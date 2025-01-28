https://ria.ru/20250128/spetsoperatsiya-1995867133.html
ВСУ потеряли до 25 боевиков на Харьковском направлении за сутки
ВСУ потеряли до 25 боевиков на Харьковском направлении за сутки - РИА Новости, 28.01.2025
ВСУ потеряли до 25 боевиков на Харьковском направлении за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 25 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T12:17:00+03:00
2025-01-28T12:17:00+03:00
2025-01-28T12:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
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харьковская область
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безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 25 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении, сообщило министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих, боевую бронированную машину и два автомобиля. Уничтожены два орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ВСУ потеряли до 25 боевиков на Харьковском направлении за сутки
ВСУ потеряли 25 боевиков и склад боеприпасов на Харьковском направлении за сутки