https://ria.ru/20250128/tatneft-1995847382.html

На Украине захотели национализировать "Татнефть"

На Украине захотели национализировать "Татнефть" - РИА Новости, 28.01.2025

На Украине захотели национализировать "Татнефть"

Минюст Украины хочет национализировать активы российской нефтяной компании "Татнефть", активы оцениваются в 47,2 миллиона долларов, сообщила замминистра юстиции РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T11:16:00+03:00

2025-01-28T11:16:00+03:00

2025-01-28T11:16:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Минюст Украины хочет национализировать активы российской нефтяной компании "Татнефть", активы оцениваются в 47,2 миллиона долларов, сообщила замминистра юстиции Ирина Богатик. "Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) иски о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства к ПАО "Татнефть имени В. Д. Шашина"… Активы оцениваются в сумму около 2 миллиардов гривен (47,2 миллиона долларов)", - написала Богатик в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По словам Богатик, речь идет о корпоративных правах, АЗС, нефтебазах, транспортных средствах и оборудовании в Харьковской и Полтавской областях. Основанием для иска минюста в ВАКС является то, что "Татнефть" – одна из крупнейших российских нефтяных компаний, контролируемая высшим политическим руководством и обеспечивающая значительные поступления в бюджет РФ. В августе 2022 года кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250102/aktivy-1992321382.html

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россия

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украина, россия, полтавская область, владимир зеленский, татнефть, в мире