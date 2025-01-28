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Российские ученые обнаружили ионосферную дыру от пуска Starship - РИА Новости, 28.01.2025
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Наука
 
14:06 28.01.2025 (обновлено: 14:21 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/starship-1995908476.html
Российские ученые обнаружили ионосферную дыру от пуска Starship
Российские ученые обнаружили ионосферную дыру от пуска Starship - РИА Новости, 28.01.2025
Российские ученые обнаружили ионосферную дыру от пуска Starship
Российские учёные, проанализировав данные навигационных приёмников, обнаружили "ионосферную дыру", которую создаёт при запуске корабль Starship компании SpaceX... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T14:06:00+03:00
2025-01-28T14:21:00+03:00
наука
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российские учёные, проанализировав данные навигационных приёмников, обнаружили "ионосферную дыру", которую создаёт при запуске корабль Starship компании SpaceX Илона Маска, сообщил директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович. "Запуск создаёт "ионосферную дыру" с расходящимися волнами плотности", - говорится в презентации, которую Петрукович представил на пленарной сессии Королёвских чтений. "Мы видим состояние ионосферы по данным GPS- и ГЛОНАСС-приёмников, и мы видим, как этот запуск, как камень, брошенный в воду, создаёт волны, разбегающиеся от точки его входа в атмосферу, и длительное время, в течение получаса, проседание плотности из-за того, что частицы сгорающего топлива меняют электрический баланс в среде", - сказал учёный. По его словам, Starship при взлёте требуется примерно 100 гигаватт мощности, которая при этом выделяется контролируемым образом. Это сравнимо с электрической мощностью энергетики "такой средней европейской страны". Плазменная (ионосферная) дыра - такое состояние ионосферы, когда из неё исчезают заряженные электроны. Обычно такие дыры образуются в результате химических процессов в ионосфере из-за взаимодействия с топливом двигателей. Первый тестовый запуск корабля Starship состоялся в апреле 2023 года - тогда через несколько минут после запуска корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре был разрушен. Второй испытательный запуск провели в ноябре 2023 года, но вскоре после успешного разделения ступеней корабль разрушился, не достигнув орбиты. Третье испытание состоялось в марте 2024 года и было признано успешным. Четвертое испытание прошло в июне 2024 года. SpaceX 13 октября сообщила, что Starship успешно приводнился в Индийском океане по итогам пятого тестового полета, шестой полет 20 ноября прошлого года также был успешным. Седьмой тестовый запуск космического корабля Starship с космодрома Starbase в Техасе состоялся в 01.37 мск 17 января, но через некоторое время представители компании сообщили о его "быстром внеплановом демонтаже". При этом ракетный ускоритель Super Heavy успешно вернулся на стартовую площадку. Владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что крушение корабля Starship произошло из-за утечки кислорода или топлива.
https://ria.ru/20250116/cosmos-1993698613.html
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в мире, космос - риа наука, сша, spacex, илон маск, российская академия наук, россия
Наука, В мире, Космос - РИА Наука, США, SpaceX, Илон Маск, Российская академия наук, Россия
Российские ученые обнаружили ионосферную дыру от пуска Starship

Российские ученые подсчитали параметры ионосферной дыры от пуска Starship

© AP Photo / Eric GayКосмический корабль Starship совершает взлет со стартовой площадки Бока-Чика, штат Техас. 18 ноября 2023
Космический корабль Starship совершает взлет со стартовой площадки Бока-Чика, штат Техас. 18 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© AP Photo / Eric Gay
Космический корабль Starship совершает взлет со стартовой площадки Бока-Чика, штат Техас. 18 ноября 2023. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российские учёные, проанализировав данные навигационных приёмников, обнаружили "ионосферную дыру", которую создаёт при запуске корабль Starship компании SpaceX Илона Маска, сообщил директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович.
"Запуск создаёт "ионосферную дыру" с расходящимися волнами плотности", - говорится в презентации, которую Петрукович представил на пленарной сессии Королёвских чтений.
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"Мы видим состояние ионосферы по данным GPS- и ГЛОНАСС-приёмников, и мы видим, как этот запуск, как камень, брошенный в воду, создаёт волны, разбегающиеся от точки его входа в атмосферу, и длительное время, в течение получаса, проседание плотности из-за того, что частицы сгорающего топлива меняют электрический баланс в среде", - сказал учёный.
По его словам, Starship при взлёте требуется примерно 100 гигаватт мощности, которая при этом выделяется контролируемым образом. Это сравнимо с электрической мощностью энергетики "такой средней европейской страны".
Плазменная (ионосферная) дыра - такое состояние ионосферы, когда из неё исчезают заряженные электроны. Обычно такие дыры образуются в результате химических процессов в ионосфере из-за взаимодействия с топливом двигателей.
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Первый тестовый запуск корабля Starship состоялся в апреле 2023 года - тогда через несколько минут после запуска корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре был разрушен. Второй испытательный запуск провели в ноябре 2023 года, но вскоре после успешного разделения ступеней корабль разрушился, не достигнув орбиты. Третье испытание состоялось в марте 2024 года и было признано успешным. Четвертое испытание прошло в июне 2024 года. SpaceX 13 октября сообщила, что Starship успешно приводнился в Индийском океане по итогам пятого тестового полета, шестой полет 20 ноября прошлого года также был успешным.
Седьмой тестовый запуск космического корабля Starship с космодрома Starbase в Техасе состоялся в 01.37 мск 17 января, но через некоторое время представители компании сообщили о его "быстром внеплановом демонтаже". При этом ракетный ускоритель Super Heavy успешно вернулся на стартовую площадку. Владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что крушение корабля Starship произошло из-за утечки кислорода или топлива.
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