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Трамп рассказал о судьбе нелегалов, задержанных на южной границе - РИА Новости, 28.01.2025
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02:01 28.01.2025 (обновлено: 02:42 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/ssha-1995810728.html
Трамп рассказал о судьбе нелегалов, задержанных на южной границе
Трамп рассказал о судьбе нелегалов, задержанных на южной границе - РИА Новости, 28.01.2025
Трамп рассказал о судьбе нелегалов, задержанных на южной границе
Президент США Дональд Трамп заявил на встрече фракции республиканцев из конгресса, который транслирует Белый дом, что власти депортируют всех новых нелегалов,... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T02:01:00+03:00
2025-01-28T02:42:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил на встрече фракции республиканцев из конгресса, который транслирует Белый дом, что власти депортируют всех новых нелегалов, задержанных на границе."Мы депортируем сейчас 100% тех, кого сейчас задерживают на границе", - сказал Трамп во Флориде.По его словам, в таких условиях границу пересечь "никто не пытается". Трамп напомнил, что распорядился разместить в южных регионах США военных для помощи пограничникам.Трамп заявил, что страны, которые откажутся принять депортируемых граждан, "заплатят высокую экономическую цену".
https://ria.ru/20250123/tramp-1995054324.html
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в мире, сша, дональд трамп, флорида
В мире, США, Дональд Трамп, Флорида
Трамп рассказал о судьбе нелегалов, задержанных на южной границе

Трамп: США депортируют нелегалов, задержанных на южной границе в последнее время

© AP Photo / Ben CurtisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил на встрече фракции республиканцев из конгресса, который транслирует Белый дом, что власти депортируют всех новых нелегалов, задержанных на границе.
"Мы депортируем сейчас 100% тех, кого сейчас задерживают на границе", - сказал Трамп во Флориде.
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Трамп ограничил нелегалам право оставаться в США
23 января, 00:29
По его словам, в таких условиях границу пересечь "никто не пытается". Трамп напомнил, что распорядился разместить в южных регионах США военных для помощи пограничникам.
Трамп заявил, что страны, которые откажутся принять депортируемых граждан, "заплатят высокую экономическую цену".
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В миреСШАДональд ТрампФлорида
 
 
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