оформить компенсацию, заявитель должен быть зарегистрирован в Московской области и владеть помещением, где установлен телефон. Оформление возможно через портал или приложение "Добродел".

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2025

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московская область (подмосковье)