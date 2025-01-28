В Индиане застрелили одного из помилованных Трампом
В Индиане полицейский застрелил помилованного Трампом участника штурма Капитолия
© AP Photo / John MinchilloШтурм Капитолия
© AP Photo / John Minchillo
Штурм Капитолия. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Помилованный президентом США Дональдом Трампом несколько дней назад участник штурма Капитолия Мэтью Шаттл был застрелен помощником шерифа округа на северо-западе штата Индиана, сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на местную полицию.
"Во время остановки транспорта помощник шерифа попытался арестовать правонарушителя, однако тот оказал сопротивление. В результате произошла драка, в ходе которой помощник шерифа смертельно ранил правонарушителя", – говорится в заявлении полиции, распространенном телеканалом.
По данным полиции, у погибшего Мэтью Шаттла при себе было оружие, но повод для начала стрельбы на данный момент остается неясным. В 2023 году мужчина был приговорен к шести месяцам лишения свободы после того, как признал свою вину за проникновение в Капитолий. До этого он уже отбывал наказание в тюрьме за нарушение правил дорожного движения. Шериф округа Джаспер Патрик Уильямсон для обеспечения полной прозрачности обратился в полицию штата Индиана с просьбой провести расследование в отношении офицера, причастного к стрельбе.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа, занимавшего на тот момент пост президента, ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов, прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства. Палата представителей конгресса большинством голосов приняла решение об импичменте Дональду Трампу за подстрекательство к мятежу. Однако в феврале того же года сенат США оправдал Трампа. После вступления в должность президента Трамп подписал указ о помиловании около 1,5 тысячи осужденных за штурм Капитолия.
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