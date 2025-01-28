https://ria.ru/20250128/srednevekove-1995856809.html
Древние артефакты нашли в Красноярском крае при реконструкции дороги
Древние артефакты нашли в Красноярском крае при реконструкции дороги - РИА Новости, 28.01.2025
Древние артефакты нашли в Красноярском крае при реконструкции дороги
Большое количество артефактов, относящихся к эпохе раннего Средневековья, обнаружено при реконструкции автомобильной дороги Енисейск – Высокогорский на севере... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T11:31:00+03:00
2025-01-28T11:31:00+03:00
2025-01-28T11:31:00+03:00
енисейск
красноярский край
енисейский район
михаил котюков
сибирский федеральный университет
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КРАСНОЯРСК, 28 янв - РИА Новости. Большое количество артефактов, относящихся к эпохе раннего Средневековья, обнаружено при реконструкции автомобильной дороги Енисейск – Высокогорский на севере Красноярского края, сообщает управление автомобильных дорог по Красноярскому краю. По его данным, археологи провели раскопки археологического наследия (ВОАН) "Городище. Поселение Маклаковская протока-1" на участке дороги с 42-го по 57-й километр. Отмечается, что реконструкция ведется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", реализация которого находится на контроле у губернатора Михаила Котюкова. "В ходе раскопок 2024 года при реконструкции автодороги Енисейск – Высокогорский было найдено большое количество керамики, орудий труда эпохи раннего Средневековья (VII-XIII вв.). Все артефакты будут переданы в государственную часть музейного фонда Российской Федерации", - говорится в сообщении. Археологический памятник "Поселение Маклаковская протока-1" расположен в Енисейском районе, на правом берегу Енисея, в 4 километрах юго-восточнее села Городище. Объект был открыт в 1996 году археологом Красноярского краеведческого музея. В 2003 и 2013 годах объект исследовали экспедиции Сибирского федерального университета, уточнившие границы археологического памятника. "При реализации столь капиталоемких дорожных объектов важно учитывать не только рельеф местности, гидрологию, особенности грунтов, но и наличие археологических памятников, чтобы сохранить историю для будущих поколений. Ученые завершили работу на объекте, строительство идет по графику, готовность участка составляет 40%", - рассказал глава краевого автодора Андрей Журавлев.
https://ria.ru/20240923/ran-1974255472.html
енисейск
красноярский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
енисейск, красноярский край, енисейский район, михаил котюков, сибирский федеральный университет
Енисейск, Красноярский край, Енисейский район, Михаил Котюков, Сибирский федеральный университет
Древние артефакты нашли в Красноярском крае при реконструкции дороги
На севере Красноярского края нашли артефакты эпохи раннего Средневековья
КРАСНОЯРСК, 28 янв - РИА Новости. Большое количество артефактов, относящихся к эпохе раннего Средневековья, обнаружено при реконструкции автомобильной дороги Енисейск – Высокогорский на севере Красноярского края, сообщает управление автомобильных дорог по Красноярскому краю.
По его данным, археологи провели раскопки археологического наследия (ВОАН) "Городище. Поселение Маклаковская протока-1" на участке дороги с 42-го по 57-й километр. Отмечается, что реконструкция ведется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", реализация которого находится на контроле у губернатора Михаила Котюкова.
"В ходе раскопок 2024 года при реконструкции автодороги Енисейск – Высокогорский было найдено большое количество керамики, орудий труда эпохи раннего Средневековья (VII-XIII вв.). Все артефакты будут переданы в государственную часть музейного фонда Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Археологический памятник "Поселение Маклаковская протока-1" расположен в Енисейском районе, на правом берегу Енисея, в 4 километрах юго-восточнее села Городище. Объект был открыт в 1996 году археологом Красноярского краеведческого музея. В 2003 и 2013 годах объект исследовали экспедиции Сибирского федерального университета, уточнившие границы археологического памятника.
"При реализации столь капиталоемких дорожных объектов важно учитывать не только рельеф местности, гидрологию, особенности грунтов, но и наличие археологических памятников, чтобы сохранить историю для будущих поколений. Ученые завершили работу на объекте, строительство идет по графику, готовность участка составляет 40%", - рассказал глава краевого автодора Андрей Журавлев.