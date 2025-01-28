https://ria.ru/20250128/spetsoperatsiya-1995903866.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.01.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.01.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.01.2025
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T15:30:00+03:00
2025-01-28T15:30:00+03:00
2025-01-28T15:30:00+03:00
инфографика
спецоперация
украина
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
луганская народная республика
донецкая народная республика
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 28 января 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения освободили населенный пункт Двуречная в Харьковской области. Кроме того, поражены 152 района скопления живой силы и техники противника, а также инфраструктура военных аэродромов и цеха производства БпЛА. Средства ПВО сбили 64 дрона и 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Отражены пять контратак противника. Украинская армия потеряла на этом направлении более 280 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 652 самолета, 283 вертолета, 41 635 беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 870 танков и других бронемашин, 1510 реактивных систем залпового огня, 21 022 орудия полевой артиллерии и минометов, 30 853 единицы автомобильной техники.
украина
херсонская область
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спецоперация, украина, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия, инфографика
Инфографика, Спецоперация, Украина, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Россия
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 28 января 2025 года
За прошедшие сутки российские подразделения освободили населенный пункт Двуречная в Харьковской области. Кроме того, поражены 152 района скопления живой силы и техники противника, а также инфраструктура военных аэродромов и цеха производства БпЛА. Средства ПВО сбили 64 дрона и 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Отражены пять контратак противника. Украинская армия потеряла на этом направлении более 280 военнослужащих.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 652 самолета, 283 вертолета, 41 635 беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 870 танков и других бронемашин, 1510 реактивных систем залпового огня, 21 022 орудия полевой артиллерии и минометов, 30 853 единицы автомобильной техники.