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ВСУ потеряли до 25 боевиков на Харьковском направлении за сутки - РИА Новости, 28.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 28.01.2025 (обновлено: 12:23 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/spetsoperatsiya-1995867133.html
ВСУ потеряли до 25 боевиков на Харьковском направлении за сутки
ВСУ потеряли до 25 боевиков на Харьковском направлении за сутки - РИА Новости, 28.01.2025
ВСУ потеряли до 25 боевиков на Харьковском направлении за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 25 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T12:17:00+03:00
2025-01-28T12:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
волчанск
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 25 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении, сообщило министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих, боевую бронированную машину и два автомобиля. Уничтожены два орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
волчанск
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россия, волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Волчанск, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 25 боевиков на Харьковском направлении за сутки

ВСУ потеряли 25 боевиков и склад боеприпасов на Харьковском направлении за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 25 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении, сообщило министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих, боевую бронированную машину и два автомобиля. Уничтожены два орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВолчанскХарьковская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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