Рейтинг@Mail.ru
В Индиане застрелили одного из помилованных Трампом - РИА Новости, 28.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:54 28.01.2025 (обновлено: 11:24 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/ssha-1995812539.html
В Индиане застрелили одного из помилованных Трампом
В Индиане застрелили одного из помилованных Трампом - РИА Новости, 28.01.2025
В Индиане застрелили одного из помилованных Трампом
Помилованный президентом США Дональдом Трампом несколько дней назад участник штурма Капитолия Мэтью Шаттл был застрелен помощником шерифа округа на... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T02:54:00+03:00
2025-01-28T11:24:00+03:00
в мире
индиана
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995853710_0:187:2491:1588_1920x0_80_0_0_dabe708e7bb98341ad79139b0726b4d1.jpg
ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Помилованный президентом США Дональдом Трампом несколько дней назад участник штурма Капитолия Мэтью Шаттл был застрелен помощником шерифа округа на северо-западе штата Индиана, сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на местную полицию. "Во время остановки транспорта помощник шерифа попытался арестовать правонарушителя, однако тот оказал сопротивление. В результате произошла драка, в ходе которой помощник шерифа смертельно ранил правонарушителя", – говорится в заявлении полиции, распространенном телеканалом. По данным полиции, у погибшего Мэтью Шаттла при себе было оружие, но повод для начала стрельбы на данный момент остается неясным. В 2023 году мужчина был приговорен к шести месяцам лишения свободы после того, как признал свою вину за проникновение в Капитолий. До этого он уже отбывал наказание в тюрьме за нарушение правил дорожного движения. Шериф округа Джаспер Патрик Уильямсон для обеспечения полной прозрачности обратился в полицию штата Индиана с просьбой провести расследование в отношении офицера, причастного к стрельбе. Шестого января 2021 года сторонники Трампа, занимавшего на тот момент пост президента, ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов, прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства. Палата представителей конгресса большинством голосов приняла решение об импичменте Дональду Трампу за подстрекательство к мятежу. Однако в феврале того же года сенат США оправдал Трампа. После вступления в должность президента Трамп подписал указ о помиловании около 1,5 тысячи осужденных за штурм Капитолия.
https://ria.ru/20250127/bajden-1995618992.html
https://ria.ru/20250122/tramp-1994906957.html
индиана
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995853710_0:0:2221:1665_1920x0_80_0_0_357e77546dde9b0ac5a7d9740031114a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индиана, сша, дональд трамп
В мире, Индиана, США, Дональд Трамп
В Индиане застрелили одного из помилованных Трампом

В Индиане полицейский застрелил помилованного Трампом участника штурма Капитолия

© AP Photo / John MinchilloШтурм Капитолия
Штурм Капитолия - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© AP Photo / John Minchillo
Штурм Капитолия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Помилованный президентом США Дональдом Трампом несколько дней назад участник штурма Капитолия Мэтью Шаттл был застрелен помощником шерифа округа на северо-западе штата Индиана, сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на местную полицию.
"Во время остановки транспорта помощник шерифа попытался арестовать правонарушителя, однако тот оказал сопротивление. В результате произошла драка, в ходе которой помощник шерифа смертельно ранил правонарушителя", – говорится в заявлении полиции, распространенном телеканалом.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
В США осудили Трампа за решение помиловать людей, штурмовавших Капитолий
Вчера, 05:30
По данным полиции, у погибшего Мэтью Шаттла при себе было оружие, но повод для начала стрельбы на данный момент остается неясным. В 2023 году мужчина был приговорен к шести месяцам лишения свободы после того, как признал свою вину за проникновение в Капитолий. До этого он уже отбывал наказание в тюрьме за нарушение правил дорожного движения. Шериф округа Джаспер Патрик Уильямсон для обеспечения полной прозрачности обратился в полицию штата Индиана с просьбой провести расследование в отношении офицера, причастного к стрельбе.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа, занимавшего на тот момент пост президента, ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов, прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства. Палата представителей конгресса большинством голосов приняла решение об импичменте Дональду Трампу за подстрекательство к мятежу. Однако в феврале того же года сенат США оправдал Трампа. После вступления в должность президента Трамп подписал указ о помиловании около 1,5 тысячи осужденных за штурм Капитолия.
Росс Ульбрихт - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Трамп помиловал основателя даркнет-магазина Silk Road
22 января, 04:34
 
В миреИндианаСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала