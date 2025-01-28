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ВСУ потеряли до 330 боевиков в зоне ответственности "Запада" за сутки
ВСУ потеряли до 330 боевиков в зоне ответственности "Запада" за сутки - РИА Новости, 28.01.2025
ВСУ потеряли до 330 боевиков в зоне ответственности "Запада" за сутки
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в районах различных населенных пунктов Харьковской области,... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T12:11:00+03:00
2025-01-28T12:11:00+03:00
2025-01-28T12:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в районах различных населенных пунктов Харьковской области, ЛНР и ДНР, сообщает Минобороны."Потери противника составили до 330 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая два бронетранспортера М113 производства США и шесть автомобилей. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии, в том числе три западного производства, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВСУ потеряли до 330 боевиков в зоне ответственности "Запада" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 330 боевиков и 2 БТР в зоне действий "Запада" за сутки