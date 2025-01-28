https://ria.ru/20250128/spetsoperatsiya-1995865829.html

ВСУ потеряли до 330 боевиков в зоне ответственности "Запада" за сутки

ВСУ потеряли до 330 боевиков в зоне ответственности "Запада" за сутки - РИА Новости, 28.01.2025

ВСУ потеряли до 330 боевиков в зоне ответственности "Запада" за сутки

Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в районах различных населенных пунктов Харьковской области,... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T12:11:00+03:00

2025-01-28T12:11:00+03:00

2025-01-28T12:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в районах различных населенных пунктов Харьковской области, ЛНР и ДНР, сообщает Минобороны."Потери противника составили до 330 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая два бронетранспортера М113 производства США и шесть автомобилей. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии, в том числе три западного производства, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, безопасность, харьковская область, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф