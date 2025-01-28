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В Индиане застрелили одного из помилованных Трампом

В Индиане застрелили одного из помилованных Трампом - РИА Новости, 28.01.2025

В Индиане застрелили одного из помилованных Трампом

Помилованный президентом США Дональдом Трампом несколько дней назад участник штурма Капитолия Мэтью Шаттл был застрелен помощником шерифа округа на... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T02:54:00+03:00

2025-01-28T02:54:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Помилованный президентом США Дональдом Трампом несколько дней назад участник штурма Капитолия Мэтью Шаттл был застрелен помощником шерифа округа на северо-западе штата Индиана, сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на местную полицию. "Во время остановки транспорта помощник шерифа попытался арестовать правонарушителя, однако тот оказал сопротивление. В результате произошла драка, в ходе которой помощник шерифа смертельно ранил правонарушителя", – говорится в заявлении полиции, распространенном телеканалом. По данным полиции, у погибшего Мэтью Шаттла при себе было оружие, но повод для начала стрельбы на данный момент остается неясным. В 2023 году мужчина был приговорен к шести месяцам лишения свободы после того, как признал свою вину за проникновение в Капитолий. До этого он уже отбывал наказание в тюрьме за нарушение правил дорожного движения. Шериф округа Джаспер Патрик Уильямсон для обеспечения полной прозрачности обратился в полицию штата Индиана с просьбой провести расследование в отношении офицера, причастного к стрельбе. Шестого января 2021 года сторонники Трампа, занимавшего на тот момент пост президента, ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов, прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства. Палата представителей конгресса большинством голосов приняла решение об импичменте Дональду Трампу за подстрекательство к мятежу. Однако в феврале того же года сенат США оправдал Трампа. После вступления в должность президента Трамп подписал указ о помиловании около 1,5 тысячи осужденных за штурм Капитолия.

https://ria.ru/20250127/bajden-1995618992.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индиана, сша, дональд трамп