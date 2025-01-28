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Жители МО подали 30 тысяч заявок на компенсацию за стационарный телефон - РИА Новости, 28.01.2025
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Новости Подмосковья
 
15:33 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/telefon--1995937058.html
Жители МО подали 30 тысяч заявок на компенсацию за стационарный телефон
Жители МО подали 30 тысяч заявок на компенсацию за стационарный телефон - РИА Новости, 28.01.2025
Жители МО подали 30 тысяч заявок на компенсацию за стационарный телефон
В 2024 году жители Подмосковья подали более 30 тысяч заявок на получение компенсации за оплату стационарного телефона. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T15:33:00+03:00
2025-01-28T15:33:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В 2024 году жители Подмосковья подали более 30 тысяч заявок на получение компенсации за оплату стационарного телефона. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на представителей мингосуправления области.Услугу можно оформить на региональном портале в разделе "Соцподдержка". Компенсации предоставляются ветеранам труда, военной службы и другим категориям льготников.Чтобы оформить компенсацию, заявитель должен быть зарегистрирован в Московской области и владеть помещением, где установлен телефон. Оформление возможно через портал или приложение "Добродел".
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Жители МО подали 30 тысяч заявок на компенсацию за стационарный телефон

© Pixabay / PublicDomainPicturesДомашний телефон
Домашний телефон - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Pixabay / PublicDomainPictures
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В 2024 году жители Подмосковья подали более 30 тысяч заявок на получение компенсации за оплату стационарного телефона. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на представителей мингосуправления области.
Услугу можно оформить на региональном портале в разделе "Соцподдержка". Компенсации предоставляются ветеранам труда, военной службы и другим категориям льготников.
Чтобы оформить компенсацию, заявитель должен быть зарегистрирован в Московской области и владеть помещением, где установлен телефон. Оформление возможно через портал или приложение "Добродел".
 
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