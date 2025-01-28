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WSJ: в США чиновники требуют разрешить помощь другим странам - РИА Новости, 28.01.2025
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10:45 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/ssha-1995846135.html
WSJ: в США чиновники требуют разрешить помощь другим странам
WSJ: в США чиновники требуют разрешить помощь другим странам - РИА Новости, 28.01.2025
WSJ: в США чиновники требуют разрешить помощь другим странам
Американские чиновники, ответственные за приостановленные президентом США Дональдом Трампом программы помощи другим странам, массово требуют разрешений на... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T10:45:00+03:00
2025-01-28T10:45:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Американские чиновники, ответственные за приостановленные президентом США Дональдом Трампом программы помощи другим странам, массово требуют разрешений на продолжение поставок, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и членов групп помощи. Ранее Белый дом сообщил, что Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия программ внешней политике Штатов. "Чиновники из США и групп помощи, ответственные за реализацию программ поддержки, наводнили госдепартамент с требованиями исключений из указа, утверждая, что даже временная приостановка может стоить жизней", - пишет издание. По данным газеты, чиновники беспокоятся, что приостановка программ помощи может дать возможность Китаю и другим государствам стать более надежными "благодетелями" для поддерживаемых США стран и вытеснить из них Америку. Как пишет Wall Street Journal, временное прекращение помощи скажется на жизнях почти полутора миллиона больных СПИД в Уганде, а также около 40 тысячах беженцев в одном из сирийских лагерей, получавших финансируемую США гуманитарную помощь. По словам сотрудников организации, отвечающих за поставки этой помощи, решение о приостановке может побудить многих беженцев присоединиться к террористическим группировкам, таким как "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ). Однако, как сообщает издание, в понедельник американский госдепартамент выдал разрешение на продление контрактов по оказанию помощи в сирийском лагере еще на две недели.*Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, сша, китай, америка, дональд трамп, исламское государство*
В мире, США, Китай, Америка, Дональд Трамп, Исламское государство*
WSJ: в США чиновники требуют разрешить помощь другим странам

WSJ: чиновники из США требуют разрешения на продолжение иностранной помощи

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Американские чиновники, ответственные за приостановленные президентом США Дональдом Трампом программы помощи другим странам, массово требуют разрешений на продолжение поставок, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и членов групп помощи.
Ранее Белый дом сообщил, что Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия программ внешней политике Штатов.
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"Чиновники из США и групп помощи, ответственные за реализацию программ поддержки, наводнили госдепартамент с требованиями исключений из указа, утверждая, что даже временная приостановка может стоить жизней", - пишет издание.
По данным газеты, чиновники беспокоятся, что приостановка программ помощи может дать возможность Китаю и другим государствам стать более надежными "благодетелями" для поддерживаемых США стран и вытеснить из них Америку.
Как пишет Wall Street Journal, временное прекращение помощи скажется на жизнях почти полутора миллиона больных СПИД в Уганде, а также около 40 тысячах беженцев в одном из сирийских лагерей, получавших финансируемую США гуманитарную помощь. По словам сотрудников организации, отвечающих за поставки этой помощи, решение о приостановке может побудить многих беженцев присоединиться к террористическим группировкам, таким как "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ). Однако, как сообщает издание, в понедельник американский госдепартамент выдал разрешение на продление контрактов по оказанию помощи в сирийском лагере еще на две недели.
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