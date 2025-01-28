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ВСУ потеряли до 330 боевиков в зоне ответственности "Запада" за сутки - РИА Новости, 28.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 28.01.2025 (обновлено: 12:23 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/spetsoperatsiya-1995865829.html
ВСУ потеряли до 330 боевиков в зоне ответственности "Запада" за сутки
ВСУ потеряли до 330 боевиков в зоне ответственности "Запада" за сутки - РИА Новости, 28.01.2025
ВСУ потеряли до 330 боевиков в зоне ответственности "Запада" за сутки
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в районах различных населенных пунктов Харьковской области,... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T12:11:00+03:00
2025-01-28T12:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
харьковская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в районах различных населенных пунктов Харьковской области, ЛНР и ДНР, сообщает Минобороны."Потери противника составили до 330 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая два бронетранспортера М113 производства США и шесть автомобилей. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии, в том числе три западного производства, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
луганская народная республика
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россия, безопасность, харьковская область, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 330 боевиков в зоне ответственности "Запада" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 330 боевиков и 2 БТР в зоне действий "Запада" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в районах различных населенных пунктов Харьковской области, ЛНР и ДНР, сообщает Минобороны.
"Потери противника составили до 330 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая два бронетранспортера М113 производства США и шесть автомобилей. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии, в том числе три западного производства, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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